Con la intención de elevar la calidad de vida de los profesores en el país y, a su vez, generar una mejor atención y educación para los menores de edad, se prepara un brazo político magisterial en apoyo a la denominada “cuarta transformación”.

Integrantes de la coordinación política nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) ya preparan un brazo político magisterial en lo que se denominará “Redes Magisteriales por la Transformación”; según los propios profesores, el evento oficial se realizará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el próximo 6 de mayo.

El profesor Ricardo Aguilar expuso que al interior del MNTS se orientarán por alguien que garantice la continuidad del proyecto transformador que impulsa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde los inicios de la confección del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El mentor advirtió que se priorizará apoyar a los candidatos ubicados en el sur sureste del país, pero serán respetuosos de los procesos electorales y las formas que al interior del partido político se acuerden. De forma paralela, los profesores emitirán una propuesta para emitir un reglamento y renovar a los integrantes del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La intención, agregó, es la de renovar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE con la firme convicción de tener un proceso equitativo e incluyente, contrario a lo sucedido en los procesos seccionales de los meses recientes y que aún son cuestionados.

Por su parte, Dominga Escobar Luis expresó que la democratización del SNTE es uno de los pendientes de la “cuarta transformación”. En este sentido, el MNTS continuará con la lucha por democratizar el sindicato si la Cuarta Transformación no gana las elecciones presidenciales.

Por otra parte, Martín Acosta y Gregorio Olarte reiteraron la necesidad de que Alfonso Cepeda abandone el SNTE de manera inmediata, ya que es identificado como un hombre gris que ha abandonado a los profesores y a los alumnos. Por si fuera poco, afirmaron, el plazo máximo para su interinato termina en febrero de 2024 y no debe haber pretexto para su permanencia.

El MNTS urgió a llevar a cabo el proceso de democratización del SNTE, por lo que la proximidad del proceso electoral no debe ser excusa para postergar la democracia sindical. Ya lo veremos.

El lunes fui víctima de un atentado muy cerca de la zona de las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México. Por fortuna salvé la vida. Quizá los delincuentes querían eso, espantarme. Me quitaron todas mis pertenencias -dinero, celular, computadora-; se identificaron como integrantes de la “Familia Michoacana” y me pidieron dejarle un mensaje al gobernador Alfredo del Mazo de manera directa. Estaban vestidos como integrantes de la Sedena y la Guardia Nacional; me retuvieron por unos 40 minutos para llevarme con su líder que se identificó como don “Nazario”, no lo sé de cierto, pero quizá sea el hijo de Moreno González.

