Las señales se habían venido manifestando. “El Químico” nervioso. En la semana dejó con la palabra en la boca a una compañera de medios. Fue, vino, hizo, intentó. Nada concreto. La Fiscalía recibió denuncia por parte de la ASE. En mi opinión, Luis Guillermo Benítez Torres acabará dejando la alcaldía de Mazatlán. El pueblo se manifestó. “Pollice verso”, pulgar abajo. Con ese gesto, en la antigua Roma el pueblo elegía la suerte del Gladiador derrotado. Los abucheos del fin pasado al “Químico” Benítez fueron el “pólice verso” del pueblo mazatleco y con ello dictaron sentencia al actual presidente municipal.

Esta película ya la vimos. Es una partida de ajedrez que ya se jugó. El jaque a dos torres está nuevamente en marcha. La torre uno, la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa (ASE) ya hizo lo propio. Para su movimiento se apoya en la Fiscalía, torre dos. La consecuencia ya la sabemos. El presidente mazatleco escorado en el tablero. Después se moverá el Congreso del Estado con el procedimiento de desafuero. Jaque-mate inminente.

En este espacio lo dijimos. “El Químico” tenía todo en sus manos para salvarse y no lo aprovechó. Debía recuperar el favor del pueblo y su gente, y no lo hizo. Volvió ‘in extremis’ de un viaje de una semana completa para estar al pendiente de los efectos del huracán Orlene. Se dedicó a la cámara. Frívolo y descuidado en sus maneras. La comuna de la tierra de los venados en el desaseo financiero. La sombra de la corrupción envuelve al ayuntamiento. Aunque el edil encajó las críticas, lo hizo con desdén y ante los medios dio una cara que no era la realidad. El alcalde se encuentra acorralado. Todo parece indicar que irremediablemente acabará dejando la presidencia municipal de la Perla del Pacífico.

El gobernador como jefe político del estado ha dicho que “no meterá las manos por nadie”. Eso, ya es mucho en favor del combate a la corrupción. Si finalmente Don Guillermo Benítez acaba desaforado, vinculado a proceso y fuera de la alcaldía. El hecho pasará a la historia de la política mexicana. No sólo del estado, sino de la nación. Nunca un gobernador había permitido siquiera, digámoslo así, que la justicia alcance por hechos de corrupción a los dos alcaldes más importantes de su entidad. Un hito histórico. La dimensión de lo que está sucediendo en el estado de los once ríos trasciende para la política nacional. La medida debería ser ejemplar para los 17 alcaldes restantes.

No es coincidencia tampoco, que estos movimientos fueran luego de la visita del secretario Adán Augusto López, pero sobre todo de “Nacho” Mier. El diputado federal es de los operadores de confianza del Presidente López Obrador. También estuvo en Sinaloa previo al proceso de desafuero de Estrada Ferreiro. Es común denominador y seguro trajo ‘luz verde’ para el tema del “Químico” Benítez. Los elementos siempre habían estado ahí. A la vista, las piezas han ido encajando. Para mi gusto, había nada más que armar el rompecabezas de lo que viene.

En Palacio Nacional ya conocen el caso. El manto protector del Presidente Andrés Manuel y de la cuarta transformación no está para proteger corruptos. Sinaloa es punta de lanza y dará la muestra. La suerte está echada. La vox populi dijo pollice verso. “Alea iacta est”, la suerte está echada.

Gobernador Rubén Rocha Moya y Claudia Sheinbaum (Especial)

Claudia estará en Sinaloa.

Aquí lo leyó, tiene usted la primicia: la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo estará en la capital sinaloense el próximo 30 de octubre. El motivo, la regente capitalina impartirá una conferencia magistral sobre gobierno y políticas públicas enfocada al Programa Ambiental y de Cambio Climático. Ya conoceremos después los detalles de la agenda. El gobernador Rocha Moya trata siempre bien a sus visitas. Claudia Sheinbaum es amiga también, pero pondrá a prueba lo dicho por el mandatario sinaloense sobre el reiterativo “piso parejo”. Sin embargo, la regente de la capital, no piensa dejar en el ideario sinaloense por mucho tiempo más, el buen sabor de boca que dejó la visita del secretario de gobernación. Que en Sinaloa hablen bien de Adán Augusto, pero que no olviden que quien puntea en las encuestas #EsClaudia.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx