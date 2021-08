Las flipantes aventuras de Chicken Little Anaya

No sé desde cuándo Ricardo Anaya se convirtió en la bandera de la oposición. Despareció por un buen tiempo después de haber perdido, y por mucho, la elección del 2018. Después de esta desaparición empezó a aparecer en los medios y ahora, después de las elecciones de este año, ha estado muy presente.

Siguiendo la línea que marco Andrés Manuel López Obrador durante todos los años que fue oposición, Ricardo Anaya trae un script muy marcado.

Anaya recorre México

Esa película ya la vi. AMLO duro en campaña años después de perder con Calderón y Peña Nieto conoció México de pé a pá. En cada lugar fue evidenciando los problemas que dejaron los gobiernos neoliberales, como él los llama, y fue jalando a la clase trabajadora y luchona convirtiéndolos en lo que ahora llaman despectivamente “chairos”. Los que se convencieron del plan de nación de López Obrador fueron creciendo poco a poco y es lo que se demostró en el 2018 y ahora en el 2021.

Ricardo Anaya ha recorrido estos lugares, pero la verdad lo que he visto en los videos que publica, no es tan convincente como lo que presento AMLO. Los videos se ven acartonados y los entrevistados se ven sobreactuados. Creo que esta parte de sus aventuras en lugar de parecer algo original, parece una mala copia. Si ha visto la versión hindú de Superman en YouTube me entenderá.

Anaya contra todos

En algún momento de la carrera política de AMLO, el se convirtió en el apestado. Nadie lo quería, sus seguidores políticos lo dejaron de apoyar, su proyecto político se vino abajo y al final tuvo que trabajar en un nuevo proyecto político que se llama Morena.

Don Ricardo Anaya , quiso hacer cambios fuertes en el PAN y le bajo muchos puntos a un instituto político respetable. De ser un contendiente real, paso a ser la segunda fuerza política de México con números muy pequeñitos.

Tan chiquito quedo el PAN que se tuvo que unir con muchos otros partidos de diferentes ideologías para competirle a Morena. Además, el PAN quedo con muchas heridas internas de lo que paso con Anaya y los que le cambiaron las formas a Acción Nacional.

Anaya, el perseguido

Esta película también ya la vi. A López Obrador también lo persiguieron y durante esa persecución se hizo mártir. Y todos sabemos que a los humanos nos gusta seguir a las personas que son oprimidas por causas que nos parecen injustas.

La combinación del plan nacional con la persecución que tuvo AMLO hizo que el personaje se volviera mas popular y los que no lo conocían, lo empezaron a conocer.

Ricardo Anaya se siente perseguido y se ha aprovechado para decir que lo que quieren es que el no llegue a las elecciones del 2024. No le parece esta situación muy similar a la que planteo AMLO alguna vez.

La Trilogía AMLO, no es como la Trilogía Anaya

Lo que paso con AMLO, no sé si fue un guión planeado o así fue saliendo y fueron corrigiendo durante el camino. Lo que esta haciendo Anaya se parece demasiado a lo que hizo AMLO. No se si sea una formula replicable, pero creo que se esta aplicando de la manera equivocada.

Quiero aclarar que me encantaría que en México hubiera una oposición real. Cuando las cosas son demasiado fáciles para el partido en el poder, se empieza a perder el foco. Es sano para todos y para el partido en el poder le sirve para estar siempre atento y mejorando.

No se si el candidato ideal para ser el estandarte de la oposición sea Ricardo Anaya . Tendría que triplicar el número de votos que obtuvo en las elecciones del 2018 para poder ganar. Tal vez me equivoco y todos los que buscan la alternancia creen que Ricardo Anaya es el candidato propicio para poder ganarle a la 4T. ¿Usted que opina? ¿A usted quién le gusta?

Continuara…