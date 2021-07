Semáforo descompuesto

Estamos ante un “extraño” por decir lo menos, semáforo epidemiológico en el Estado de México, (y en gran parte del país) les diré por qué, en primer lugar, el semáforo del Edomex, está en color naranja, esto es extraño después de que los políticos “ya habían encontrado la cura contra la COVID” pues al parecer las elecciones eran la solución, y por ello “coincidió” en que para las pasadas elecciones ya todos los estados estaban en verde, permitiendo que volviéramos a la “normalidad” y enviando el mensaje de que vamos “requetebién”, hoy este semáforo contrasta con las cifras “OFICIALES” que tenemos al día de ayer en el Estado:

- DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CASOS CONFIRMADOS

- TREINTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS FALLECIDOS

Si tomamos en cuenta que lamentablemente somos el país que menos pruebas realiza, en este momento ya superados incluso por Guatemala y Honduras, considerando que nos mantenemos en el lugar 4 del Top 10 de muertes totales, y en una tasa de muertes de 1,866 por millón de habitantes lo que nos deja en un muy mal lugar también.

Es difícil entender que se permita la reapertura como la estamos viviendo, entiendo las posturas, muchos dirán que la economía ya no aguantaba, que se presionó por parte de los empresarios, es cierto, me queda claro que el “hubiera” no existe, o como dicen, el hubiera es el TONTEJATIVO del verbo haber, tristemente en nuestro país jamás tuvimos un confinamiento OBLIGATORIO, no se cerraron las fronteras, no se distribuyeron cubrebocas en la población, no hicimos pruebas, no se hicieron cercos epidemiológicos, no se hizo seguimiento y aislamiento de casos sospechosos, en fin, “Ya lo pasado, pasado” pero debemos RECOMPONER, ajustar el rumbo y tomar las medidas necesarias ahora, ANTES DE LAS REAPERTURAS, hay una pregunta que me gustaría que fuera respondida por cada uno de los Gobernantes que aceptaron dócilmente el cambio de color en el semáforo epidemiológico para antes de las elecciones.

Gobernadores: ¿Si pudieran evitar que sus hijos, su pareja o sus padres enfermaran y murieran, simplemente manteniendo el confinamiento, también hubieran cedido a la presión?

Seguramente no tendré respuesta a esta pregunta, pero me encantaría que al menos reflexionaran cada uno de los Gobernadores que decidieron pasar a un #SemáforoVerde o que adoptaron ahora este extrañísimo semáforo epidemiológico color NARANJA PERMISIVO, es alarmante que aún en “naranja” tienen a todos los trabajadores laborando de manera normal, se acabaron los permisos para madres cuando hoy los niños y adolescentes son uno de los sectores que también están enfermando y muriendo, además de que en las dependencias no observan ni siquiera las medidas sanitarias necesarias, no son espacios bien ventilados, no tienen por norma el uso obligado del cubrebocas ni hay sanciones para los negligentes que deciden no utilizarlo, no hay sana distancia, den por sorpresa una vuelta por sus propias instituciones para ver si no se espantan y ven cómo USTEDES están exponiendo a la gente.

Veo gente sin cubrebocas en la calle y en las oficinas, lo cual debería estar ESTRICTAMENTE PROHIBIDO, y para ello debería haber sanciones fuertes, pues nos están poniendo en riesgo a TODOS, la OMS insiste en dos cuestiones que sin duda debieran haberse aplicado antes de “avanzar” en estas reaperturas que me parecen IRRESPONSABLES:

1.- Hacer PRUEBAS, PRUEBAS y más pruebas

2.- Uso OBLIGATORIO de cubrebocas

Sin la correcta aplicación de esto, tristemente si podríamos decir:

“BIENVENIDOS A LA NUEVA MORTALIDAD”

Pero ahí tenemos al IRRESPONSABLE de hacer frente a la pandemia, vacacionando, sin usar cubrebocas, paseando, y sin enfrentar las consecuencias de su grave negligencia y el manejo CRIMINAL que le ha dado a esta terrible pandemia.

Tenemos que poner cada uno de nuestra parte para que avancemos y salgamos adelante, se trata de RAZONAR y entender la gravedad de la situación que estamos viviendo, comportémonos como SERES PENSANTES ¡Juntos podemos hacerlo! ¡Unidos podemos salir adelante! #QuédateEnCasa

Yo los invito a que cuidándonos y cuidando de los nuestros

“CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

Mi Twitter: @Rafa_Narro