¿Escuelas o no escuelas? Mis razones por la que debe pensarse muy bien el inicio escolar

Se han abierto muchos comercios con la intención de que se reactive la actividad económica. Entiendo lo de los centros comerciales, los restaurantes y ciertos lugares de consumo donde las personas van de manera momentánea y de cierta manera se puede controlar la distancia y las medidas sanitarias.

También entiendo la apertura de las playas donde con un cuidado extremo y la cooperación de la brisa marina, se puede reducir el contagio de manera significativa. Entiendo el turismo al aire libre , el uso de mascarillas y la constante higiene que se debe de tener para evitar los contagios. Pudiera entender la asistencia a los estadios abiertos con aforos controlados porque el estar en espacios abiertos y ventilados disminuyen la posibilidad de contagio.

Lo que no entiendo , al menos que alguien me lo explique, es la apertura de antros, discos y bares donde no se guardan en absoluto las medidas de sanidad para evitar la propagación de contagios. Hace poco vi en redes sociales, específicamente en Instagram, videos en historias donde se ve como un grupo de personas de diferentes edades están en un antro cantando a grito abierto sin guardar distancia con los otros grupos que también hacen lo mismo en un local que estaba abarrotado. Si muchos de estos antros no respetan la hora de cierre desde que yo era joven, ¿usted cree que van a respetar el limite de personas? Pues no.

Muchos podrán decir, son jóvenes, ellos toman sus riesgos y seguramente muchos de ellos ya están vacunados. Respetable hasta ahí. El gran problema es que esos jóvenes y no tan jóvenes tienen a sus hijos en edad escolar y estos niños pueden llevar el virus que les pueden transmitir sus padres que a su vez pueden llevar a la escuela donde conviven con otros niños de padres que procuran cuidarse. Al final el resultado es contagio de niños y personas que se cuidan por personas que no les importa tanto.

Puede parecer que lo estoy llevando al extremo y sí. Conozco personas que ya se han infectado por segunda vez y no lo han pasado bien. Conozco personas que se vacunaron y que se contagiaron. He visto mas casos de personas que contagian a otros sin saber , aun cuando los otros toman todas las precauciones.

La escuela, la guardería, los kínders, las primarias, secundarias y prepas son un lugar donde estadísticamente pueden ocurrir muchos contagios. Tendrían que tener cuidados extremos para evitar que los niños se contagien , desde pruebas COVID-19 semanales, distancia e higiene.

¿Usted cree que los dueños de los colegios privados estén dispuestos a pagar ese costo? Y esto aplica también para las escuelas públicas.

Veo , también en redes sociales, personas buscando que se abran las escuelas para el próximo ciclo escolar. Eso lo veo muy bien, los niños necesitan estar con otros niños para desarrollar un montón de habilidades sociales y de convivencia que ahora no tienen. ¿Pero todos esos padres también estarían dispuestos a protestar para que cuando se abran las escuelas , se cierren los antros?

Encontrar el justo medio , que válvulas abrir y cuales cerrar es muy complicado. Países y economías que lo llevan supuestamente mejor que nosotros , no lo han logrado. Revise las noticias de hoy y verá picos de contagio en muchos países de Europa que están volviendo a tener cierres en lugares de convivencia.

Yo también quiero que se abran las escuelas porque los niños, los de usted y los míos, necesitan convivir con otros. Aparte de reclamar , ¿qué otras cosas estamos dispuestos a sacrificar para que se logre esto?