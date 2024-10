“Y cuando estás cogido en ese engranaje de no querer defraudar, la primera mentira llama a la siguiente y es así toda la vida.” EMMANUEL CARRÈRE

“La justicia como la ley del más fuerte.” PLATÓN

Aún no se aprueban las reformas para desaparecer los órganos constitucionales autónomos, como es el INE, y Ricardo Monreal ya le ordena al Instituto Electoral que ignore amparos concedidos a particulares y colectivos, así como resoluciones del Poder Judicial. Sostiene que la suspensión que ha determinado esa rama del Estado para elegir jueces es ilegal y que el INE no debe hacerle caso. Ha rematado diciendo que las decisiones de la Suprema Corte son una “barbaridad política” y una “ocurrencia fenomenal”.

De verdad, ya no sé qué es peor: presumir ser doctor y profesor de derecho en la UNAM y ser un absoluto ignorante en la materia o ser un miserable que conoce la ley y violentarla un día sí y otro también.

Lo que hizo el diputado de Morena es sobrepasar todos los límites de la legalidad y pintarle una trompetilla a la división de poderes. También mostrar cómo se les da ahora a los machos de la 4t; tienen más “poder” que la presidenta, incitan a la desobediencia a la autoridad y con ello abonan a una crisis constitucional.

Pésima combinación de soberbia y miseria. ¿Dónde quedó el derecho?, ¿quién se cree para erigirse en una autoridad judicial?

El legislador sabe bien que el máximo tribunal constitucional sí puede revisar al constituyente permanente; ya lo ha hecho. ¿Adivinen con quién? Con Arturo Zaldívar (ahora titular de unidad en la Presidencia de la República), cuando este era presidente de la SCJN. Hace unos años el tribunal máximo revisó y resolvió sobre el aumento al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y en sentencia acotó el uso de esta figura.

Ahora, si según la 4t la SCJN no tiene facultades para revisar el contenido de la Constitución resultado de una reforma, entonces ¿para qué propone Morena otra reforma que le impida a la SCJN hacer dicha revisión? Pues sencillo: para eliminar la autonomía que aún le queda la Corte. Además, quitarle el resquicio legal por donde esta los sigue dejando como ignorantes.

Quien se ufana de ser maestro de derecho en ‘la máxima casa de estudios del país’ ya coadyuvó a llevar un proceso legislativo majadero (no sé si encima ilegal) y ahora propone algo completamente fuera de norma: una ley retroactiva. En el camino asesta el “golpe blando” del cual acusa a la Suprema Corte.

Sí, la reforma que ahora quiere presentar Morena consiste en quitarle la facultad a la Corte de controvertir reformas constitucionales. Valdría recordarles a los “expertos en derecho” (Monreal, Fernández Noroña y etcéteras), que las leyes solo son retroactivas si no afectan o pueden llegar a afectar derechos amparados por las garantías constitucionales. Esto es, la ley no obra retroactivamente cuando destruye una facultad legal.

La 4t está generando una crisis constitucional de dimensiones épicas. El autoritarismo del oficialismo es tal que tienen a sus máximos exponentes dando instrucciones para continuar desacatando órdenes judiciales. Claudia Sheinbaum no es abogada, tal vez no entienda la gravedad jurídica (¡y el autoritarismo!; sí, no miento) de lo que que Morena hace. Pero que Monreal instruya al INE que desacate a la Suprema Corte e invente pretextos debería ser considerado traición a la patria.

La revisión de la constitucionalidad de la reforma obradorista al Poder Judicial que resolvió la SCJN NO viola ningún principio de legalidad (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Art. 11, f XVII): “… la Corte debe velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura federal y por tanto, conocer y dirimir cualquier controversia al respecto”.

¿No se da cuenta el claudismo que la insistencia por parte de la Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial les puede ahorrar muchos dolores de cabeza y todavía más en dinero? Los tratados internacionales tipo el TMEC tienen rango constitucional, por lo que parte de lo que tiene que hacer por ley la SCJN es revisar si y el cómo afectaría la reforma al poder Judicial al tratado con nuestro socio comercial más importante.

Esa facultad que tiene la Corte de analizar la reforma judicial para determinar si son constitucionales las nuevas disposiciones que interfieren con la autonomía y la independencia del Poder Judicial garantizadas en la Constitución (Art. 17), la utilizaron en el 2014 Ernestina Godoy, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal (¡qué cambiantes de opinión y de criterios jurídicos son!).

Eso sería analizar la constitucionalidad de la reforma por cuanto al fondo. Veamos ahora lo siguiente por cuanto a la forma: la SCJN ha determinado dar lugar a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial en razón del PROCESO legislativo que se siguió en su discusión y aprobación, independientemente del contenido y alcance de esta. Entre otras cosas, que la reforma se haya revisado y aprobado en comisiones por la Legislatura pasada (la LXV) y se haya aprobado por la legislatura siguiente, la actual (la LXVI).

La decisión tomada por el pleno de la SCJN en ejercicio de sus facultades constitucionales recibió una respuesta del oficialismo fuera de tono, de normatividad y hasta de razonamiento.

Y lo que podría faltar… En el improbable caso que la Corte declarara inconstitucional la reforma y tanto el Legislativo como el Ejecutivo federal decidieran no acatar la ley, se gestaría un escenario muy complicado del cual tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados tratarían de sacar provecho. Y es que algo debe de quedarnos muy claro: Ricardo Monreal y otros muchos morenistas continuarán con su recorrido de defraudar a la nación.

Giros de la Perinola

-Fernández Noroña de muchas formas no acata la ley y lo presume. Usa el carril del Metrobús para andar en moto y sin casco. Además llama “pedorro” a un artículo en el que se basó la Corte para admitir la consulta sobre la reforma al Poder Judicial. ¡Claro!, lo de siempre con el morenismo. Si la ley les molesta, la ignoran. Y eso que es el presidente del Senado…

-También les preguntó a los ministros “¿dónde estudiaron derecho?” porque, según él, la Constitución no dice que el tribunal constitucional supremo tenga facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Se nota que el que NO ha estudiado derecho es él. Y bueno, de Yasmín Esquivel se sabe tiene una tesis plagiada, que a Loretta Ortiz lo que le interesa es el activismo partidista y que Lenia Batres no sabe de leyes…

-Ifigenia Martínez ha muerto. Ícono del PRI, luego del obradorismo (que es el nuevo / viejo Revolucionario Institucional). Le dio tiempo de entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en el acto de toma de protesta... ¿La presidenta y López Obrador harán la guardia conjunta a su féretro? ¡Qué pronta oportunidad para que se vuelva a aparecer el tabasqueño…! Valdría la pena hacerle saber cuanto antes que la figura principal en el velorio será Ifigenia y, sí, Claudia; él no.