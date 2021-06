Ser o no ser “ aspiracionista”

Mucho le habrá molestado al presidente López Obrador perder municipalidades en la zona de ingresos media – alta en la Ciudad de México que hace unos días arremetió contra las clases medias para tacharlos de ambiciosos y que tienen una conducta “aspiracionista”. No sé si la palabra exista o tenga ese tipo de conjugación o formación pero todos entendimos lo que busco decir.

El presidente López Obrador se equivoco al usar la palabra aspiracionista pues la palabra muchos la utilizan en contexto positivo. La gente que aspira es la gente que sueña, que busca , que desea algo diferente a lo que tiene, y no tiene que ver directamente con la riqueza. En el general del pensamiento de la gente, si se busca una mejor posición económica , tener mas recursos y sumando un montón de variables, una vida mas tranquila.

Me parece extraño que el presidente y otros actores políticos hayan tomado la palabra como bandera de la crítica y no se hayan puesto a pensar que no solo la clase medía es “ aspiracionista ” también hay otras clases económicas que tienen aspiraciones.

Hace poco me senté a platicar con una persona de nivel socioeconómico medio-bajo

Esta persona me contaba como el programa de becas establecido por la actual administración le estaba dando la oportunidad a uno de sus hijos a estudiar, cosa que no habían hecho ninguno de los integrantes de la familia. AMLO apoya las aspiraciones de un joven que busca superarse, estudiar y lograr mejores ingresos. De cierta manera, los programas de López Obrador están formando aspiracionistas que buscan mejores condiciones para sus familias.

Ser “ aspiracionista ” no es algo de estos tiempos. Les pongo como ejemplo a mi familia. Mi abuelo paterno nació en la época de la Revolución Mexicana y en su matrimonio logró que sus tres hijos tuvieran profesión : Maestra Normalista, Doctor e Ingeniero. Hay que tomar en cuenta que mi abuelo por cosas de la vida, no termino la escuela primaria pero nunca se le atoró nada. La instalación eléctrica de casa de mis abuelos, que aún es funcional, la puso mi abuelo con su inteligencia lógica.

Los nietos de mi abuelo todos tienen estudios universitarios y mas. Con cinco ingenieras e ingenieros y dos licenciadas, mis abuelos y sus hijos aspiraron a más y lo lograron. Lo mismo del lado de mi abuelo materno, él llego a estudiar técnico en contabilidad y logro que sus hijos estudiaran para maestra, doctora y veterinario. Igual todos los nietos lograron estudios universitarios, tres de ellos tienen maestría y uno de ellos hasta doctorado.

La definición de aspiracionista fue mal usada por AMLO

Si hay gente ambiciosa a la mala, que buscan obtener ganancias de manera fácil y sin esfuerzo. Si hay gente “ aspiracionista ” menos humana , que busca tener cosas a toda costa, no importando las maneras ni los modos. Pero siendo realistas, estas personas se encuentran en todas las clases socioeconómicas. Son tranzas, gandallas, mentirosos, corruptos y demás. Esos si se les debe señalar y perseguir, no a los que buscan superarse por medios lícitos , sino a los que buscan superarse por medios ilícitos que afectan a los demás.

El “remix” de definiciones que López Obrador le dio a la clase media, con o sin intención, ha sido y podría ser un gran traspié en la continuidad de lo que él quiere lograr para el país.

Entendemos que su política es ayudar a los pobres pero creo que ahora que se llegará a la mitad de su mandato es momento que los programas sociales también ayuden a la clase media para que lo construido tenga más firmeza. Esperemos que lo tenga entre planes porque un país con una clase media solida es un país con muchas más oportunidades que uno con las clases sociales polarizadas.

AMLO no tiene que construir una nueva clase media como lo dijo hoy en la mañana

Muchos integrantes de esa clase socioeconómica son fraternos y solidarios. Lo que sí tiene que hacer es buscar apoyar a esta clase compuesta de trabajadores, empleados y pequeños empresarios para que estos a su vez puedan ayudar a sacar adelante al país. Ahí es donde falta mucho pero mucho trabajo y sobre todo después de lo que ha pasado con la pandemia.