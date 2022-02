Retadora y sarcástica Claudia Sheinbaum: “Los invito a hablar de lo que me prohíben hablar”

No sé de qué se trate o si es un especie de ritual o como una secta, pero todos los obradoristas/morenistas tienen un rasgo en particular muy común: son totalmente insensibles, transmiten frialdad, sin un ápice de empatía por el dolor de otros, o por momentos dolorosos, que a todos nos conciernan; lo único que proyectan es frialdad, porque aunque en su discurso digan que algo les duele, no se les cree. ¿Por qué?

Son absolutamente distantes de las emociones, o de sus emociones. A veces parecen robots. En particular, Claudia Sheinbaum es como un robot. Habla como tal y casi no se mueve cuando habla. Es rígida toda ella, hasta en la forma en que habla. No hay una sola muestra de que algo o alguien la mueva y conmueva. Con la única persona que la he visto sonreír, desplazarse, abrazar es con el presidente. Es como ese padre amoroso, solapador… Entonces con él sí se mueve y gesticula y sonríe. Pero nada más.

Y ahora esa imagen de Claudia casi inmaculada sin movérsele un solo cabello y con su ropaje perfectamente planchado se rompe, porque ya se nos convirtió en peleonera. Se empezó a pelear con las alcaldesas de la oposición. Ataca a los que no estamos de acuerdo con este gobierno tachándonos de ladrones .“Es que están inconformes porque ya no van a poder seguir robando”; y ahora arremete contra el INE , intentando seguir violando la ley que el Congreso puso pero que Claudia cree que el INE impuso y de manera retadora y sarcástica sale a decir: “Los invito a hablar de eso que me prohibieron hablar”.

¿Se imaginan a Angela Merkel diciendo algo así? ¡¡Por supuesto que no!! ¿Quién asesora a Claudia? Ah ya sé: el presidente AMLO. De otra manera, no se entiende cómo se puede poner en ese plan siendo quien es y además, pretendiendo ser presidenta de esta hermosa nación .

¿Así cómo? ¿Volviéndose la niña rebelde ? Claudia no está encontrando el camino y el tiempo apremia. Si no da un giro de timón en su manera de transmitir lo que quiere comunicar, a pesar del apoyo de todo el aparato presidencial y de que Morena gobierne la mayoría de los estados, se le complicará llegar.