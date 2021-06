Final de “Lopez-Gatell informa” Temporada Uno

So no one told your life was gonna be this way

Your job's a joke, you're broke

Your love life's DOA

It's like you're always stuck in second gear

When it hasn't been your day, your week, your month

Or even your year

Nadie te dijo que iba a ser así

Tu trabajo es una broma, estas quebrado

Tu vida amorosa no existe

Es como si te hubieras trabado en segunda velocidad

Cuando no ha sido tu día, tu semana, tu mes,

Ni siquiera tu año

Letra de “I’ll Be There for You” de The Rembrandts

Canción de intro de la serie Friends