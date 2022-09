En la historia moderna de México ya vivimos una sucesión altamente accidentada, la de Carlos Salinas de Gortari, cuando ocurrió el magnicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio.

Quien herede el poder - si lo deja- heredaría un país quebrado, sin recursos y fracasado.

Las similitudes entre lo que dejo Salinas y Andrés, que han querido gobernar y trascender como los más populares y que coquetearon con el tema de la reelección, son muy evidentes, pero Salinas tenía una popularidad del 74%, mientras que AMLO, a pesar de todo, mantiene un 58%. Otra característica que comparten es que como mandatarios han sido los más inestables, rencorosos, vengativos y caprichosos.

En el juego de su sucesión, Salinas empoderó a su amigo, el entonces regente de la CDMX, Manuel Camacho Solís, su “bombero”, una especie de secretario de Gobernación alterno, al igual que AMLO lo hizo con Marcelo Ebrard, el hijo político de Camacho, a quien le hizo creer que sería “el bueno” para sucederlo. Salinas al final traicionó a Camacho y se decantó por Luis Donaldo Colosio, quien representaba la sangre nueva del priismo y entendía que había que avanzar en la democratización del país.

Sin embargo, Salinas al sentir que no controlaba a Colosio, alentaba la descomposición y promovía un posible relevo del candidato presidencial:

Y sobre Luis Donaldo Colosio, expresó:

“Para evitar confusiones y tener claridad, permítanme la expresión coloquial, ¡que no se haga bolas nadie! El PRI tiene el candidato que lo llevará a la victoria democrática. El voto de los mexicanos hará triunfar democráticamente a Luis Donaldo Colosio”.

Sin embargo, Colosio supo leer el juego perverso de Salinas, tal como lo comentó Don Federico Arreola:

“Luis Donaldo comentó no saber si esto le beneficiaba o perjudicaba, ya que el Presidente de la República no tenía por qué volver a intervenir en su candidatura, que la prensa criticaría, además de que Manuel Camacho seguiría con sus actividades en el Estado de Chiapas”.

Al final, Colosio se separó del proyecto salinista y días después de pronunciar el famoso discurso del 6 de marzo fue cobardemente victimado.

Salinas ya no pudo poner al relevo de Colosio, tuvo que ceder y aceptar que Ernesto Zedillo ocupara la candidatura y a la postre, continuara con el proyecto colosista. Zedillo también logró sacudirse al viejo PRI y a Salinas, sembró las bases para sanear la economía nacional y a partir de su mandato ya no se registraron las graves crisis económicas de fin de sexenio, también estableció las bases para la democratización del país con la creación del IFE-INE y de la reforma al Poder Judicial.

En su cuarto año de gobierno AMLO adelantó su propia sucesión y juega con Marcelo Ebrard igual que Salinas jugó con Camacho. Pero para nadie es un secreto que la favorita es la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y que busca descarrilar a cualquier otro precandidato que le pueda hacer sombra.

Marcelo sin la tutela de AMLO, decidió abrir sus cartas y lo hizo en Jalisco, un estado que no es gobernado por Morena y en redes sociales como TikTok ya suma 220 mil seguidores, frente a 64 mil de Sheinbaum, pero AMLO lo descalifica:

“Yo soy un anti-TikTok, no es que este en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”.

Andrés Manuel López Obrador