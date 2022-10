CENTRO A LA OLLA

Durante la presentación de Fernando Hierro como el nuevo director deportivo del Club Guadalajara, el exfutbolista español no profundizó en uno de los temas que más interesa a la afición que es la designación del técnico, aunque lanzó un par de frases a destacar.

La primera de ellas tiene que ver con el rol que desempeñará en las Chivas: “Tenemos que retomar confianza, tenemos que resetear”.

Resetear a este Guadalajara no será sencillo, pero eso ya lo sabe Hierro, a quien no le pudieron acorralar con el cuento chino de que no conoce al futbol mexicano o que tendrá que aprender lo que son las Liguillas.

Cuando habla de resetear a Chivas no solamente tendrá que referirse a la confianza e ilusión de su gente, sino también al trabajo y gestión que se ha hecho en los últimos años en una institución cuya afición añora estar en donde hoy estamos América o Pachuca.

Resetear las formas y la manera de operar en cuanto a lo deportivo. No dejarse hablar por promotores que buscan convertirse en los de cabecera, y quizá en este punto podemos hablar de la siguiente frase que llamó la atención de la conferencia de Hierro:

“A lo mejor vengo más limpio, menos intoxicado… puede ser, pero no quiere decir que no tenga conocimiento del futbol mexicano”…

Pensar que Hierro no conoce a agentes que trabajen en el futbol mexicano sería ridículo, pero venir de fuera le da la imagen de no tener compromisos con nadie, sobre todo al tratarse de un equipo que no ficha futbolistas extranjeros.

Eso también sería resetear a Chivas, es decir, terminar con las ataduras a los promotores de anteriores administraciones. Resetear a Chivas es impulsar el trabajo con fuerzas básicas y valorar a los futbolistas que salen de dicho trabajo. Resetear a Chivas es quitarle esa carga de fracasos que ha acumulado en los últimos años. Y no, no es tarea sencilla.

Hierro no se fue de la boca prometiendo cosas para comprar tiempo con la afición. Firmó por levantar un proyecto a dos o tres años con la obligación de competir “desde el primer día”, aunque para ello, tenga solamente un par de meses, o menos, para resetear a Chivas y quitarle de encima todo lo que no ha dejado crecer a este equipo desde hace ya algunos años.

Abraham Guerrero en Twitter: @Abraham_GG