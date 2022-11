El Doctor Rubén Rocha Moya inicia el segundo año de gobierno como el mejor gobernador en México. Lo dijo el Secretario Adán Augusto López en su visita a Sinaloa. Lo constataba el día de ayer la casa encuestadora Arias. En Metricsmx de SDP Noticias el resultado también es consistente. El mandatario inició con el pie derecho su gestión.

Lleva 12 meses siendo el mejor gobernador morenista y cierra como líder en la medición a nivel nacional. El segundo lugar es para José Ricardo Gallardo, gobernador del Partido Verde en San Luis Potosí y el tercer lugar de Morena, Julio Menchaca de Hidalgo.

¿La clave? Mucho tiene que ver el estilo que le imprime a su gobierno. Sencillo, práctico, resolutivo, pero sobre todo abierto. Desde su semanera, todos los lunes responde preguntas de la prensa por incómodas que puedan ser algunas. No rehúye a los temas. Reconoce cuando le falta información. Se lleva asuntos de tarea y los resuelve. Vuelve simple lo complejo. Eso, a la gente le gusta.

“La Semanera” es un tema digno para el análisis político para quienes gusten de ello. Tiene obviamente su paralelismo y origen en la mañanera presidencial. Amerita el desmenuzamiento adecuado. Cada lunes el mandatario dicta la agenda política. Lo que ahí dice, es tema en la comentocracia a lo largo de la semana. Sus gestos, expresiones, lo que dice y lo que omite; si regaña a alguien o felicita, todo es importante. A todo se le busca un recoveco para el análisis en los medios de comunicación.

Detrás de la semanera hay disciplina para informar y gobernar. Si hace un compromiso, se cumple. Si hace un señalamiento, se atiende. En consecuencia, la tasa de efectividad es altísima. Nada queda en el olvido porque todo está sometido al escrutinio público. El margen es reducido. Lo saben él y su gabinete. No hacen promesas que no puedan cumplir. Partiendo de que, hay mucho por hacer y que no existe la perfección. El ordinario ejercicio de gobierno lo han vuelto casi extraordinario. En tiempos difíciles como los que vivimos, donde como sociedad somos cada vez más exigentes -y con razón- el reconocimiento al buen quehacer gubernamental cuenta un punto extra a la hora de la valoración.

Bien por el gobernador Rocha Moya y su equipo, casi todos anotados con lápiz. Ningún nombre por encima de los resultados para el pueblo sinaloense. Ese enfoque humanista del mandatario ha sido toral en el éxito de su gobierno y la gente se lo reconoce. Esperemos el acto del informe.

La agenda de Claudia Sheinbaum en Sinaloa

Desde la oficina de la jefa de Gobierno en CDMX nos confirman que la Doctora Claudia Sheinbaum estará en Sinaloa el 6 de noviembre y nos comparten agenda. Será recibida por su amigo el Gobernador Rubén Rocha Moya, para después ofrecer una Conferencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al término sostendrá un encuentro con empresarios y líderes de la sociedad civil del estado.

La “corcholata mayor” sería la segunda de los candidateables de Morena en pisar tierra sinaloense. Para quienes “le busquen” diferencias en el trato. Búsquenlo en la investidura. Rocha es respetuoso de las formas y no es igual recibir al Secretario de Gobernación por agenda laboral, que a su homóloga y amiga, en domingo para disertar una conferencia. El mandatario sinaloense se ha dicho respetuoso de las encuestas y temas políticos al interior de su partido.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx