Qué está pasando en Santa Fe, uno de los desarrollos urbanos más importantes de la Ciudad de México construido en la época de Carlos Salinas por el entonces regente Manuel Camacho Solís y su equipo donde figuraba notoriamente en el proyecto Marcelo Ebrard.

En su administración Camacho fijó las bases de la transformación jurídica y política de la capital de la República a través de importantes y emblemáticas obras.

Sin embargo, por un principio de complejo de inferioridad, AMLO siempre ha cuestionado este gran desarrollo y ahora pretende apoderarse de él ¿Para qué? quién sabe, pero no duda en utilizar a toda “su mafia del poder” como al fiscal Gertz que, como dice AMLO, “no tiene llenadera” si se trata de acumular riqueza, venganza o por cumplir cualquier instrucción que provenga de los complejos y locuras de su jefe en contra de sus “adversarios”.

Una arbitrariedad

Hay dos factores que destacan en toda esta situación: la simulación ante un nuevo acto arbitrario de nuestras autoridades federales y la eliminación de adversarios de dentro y fuera de la 4T rumbo al 2024.

Detrás está la intención de AMLO por recuperar, para él y los suyos, uno de los complejos urbanos más importantes del país, el de Santa Fe y, para cometer tal atrocidad, utilizan un par de Decretos que emitió en 1907 uno de los presidentes más odiados por él, Porfirio Díaz.

Miguel Saucedo, abogado civilista de particulares y empresas contra de las que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la FGR comenzaron reclamos y demandas civiles, destacó que estas instancias del gobierno han iniciado procedimientos para recuperar todos los inmuebles construidos en Santa Fe basados en un Decreto porfirista: Los dos decretos del 30 de octubre de 1907 abarcan una superficie territorial de 2 mil 800 hectáreas y te puedo decir sin lugar a dudas, que todo Santa Fe está incluido, completamente todo Santa Fe, la zona nueva, parte de los pueblos de Santa Fe, se encuentra parte de Contadero, corre hasta el Desierto de los Leones, y llega el polígono hasta Bosques de las Lomas y está colindando con Lomas de Chapultepec.

La simulación

Durante la mañanera de ayer, sin que viniera al caso, ante una pregunta insulsa sobre el reconocimiento de Porfirio Díaz, AMLO se soltó descalificando a Díaz por haber entregado el petróleo a los extranjeros y luego toda su retahíla de calificativos e insultos para asegurar:

“Tienen otro término, que es de facto, no de jure, porque la política tiene mucho de simulación, sobre todo a partir de que, volvemos a lo mismo, el más importante, el maestro de la simulación, Porfirio Díaz, la implantó, y Obregón era muy parecido a Porfirio.” Andrés Manuel López Obrador

Hay cínicos sin ningún pudor, AMLO acusa a Porfirio Díaz como el mayor simulador de la historia, mientras pretende reabrir un Decreto emitido por él, para justificar apropiarse de los inmuebles sin otorgar la indemnización que establece la Ley en el caso de que procedieran realmente los decretos. Es un hecho que, en tan solo cuatro años, quien realmente se ha convertido en el mayor mentiroso, simulador y engañabobos, es Andrés Manuel

No procede

Pero el decreto invocado por AMLO no tiene mayor validez. En 1917 el presidente Venustiano Carranza reconoció los derechos de propiedad a los ocupantes de Santa Fe, por otro lado, los decretos de 1907 no llegaron a ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad durante 110 años, por lo que legalmente no pudieron ser aplicables a todo aquel que adquiriera en ese tiempo un inmueble en dicho lugar. Según se ha explicado, este Decreto señala que los predios asegurados por la FGR en Santa Fe son propiedad de la Federación, por lo que la fiscalía busca “recuperar” los inmuebles sin pagar indemnización.

Pero, es de esperarse, con certeza, que el exregente Manuel Camacho y su entonces secretario General de Gobierno, Marcelo Ebrard habrían realizado las gestiones legales suficientes para la urbanización y desarrollo de lo que antes fue un basurero que generaba contaminación a la Ciudad.

Por lo pronto, Gertz, el gran ejecutor de las órdenes de AMLO ya lanzó una violenta ofensiva y mandó a colocar sellos en el predio 435, sitio donde se encuentra una estructura para anuncios espectaculares y en un edificio de siete pisos en Prolongación Paseo de la Reforma 275, así como la detención arbitraria de un ciudadano solo por tomar fotografías de los predios asegurados.

¿Quién es el gran simulador? ¿Porfirio Díaz o Andrés Manuel López Obrador?

En otra lectura podría parecer que de lo que se trata es de generar un conflicto entre la administración de AMLO contra otro de sus fantasmas, la herencia del gobierno de Salinas y su equipo, mismos que parecen estar ganando la partida en la sucesión presidencial con uno de sus principales colaboradores, Marcelo Ebrard que compite en las preferencias a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien por cierto, se ha mostrado sumamente pasiva ante el despojo que se pretende realizar, ella, por medio de su Consejería Jurídica, bien podría jugar algún papel en favor de los habitantes de esa zona.

El problema de Santa Fe no es menor y tarde que temprano impactará a los grandes corporativos instalados en esta zona y a los propietarios de inmuebles.

A la mezquindad del presidente se suman la avaricia y venganza de Gertz y la doble moral de Sheinbaum en una clara muestra de la simulación e hipocresía de la 4T.