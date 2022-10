En reiteradas ocasiones he insistido en la calidad del sinaloense. Hoy toca reconocer la buena disposición del pueblo, de buscar siempre “jugar derecho”. El decreto presidencial para la legalización de vehículos extranjeros ha sido un éxito total.

En el mes de mayo pronosticaban 500 mil autos regularizados para el mes de septiembre. La Federación rebasó la meta con más de 57 mil. Es decir, para finales de septiembre ya habían regularizado casi 600 mil “chocolates”. Y recaudado algo así como 1,400 millones de pesos. Dinero que se devolverá a los Estados para invertir directamente en infraestructura.

Sinaloa no es ajeno. En 14 estados participantes del decreto, el Granero de México ha rebasado la meta de proyección. La entidad participa con el 10% aproximado de la regularización total. ¿El mérito? No ser un estado fronterizo. Tener también una sociedad echada para adelante, comprometida con la legalidad y el estado de derecho.

El tener formalmente reglamentadas las unidades vehiculares genera un positivo clima de bienestar familiar. Todo lo que se mueve en torno al gasto legal de vehículos propicia un círculo virtuoso. Se pagan impuestos que la gente disfruta en servicios públicos y programas sociales. Se pagan seguros, se compran y venden más automóviles. En definitiva, una pequeña activación de la economía que tras la pandemia …llega como anillo al dedo.

Enhorabuena al Gobierno del Estado, pero sobre todo al pueblo sinaloense que ha permitido que la entidad rebase la meta de recaudación. 50 mil 261 autos al corte 21 de octubre. 87.9 millones de pesos de recaudación estatal y 125.6 millones de pesos para las arcas de la federación.

Si alguien se pregunta el secreto del éxito político y social de este gobierno sinaloense. La clave está en dar resultados en todos los frentes. Austero en el gasto. Eficiente en la recaudación. Inversión en políticas públicas con sentido social y sobre todo humano. En lo político, ya hemos visto la gran mano izquierda del gobernador Rocha Moya. También la dura diestra a la hora de hacer maniobras políticas.

El Químico Benítez. (Especial)

En la química, no todas las reacciones son inmediatas

Lo recuerdo de mis clases de secundaria y preparatoria. Para que dos o más elementos químicos reaccionen, deben actuar agentes externos. Catalizadores les llaman. El calor y la presión son algunos de ellos. Tal vez en este lenguaje Don Guillermo “Químico” Benítez nos pueda entender.

Reaccionó lento. Consideró que no había ‘elementos’ para que la reacción fuera tóxica. Se equivocó. Hizo mal el cálculo y hubo algunos catalizadores que detonaron la fórmula en su contra. Ha intentado mover a la prensa a su favor en cierta medida. Veladamente, al igual que su homólogo Estrada Ferreiro buscó implicar al gobernador Rocha Moya.

Don Guillermo debe saber que “no es personal”. Además, es regla del poder no dejar que la gente fuera del círculo íntimo sepa lo que verdaderamente se está pensando. Así actúa el mandatario Rubén Rocha Moya. No miente, pero tampoco muestra sus cartas… y hace bien.

No meter las manos es actuar. No acudir al informe (aunque justificado por agenda) del alcalde mazatleco, también es actuar. Política, poder y gobierno van de la mano. Antes, lo que por la vía legal no se podía, se hacía por lo político cuando existía voluntad. Rocha ejerce el poder de manera distinta. Es el jefe político y aunque tiene amigos en los otros poderes y órganos autónomos, les deja libre albedrío.

Pero ¿Cómo actúan legislativo, judicial y autónomos… cuando el ejemplo del ejecutivo es así de avasallador? Pues tienen obligación ética, moral, y profesional de actuar en consecuencia. No pueden permitir que la corrupción se siga abriendo paso. Luz verde para actuar si el Gobernador no va interceder por un alcalde acusado de corrupción.

El “Químico” Benítez no tiene cita con el desafuero. Tiene cita con la Ley. Con el pueblo que pone y quita. Con las responsabilidades que le fueron conferidas y que al rendir protesta aceptó que el pueblo se lo demande.

Ya se mueve desesperado. Don Guillermo Benítez había dicho que AMLO venía al sur para la Picachos. Al edil ya le falta información. El evento será en Guamúchil . Podría apostar que se desplazará para saludar a su “amigo” López Obrador. Pero el mensaje en la víspera es contundente. Andrés Manuel visita el municipio de Salvador Alvarado, porque es el epicentro social y geográfico de Badiraguato, Mocorito y Angostura, los municipios de los afectos del gobernador.

El “Químico” vio las barbas de su vecino cortar, y las suyas no las puso a remojar. Comete casi los mismos errores de Estrada. La diferencia, es que se comporta más cauto en las declaraciones. Ya está en el Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra del presidente de la Perla del Pacífico.

En mi opinión, la suerte está echada.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx