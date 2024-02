Hoy martes 13 de febrero, el periodista Raymundo Riva Palacio cuestiona la ética de los encuestadores de Xóchitl Gálvez, los señores Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, de la empresa de estudios demoscópicos México Elige. El columnista de El Financiero les critica por no dar a conocer que trabajan en el equipo de campaña de la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD.

En realidad, Raymundo no es del todo justo —aunque tampoco del todo injusto— con Zaragoza y Campuzano. Veamos.

Ellos ya admiten —a fuerza, pero lo hacen— que trabajan para la aspirante X. Otro comunicador, a quien Riva Palacio y yo apreciamos bastante, Ciro Gómez Leyva, desde hace semanas elogia la valentía de Zaragoza y Campuzano por haberse atrevido a reconocer que no son objetivos, ya que colaboran en un equipo electoral.

Voy a meter mi cuchara en ese asunto porque Raymundo me mencionó. Dijo que en 2006, durante la contienda presidencial de ese año, yo difundía las encuestas de Ana Cristina Covarrubias y aclarábamos que eran las que contrataba la campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Eso es verdad, siempre dije —Ana Cristina también— que las de Covarrubias eran las encuestas de AMLO y de nadie más. Así, con toda honestidad. Nadie me obligó a hacerlo. Inclusive, Andrés me exigía que si hablaba en medios de tales mediciones precisara con toda claridad que eran las encuestas del equipo electoral de izquierda. “No hay que engañar, Federico, no vale la pena ni siquiera intentarlo”.

Por cierto, no necesité de ninguna dosis de valentía para simplemente decir la verdad: que eran las encuestas de un equipo de campaña, y cada quien las tomara como quisiera.

En 2006, Gómez Leyva recibía mis llamadas en Radio Fórmula y me dejaba dar a conocer los números de Covarrubias. Siempre, insisto, subrayando que eran los de la campaña de AMLO.

Porque era su derecho, mi amigo Ciro en su noticiero radiofónico de esa época daba a conocer otras encuestas, especialmente las de GEA/ISA. Estas eran mucho más generosas con el candidato del PAN, Felipe Calderón.

Era lógico que lo fueran, ya que directivos de GEA/ISA colaboraban con el panista. Uno de ellos fue premiado con la dirección de la agencia de espionaje del gobierno federal después del fraude que llevó a la presidencia al esposo de la diputada Zavala.

Hablo de fraude porque hubo fraude, está demostrado. Y a ese fraude electoral contribuyeron las encuestas de GEA/ISA que Ciro Gómez Leyva presentaba en su noticiero. No se trataba de estudios demoscópicos objetivos ni honestos porque con engaños los difundía gente que apoyaba al candidato del PAN.

Conozco a Ciro Gómez Leyva. Así que puedo asegurar que él no sabía que GEA/ISA jugaba a favor de una candidatura. Engañaron a Ciro, pues. En 2012, por cierto, lo volvieron a engañar los socios de esa empresa encuestadora, quienes evidentemente favorecían a Enrique Peña Nieto.

A Ciro ya no lo engaña la gente de México Elige. Ya no, que conste. Pero durante bastante tiempo Zaragoza y Campuzano engañaron a Gómez Leyva, a quienes les dio mucho tiempo en su noticiero.

Ni siquiera sé si los directivos de tal encuestadora siguen teniendo participación mensual en los informativos de Ciro, esto es, como colaboradores periodísticos imparciales. Quizá ya no, lo ignoro. Pero durante años Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, hoy asesores de Xóchitl Gálvez, engañaron a Ciro ya que presumían una imparcialidad de la que carecían.

En 2021, por ejemplo, los propietarios de México Elige le aseguraron a Gómez Leyva que no trabajaban para el candidato del PRI-PAN en Sonora, Ernesto Gándara. El candidato de Morena en la elección de gobernador sonorense, Alfonso Durazo, le demostró a Ciro que Zaragoza era estratega de Gándara, y Gómez Leyva no lo creyó.

México Elige, en Sonora, no fue imparcial. Y se equivocó feamente en sus pronósticos, ya que Zaragoza y Campuzano dijeron que Gándara vencería a Durazo fácilmente, y ocurrió lo contrario. El colmo fue que los directivos de México Elige justificaron semejante falta de ética diciendo que sus mediciones habían sido correctas, pero que las mafias alteraron los números. Ridículo.

Cuando empezó a escucharse el nombre de Xóchitl Gálvez como candidata de la alianza PRI, PAN, PRD se le dijo a Ciro en todos los tonos que los encuestadores que él tenía como sus preferidos —Zaragoza y Campuzano, de México Elige— trabajaban para la aspirante X. Yo mismo lo escribí. Pero Ciro no lo creyó, y no lo creyó y no lo creyó y no lo creyó…, hasta que la presión de parte de la comentocracia obligó a Zaragoza y a Campuzano a admitir que sí trabajaban para Xóchitl.

No tiene nada de malo trabajar para un equipo de campaña o simpatizar con una candidatura, pero lo honesto es admitirlo abiertamente.

En lo personal, nunca he ocultado que deseo el triunfo de Claudia Sheinbaum el próximo junio porque creo que ella será una gran presidenta. Así lo pienso porque tiene una gran preparación científica y una importante trayectoria en el activismo político y en la administración pública.

Este martes, también en El Financiero, Juan Ignacio Zavala —un buen tipo a quien no adorna ser cuñado del esposo de su hermana Margarita— citó algo que dijo una de las grandes mujeres que han gobernado, Angela Merkel: “Muchos creen que porque tengo una apariencia amistosa e insignificante, pueden hacer conmigo lo que les dé la gana. Pero las cosas no son del todo como se las imaginan. Atacar me resulta más fácil de lo que muchos piensan”.

Quienes conocen a Claudia mejor que yo saben que a la candidata de Morena tampoco se le dificulta pasar a la ofensiva cuando tiene necesidad de hacerlo. Sheinbaum, como Merkel, es una mujer dura.

Por cierto, también como Merkel, Claudia es una mujer calificada en ciencia. Si no me equivoco ambas estudiaron la licenciatura en física. Las dos se doctoraron realizando trabajos en centros de investigación prestigiados: la alemana el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias en Berlín, y la mexicana en el Lawrence Berkeley National Laboratory, de Estados Unidos.

SDPNoticias publica encuestas, las de MetricsMx. Creo que es conocido que en SDPNoticias tengo un cargo directivo y una participación como socio de la empresa que también edita El Deforma.

¿Hay sesgo en las encuestas de MetricsMx debido a mis preferencias electorales? Espero que no. De hecho, no ha habido tal sesgo: las de MetricsMx han estado entre las mejores encuestas en los últimos dos procesos electorales, lo que es demostrable y se ha demostrado.

En nuestros estudios la ventaja de Claudia es superior a los 30 puntos porcentuales. Xóchitl Gálvez no ha logrado avanzar gran cosa y el aspirante de MC, Jorge Álvarez Máynez es un desastre. Pronto se realizará la siguiente encuesta de MetricsMx y comentaremos sus resultados. Ya toca.