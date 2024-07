Gracias, nuevamente, a toda la gente que me lee; que aun cuando no la conozca y no me conozca, he recibido su amor, sus buenas vibras y palabras de apoyo ante la cirugía que tuve.

Como les dije en mi anterior columna, rompe en corazón en pedazos la diferencia que hay entre el sistema de salud público y el privado. He vivido de ambos lados y también trabajé como psicóloga en un hospital público . La diferencia es abismal.

En mi proceso en quirófano tuve complicaciones con la anestesia y con sobreproducción de flemas derivadas de una neumonía que tuve por Covid. Pero, gracias a Dios, a los médicos y a que contaban con el equipo e instrumental que es que hoy les escribo.

No los quiero deprimir con mis cosas, pero tampoco veo en el país algo que les pueda escribir que los anime.

Tristemente, mataron como ya sabemos a una mujer que solo quería hacer bien las cosas: Minerva Pérez, quien denunciaría que en Baja California se da la pesca ilegal.

Así, la mataron y ya. Nada ha pasado ni pasará.

Claudia Sheinbaum tiene un reto enorme y por eso es que ha pospuesto hasta septiembre los nombramientos de los secretarios de la Semar y de la Sedena.

Deben de estar habiendo muchos jaloneos internos entre permitirle a Claudia Sheinbaum elegirlos y entre los cuates de toda la vida de los López Obrador.

No quisiera estar en los zapatos de Claudia, sinceramente. Pero desde donde puedo que es escribiendo deseo con el alma que Claudia no permita el camino erróneo.

Ya es hora que López Obrador se le separe. Se ve harta de que esté ahí acompañándola en sus giras, como el Papá que te lleva a pasear.

También llevo sugiriendo que paren ya las mañaneras.

Ya el presidente es pura vacilada lo que dice y hace y lo sabe, ya nada más son para “cotorrear” y para él y su público eso está bien, pero para la investidura de Claudia Sheinbaum no. No le ayuda.

Que alguien se lo haga saber por favor.

Pues aquí seguiré dándoles lata.

Por gracia de Dios y por todas sus muestras de cariño.

Y al presidente López Obrador le digo que no se le hizo, no ahora, el que deje de cuestionarlo a él y a su nuevo gobierno. Porque es suyo. Ya no me lo nieguen.

Termino mi columna porque la fuerza me falta, pero no las ganas.

Gracias totales a todos.

Es cuanto.