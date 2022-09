No hay duda que, el punto de inflexión de este proceso legislativo, han sido las diferencias políticas que hay entre actores del Revolucionario Institucional en esta coyuntura que hay sobre la iniciativa de reforma constitucional en el rubro de seguridad. De hecho, los diputados del PRI en San Lázaro cargaron con la responsabilidad de empujar el tema que acompañó Morena y aliados a fin de construir un punto de acuerdo que amplía las tareas del ejército en quehaceres de cuidado.

Sin embargo, detrás de la determinación que votó la Cámara de Diputados para dar el primer paso antes de llegar al Senado, hay una evidente dicotomía entre los actores que integran el legislativo en la Cámara Alta para definir un pronóstico alentador, especialmente del Revolucionario Institucional; no obstante, el futuro de la modificación al marco Constitucional puede encontrar resonancia, precisamente, en la propia fracción del PRI que lograría ser la clave para que se avale la minuta siempre y cuando prosperen las conversaciones que, desde hace unos días, están en marcha en aras de convencer.

En el papel -relativamente es complejo- por las propias manifestaciones que ha hecho la oposición. Empero, habrá que esperar, primero, el curso natural del debate en las comisiones a las que fueron turnadas en donde el escenario es distinto que al del pleno porque, en ese punto coyuntural, no hay ningún contratiempo para que se apruebe una vez que se sienta la fuerza que tiene Morena en los órganos colegiados en que todavía se discutían hasta el cierre de esta columna.

Después de que no existan contratiempos en las comisiones se prevé que la minuta pase al pleno de la Cámara Alta para su análisis en la asamblea; esto puede ser miércoles o jueves dependiendo del acelerador respecto a las labores no sin antes, insistir en al cabildeo con las distintas fuerzas políticas para seguir ganando tiempo y poder, como se pronostica, captar los votos necesarios pues para que esto salga, depende de la voluntad de 10 o 11 legisladores quienes decidirán el futuro.

De hecho, nos comentan que, el propio coordinador de los Senadores de Morena, intensifica los puentes de interlocución, lo que nos hace suponer que, en este momento, hay avances en un ánimo constructivo; no obstante, él mismo comentó que no puede revelar los acuerdos y las conversaciones que ha tenido, porque es faltar a la confianza, pero sí puede decir que mantienen una posición ahora más inamovible que en otras ocasiones.

Es ahí donde está el corazón o la esencia de la reforma constitucional porque el tema se ha tomado muy en serio; es más, me atrevería a decir que, en esta ocasión por lo trascendente de la modificación al marco constitucional, hay todo un trabajo intenso de conversaciones a fin de encontrar respaldo a favor, pues se ha podido observar diálogo y flexibilidad para conseguir alternativas viables inspirada, eso sí, en una estrategia de esfuerzo mayor para encontrar un ánimo constructivo.

Finalmente, sólo queda esperar el curso natural debido a que no se ha consolidado, aún, una puerta que permita adelantar algo. Desde mi opinión, no hay duda de que se aprobará pese a que los grupos de oposición siguen firmes en su decisión de no respaldar la minuta. Por ello, es aquí en qué es fundamental no cejar ni bajar la guardia como lo hace el líder y coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República que no se cansa de seguir dialogando porque todavía hay tiempo que, en términos legislativos, pueden ser la clave para aterrizar la propuesta de reforma constitucional.

Notas finales

El 19 de septiembre ha marcado un precedente en la vida pública del país pues son tres ocasiones, con la de ayer, que se suscita un temblor en el mismo día y mes. Pasó en 1985, 2017 y 2022; este último, con una magnitud distinta. Sin embargo, donde sí se sintió muy fuerte fue en Michoacán debido a que, el epicentro de la oscilación, se localizó al sur de Coalcomán. De hecho, la propia autoridad del estado estuvo constantemente informando ante la necesidad y, a través de la Secretaría de Educación en el Estado, se informó que se suspendían las labores académicas en siete municipios donde hubo más intensidad.

Uno de ellos fue Apatzingán donde su presidente municipal salió rápidamente a informar a través de un video en redes sociales cuál era el panorama que se vivió. Gracias a ello, comentó que los servicios de protección civil estaban en constante trabajo de supervisión para brindar apoyo a la población que activó, con mucha intensidad, el propio ayuntamiento que encabeza José Luis Cruz Lucatero para atender a los habitantes de todas las localidades de la cabecera.

A eso se le llama asumir un trabajo con responsabilidad en un momento en que se necesita atención inmediata.