La Cámara de Diputados en NL: ¿Quién tiene realmente el control de las decisiones que se toman en el Estado?

Después de toda la euforia de las campañas políticas y las votaciones, es momento de sentarse y analizar como quedaron los resultados finales. Muchas veces nos fijamos quien quedo en las gubernaturas y los ayuntamientos, pero pocas veces revisamos como quedaron las diputaciones que también tienen un peso especifico en cuanto a la toma de decisiones de las personas que gobiernan los estados.

El Congreso Local

En los 26 distritos que conforman el mapa electoral del estado el PRI-PRD ganó en 12 por mayoría relativa, el PAN 10, la Alianza PVEM-PT-Morena-PANAL con 4. Es decir, las personas que salieron a votar no les dieron ninguna diputación a los candidatos de Movimiento Ciudadano.

Dirán algunos “Oye, pero MC tiene 6 diputados en la Congreso” eso se los dieron por el principio de elección de representación proporcional donde se toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido. Esto se hace para que también los segundos y terceros lugares tengan asientos y de alguna manera una forma de representar a los que votaron por ellos aun y cuando no hayan sido elegidos por los votantes por mayoría.

Además, están los asientos plurinominales donde PRI, PAN, MC y Morena tienen dos asientos adicionales cada uno, igual por estos lugares no se vota, al menos no de manera directa.

Al final la estructura del Congreso Local de Nuevo León queda así:

El PAN con 15 diputaciones, el PRI-PRD con 14, la alianza PVEM-PT-Morena-PANAL con 7 y MC con 6 para un total de 42.

El extraño caso de Monterrey

Después de analizar como votaron mis paisanos me puse a revisar un poco mas el caso Monterrey. Después de una victoria de Samuel García y de Luis Donaldo Colosio por una buena cantidad de votos pensé que esto se reflejarían en la decisión de la población por sus representantes en el Congreso y en la Cámara de Diputados Federal y no fue así.

El Municipio de Monterrey es el que mas distritos electorales tiene en Nuevo León con 6. De estos 6 distritos, el PRI gano 5 y el PAN gano 1. Los candidatos de MC estuvieron en los terceros y cuartos lugares de estos distritos. Lo curioso es que el Distrito IV, donde Colosio fue candidato fue ganado por el PRI y el candidato del MC quedo lejos, en tercer lugar.

Ya en el tema, también analice como votaron estos 6 distritos para gobernador del estado y gano Samuel García, lo curioso fue la diferencia de votos que solo fue de 652 que significa solo un 0.135% del total de votantes a favor del gobernador electo.

En las diputaciones federales fue similar donde Monterrey tiene 3 distritos para diputación federal y el PRI gano 2 y el PAN 1.

¿Esto que tiene de extraño? En un municipio donde la imagen de Luis Donaldo Colosio Riojas movió a los electores a votar por él, no los movieron tanto a votar por el partido naranja. El PRI municipal de Monterrey hizo un buen trabajo en la elección de candidatos y eso se ve en los resultados. No ganaron la alcaldía, pero se llevaron de calle todos los demás puestos de elección popular por lo que no sería extraño que para las elecciones del 2024 Monterrey se pinte de nuevo de los colores del PRI.

Lo que sigue para NL

Samuel García no la tendrá fácil pues tendrá que negociar, cabildear y hacer mucho trabajo con los partidos que tienen mayoría en el Congreso Local. Estos partidos le representan un contrapeso interesante a las decisiones que pueda tomar el ejecutivo estatal.

También los partidos con mayoría negociaran con sus compañeros de curul para lograr frentes comunes por lo que no sería extraño que los diputados locales que no forman parte de los partidos que tienen mas asientos se conviertan según los intereses que ellos puedan tener en las decisiones que van a tomar.

Lo que si es que aunque el partido del gobernador electo de NL tengan solo 6 curules en el gobierno local de inicio ya tiene mas aliados en el congreso de los que tuvo el Bronco Rodríguez al principio de su mandato. Será tarea de Samuel García hacer cosas para que en el 2024 MC tenga mas curules y será tarea de los diputados de los otros partidos hacer un buen trabajo para no perder esos lugares.

Para la ciudadanía de Nuevo León esto debería de significar una victoria, esperemos que los diputados de las mayorías jueguen a favor de NL y no con las ganas de solo bloquear cualquier cosa que proponga Samuel García. Esperemos…