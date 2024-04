Si no le va a los Tigres, seguramente no es de su agrado Nahuel Guzmán . Sí, se puede argumentar que él es uno de los mejores porteros que ha llegado a México. No mejor que Calero, pero sí mejor que muchos extranjeros que han pasado sin pena ni gloria en el país.

Es curioso que una empresa tan importante como lo es CEMEX tenga en el equipo ese tipo de persona y lo más curioso es que se lo haya comido el personaje. Mire que lo de las payasadas que pueda hacer en la cancha es parte de lo que él quiere mostrar, pero lo que ha hecho el sábado pasado muestra su verdadera personalidad.

Muchos podrán argumentar lo del láser, que en otros estadios lo hacen los aficionados y que a él también se lo han apuntado y no se que cuantas cosas. Eso no es tema. El gran problema de Nahuel es aprovechar su “inmunidad” de poder meter lo que sea a los vestidores como jugador y aprovecharse de eso para jugarle “una bromita” a los contrarios al momento de apuntarles con el láser.

Tal vez Guzmán no recordó que el estadio tiene uno de los sistemas de seguridad más avanzados del país y que pueden distinguir caras entre multitudes. Saben quién está en cada lugar del estadio sobre todo en los palcos. A esto le puede añadir que la gente tiene cámaras con acercamientos increíbles como varios videos que se vieron.

Imagine que esto hubiera pasado en la liga de España o en Inglaterra en cualquiera de sus divisiones. Estaríamos hablando en todos lados de esto que no me había tocado ver. ¿Por qué buscar hacerse notar de esta manera? No lo entiendo. Me parece tonto e infantil buscar hacer este tipo de cosas, sobre todo cuando eres totalmente identificable. ¿Será Nahuel el representante del famoso perfil Tigre?

He visto entrevistas del director deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, donde dice que Nahuel siguió con la agresión, ahora verbal, en el vestidor del estadio. Además se unió a la agresión Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres. Si ha esto le sumas la actitud de yo no fui cuando fueron a buscarlos por lo del láser al palco que les prestaron, creo que ese perfil tigre está muy maltratado.

¿Será relevante el castigo que le pongan a Nahuel? Sí y no. Sí porque sentaría un precedente por la actitud que tuvo fuera del campo. No, porque creo que las Nahueladas no dejarán de pasar y cada vez serán más bizarras.