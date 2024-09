No lo sé de cierto, pero lo supongo y me han dicho, que mi apellido paterno, Santillana, viene de España, y que mi apellido materno, Rivera Cambas, también viene de ahí.

Yo sinceramente es que apenas hace un año conocí España, es más apenas viajé a Europa.

Muy hermosa aquella España. Un lugar donde de corazón anhelé que algún día pudiéramos tener en mi país ese orden y limpieza que hay allá.

Para mí, en realidad, lo más bonito que hay es México, pero creo que sí hay cosas de España que se deberían de imitar en México. Pero esto lo veo muy lejano y menos con tantos complejos que el presidente tiene contra esa nación.

Lo que sí veo ya muy cercano, es que en España empieza a haber una especie de xenofobia contra el mexicano.

Yo noté en mi primer viaje a Europa hace un año que a los españoles no les caemos muy bien. Y es lógico y esperable.

Un presidente que ha atacado a España y a su rey, que para ellos es tan sagrado, con su penoso discurso de: “Ojalá que nos pidan perdón”... Pues nada, que esa nación no creo que quiera saber de los mexicanos.

Muchos jóvenes mexicanos se están yendo a vivir allá, particularmente a Madrid. Aquí las familias que pueden y tienen los recursos prefieren enviar a sus hijos allá porque el nivel de vida y de seguridad es de primera y porque aquí ya no se puede respirar.

Pero también hay otra cosa que ahora se está poniendo de moda y es que las personas mexicanas con padres o abuelos españoles pueden darle la nacionalidad española a sus hijos. “Chance” a lo mejor yo también la obtengo.

¿Quién decidió esto? No lo sé, pero abre una puerta muy grande para que miles de mexicanos puedan radicalizarse en España con su nacionalidad española.

La gente empieza a hablar de ello con emoción. Pero se les olvida que López Obrador logró romper el puente fraterno entre México y España.

Tan es así que Claudia Sheinbaum (pero no fue Claudia Sheinbaum) decidió no invitar a España a su toma de protesta ¡Pero qué grave error! Estoy completamente segura que esto no fue idea de ella.

¡Cómo es que logra operar e influir en ella Andrés Manuel de ese modo!, y ¡cómo es que ella se ha quedado totalmente indefensa ante ello!

Qué pena con los españoles, en serio.

Tuve contacto hace poco con una persona que vive en España. Lo noté como a la defensiva, creo que emocionalmente los dichos de AMLO han impactado en los españoles.

Me dijo de frente y mirándome a los ojos: “Oye, si es necesario que te pida perdón, te lo pido”. Así con su acento español y sus ojos profundos.

Pues yo me quedé asombrada y le dije: “¿Pedirme perdón de qué?”

Y me respondió: “Pues es que tu Presidente…”

Me dio pena con él y sentí pena por mí. Ambos estábamos consternados.

Si esto me pasó a mí, así en cortito, una pequeña vivencia, imaginen las repercusiones que tendrá el que Claudia Sheinbaum no haya convocado al rey de España a su toma de protesta. Insisto y les aseguro, cosa de la presidenta electa no fue, pues hará que las relaciones entre ambos países no sean cordiales, pero más allá de ello, que los mexicanos que allá vivan tengan que enfrentarse con esta xenofobia que desató el presidente.

Para no variar, no midió el impacto de sus palabras.

Qué pena con España.

¡Qué viva España!

Es cuanto.