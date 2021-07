El Partido Verde vs. YosStop

YosStop no es Succar Kuri

Yoseline Hoffman (mejor conocida como la influencer YosStop) recientemente fue acusada y detenida por el delito de pornografía infantil y violación equiparada, porque, en el 2018, en su canal habló de un video (que, aunque dijo haber visto, jamás mostró), donde describió cómo, en una fiesta, varios chicos introdujeron una botella de Moet por la vagina de una amiga de ellos (al parecer, a cambio de un par de cajetillas de cigarros), en un programa que tituló “Patética generación”, que básicamente trató sobre el video de una pelea entre chicas, alentado por los varones que introdujeron la botella, donde la propia víctima acudió para agarrarse a madrazos en un parque, ya que traía pique con otras compañeras de su escuela.

Tres años después, YosStop fue acusada y detenida por un ejército de policías (como si fuera “la Reina del Sur”), y encarcelada en Santa Marta Acatitla (como si fuera Rosario Robles), casualmente, poco después de que la influencer denunciara a 90 youtubers que cobraron un montón de “lana” por hacer campaña política a favor del Partido Verde, en plena veda electoral, y tras acusar a Bábara de Regil (vocera del Partido Verde) por vender una proteína con exceso de sodio y carbohidratos.

Su acusación se basa en el supuesto almacenamiento de imágenes donde

Nicolás “B”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A” y Patricio “A”, introdujeron una botella de Moet en la vagina de Ainara “S” (extrañamente, todos ellos libres).

Independientemente de que la influencer no mostró dichas imágenes (y por lo tanto, no hay pruebas que corraboren la acusación), YosStop no comercializó con imágenes de niños teniendo relaciones sexuales, como sí lo hizo el clan Jean Succar Kuri, Mario Marín y Kamel Nacif, auténticos comerciantes de pornografía infantil.

Aparte, es ridículo el cargo de violación equiparada, pues la youtuber no estuvo en esa fiesta, sino que le mandaron los videos.

“Patética generación”

Analicemos algunas expresiones del programa “Patética generación”. Allí, la influencer básicamente critico la falta de ética de la chaviza. Dijo: “Todos están de la chingada, no hay una persona que tenga mas neuronas que otra”, “está muy cabrón el nivel de pendejez que se maneja hoy en día en éstas generaciones”.

Y cometió dos imprudencias.

1. Decir el nombre de la víctima: “Inara, o algo así, hizo una entrevista con sus papás, y una señora que quien sabe quien chingados es, que dura 20 minutos, que no vi, neta prefiero darme un balazo”.

2. Calificar de “puta” a la víctima: “todos tienen la pinche culpa, aquí nadie es víctima, ni la puta por ser puta, ni estas viejas pendejas por hacérsela de pedo, porque no se tiene porqué hacérsela de pedo; si esa vieja es puta, y sube sus videos y fotos encuerada, ¿qué ganan con estarla chingando?”.

También dijo algo que debería analizar detenidamente el juez de su sentencia: “Lo que más me da repele de todo no es la vieja que sube sus fotos encuerada, ni siquiera su video donde le están metiendo la botella de Moet, lo que más me da repele son los hombres involucrados, lo que más me da asco, más decepciona, me da más tristeza, son todos los que son ahí del sexo masculino, y que no solo incitan a que se sigan puteando las mujeres; no los educaron, porque claramente si les hubieran dicho sus papás: ‘güey, no mames un poco de caballerosidad, no dejes que dos mujeres se madreen’, y no solo eso, ellos mismos son los que le estuvieron metiendo la botella”. De hecho, al final le puse a la chavita: ‘güey, lo único que te digo es ten cuidado con tus amistades’”.

Al parecer, los presuntos violadores volvieron a ver a su víctima en la pelea en el parque, y la grabaron con sus celulares. Que la policía investigue bien, pues, si abusararon de ella, ¡porqué se seguían tratando?

YosStop no tiene pelos en la lengua, denunció al propio YouTube de quitarle la opción de monetizar sus videos y cerrarle algunos canales.

Pero sus denuncias más peliagudas fueron contra el Partido Verde Ecologista de México.

“Influencers vendidos”.

YosStop acusó y se burló de más de 90 influencers que hicieron propaganda por el Partido Verde en sus historias personales (que duran solo un día).

Honetamente, la youtuber no me resulta totalmente agradable, sobre todo por clasista (todo mundo la recuerda por burlarse del capitán de una embarcación, cantándole, junto con sus amigos, la rola “Puto”, de Molotov), pero amé las declaraciones de su programa titulado “Influencers vendidos”: “Todo el pinche año, o desde antes, los partidos están haciendo sus campañas, algunas muy culeras, muy mal hechas y muy mal pensadas, para hacer su canciones horribles, para hacer lo que quieran, y durante tres días antes de votar es la veda, es el silencio, y tienen prohibido hacer cualquier tipo de publicidad; pues el Partido Verde se lo pasó por el culo y dijeron: ‘nos vale madres, el sábado en la noche vamos a hacer publicidad a través de influencers’, para influenciar o tratar de influenciar a la gente de que voten por el Partido Verde.

Les tengo que decir que a mi también me buscaron, porque buscaron a todos, porque de verdad son un chingo los que publicaron; obviamente, inmediatamente dije, ‘ni de pedo, no hay manera, yo no me presto para esas mamadas’; ni siquiera pregunto cuanto me van a dar porque no me interesa, pero sé que se manejan cantidades estúpidas y absurdas de dinero; o sea, tú puedes ponerle el precio que quieras; obviamente, entre más números tengas, mas mamón te puedes poner, porque también me llegaron mensajes de influencers más chiquitos, que les estaban ofreciendo 15 mil pesos por la historia, pero hay personas que les ofrecieron millones, de verdad, no es broma, ¡millones de pesos!, no un milloncito, así, poquito, un millón, sino más de un millón, dos, tres, podría ser que alguien pidiera ‘dame diez millones’, y tal vez se los den, no sé, pero de seguro se los dan, porque generalmente te dicen: ‘no hay pedo, hay varo, queremos que digas esto, ¿que pedo?’, y obviamente hay gente que lo duda, dice ‘mmm… no sé, güey es mucho dinero, ¿qué pedo? no sé. te digo cinco millones, ¿y si me los das?”

Pero la neta es meterse en la boca del lobo, y es meterse en un mar de cacas, nadar en una alberca de mierda, revolcarse con cosas sucias, oscuras, malhechas, culeras.

Al final de cuentas la mayoría de los que estamos en Intrnet vendemos nuestras historias, nuestras publicaciones, a diferentes marcas, es común, y está bien, es parte del trabajo, porque en mercadotecnia, a veces anunciarse con influencers es muy ad oc, dependiendo de la marca, pero no es lo mismo que yo les haga una historia, yo que sé, de estas tacitas tan bonitas, que yo diga está bien chingón y me están pagando por decirlo, y entonces le doy la publicidad, a que vendas una opinión, porque estás prostituyendo tu dignidad, tu pensar, tus creencias, y de alguna manera estás robando, aunque no sea literal, estas robando el dinero de los impuestos de otras personas, que obviamente siempre acaban en gente corrupta, y tú estás entando ahí, y entonces no tienes derecho de quejarte si el país es inseguro, si el país es corrupto, si bablablá, cuando tú eres parte del problema, cuando tu haces lo mismo.

Tienes que dar el ejemplo, tienes que ser congruente con lo que pides y con lo que exiges. Yo de verdad tengo mas de 90 videos de influencers vendidos, que todavía tiene el puto descaro de decir ‘no me pagron, no es cierto, yo solo di mi opinión’, guey, chinga tu madre. Lo mínimo que puedes hacer es irte a chingar a tu madre. Obvio lo que hizo el Partido Verde y estos influencers es ilegal. Vamos a ver como comenzó con Bárbara de Regil”. Y se ahí, YosStop se pone a señalar uno por uno.

Coriolano

Personaje de Shaksepear (al que Beethoven hizo una hermosa overtura), Coriolano es un valiente e inteligente soldado romano, cuya caída, a manos de unos conspiradores en el Senado, la propició su arrogancia sobre el pueblo.

No me resulta extraño que el Partido Verde, buscando la manera de castigar a quien lo denuncia, haya comprado y asesorado a la chica de la botella de Moet, montándose en la antipatía que despierta la influencer por su clasismo; patrocinando su espectacular detención; haciendo alarde de poder; destrabando su amparo, consiguiendo una orden de allanamiento y pagando a periodistas “chayoteros” para que destruyan su imagen.