AMLO ha propuesto que “de inmediato” la ONU constituya un comité para promover el diálogo y llevar la paz a Ucrania el cual estaría integrado por el primer ministro de India, Narendra Modi, el papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

También dijo que el canciller mexicano propondrá ante la ONU que se busque una tregua “de al menos 5 años” en la guerra, que estaría avalada por un acuerdo multinacional y aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como el inicio de pláticas con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y con Putin.

¿Reconocimiento internacional?

Ante el triste desenlace que se espera de esta administración, con AMLO como un presidente que será recordado por el fracaso de la mayor parte de sus propuestas y lo peor, un presidente que se hacía llamar “humanista” y resultó ser quien dejará al país al borde de una crisis social, con la ciudadanía confrontada a partir del discurso de odio que promueve todas las mañanas. Pero hoy trata de lavarse la cara con una propuesta a toda vista inviable, lejos de todo sentido y que alienta, aún más, la polarización internacional.

Después de su fracaso como gobernante el presidente busca, a través de otra ocurrencia, que surja algún comité que lo quiera proponer como candidato a recibir el premio Nobel de la Paz, o algo así, ansía reconocimiento y alabanza.

Lo que propone Andrés Manuel, es producto de su megalomanía, egocentrismo y narcisismo, evidentes trastornos de personalidad que se expresan por un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento muy marcados y poco saludables y, quienes los padecen, tienen problemas para percibir y relacionarse con situaciones y personas.

Las ocurrencias duelen

Tan es inviable la propuesta de AMLO que Mijailo Podoliak, asesor del presidente de Ucrania, dijo que AMLO usa el tema de la guerra para sus propias campañas de relaciones públicas. En su cuenta de Twitter respondió: “Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa.”

@lopezobrador_, ¿Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su “plan” es un plan ruso.

Por otra parte, ni el Papa Francisco, el presidente de la India o el secretario general de la ONU, respondieron a la vacilada de AMLO. Simplemente la ignoraron.

El Papa francisco no puede tomar en serio la propuesta de AMLO, sobre todo luego del brutal crimen en Chihuahua en contra de religiosos Jesuitas que sigue sin resolverse. El secretario general de la ONU no puede tomar en serio la propuesta de AMLO quien cada que puede, descalifica a la ONU. Solo un par de ejemplos, cuando la ONU presentó su informe sobre desapariciones forzadas en México, donde recomendó al gobierno mexicano tomar acciones inmediatas para frenar este mal; el mandatario mexicano aseguró que el informe desconoce la realidad de México y añadió que nadie va a poner en el banquillo de los acusados a su gobierno. En segundo lugar, AMLO sin congruencia y sin respeto por nadie, criticó que las grandes potencias y la ONU no hayan hecho lo necesario para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha impactado en todos los pueblos del mundo.

Pero, el asesor del presidente de Ucrania, Mijailo Podoliak podría tener toda la razón, la propuesta de AMLO parece estar dirigida a apoyar a Rusia y a sus políticas intervencionistas con las que pretende poner al mundo de rodillas. No podemos olvidar las conexiones de AMLO y su equipo con Rusia y Putin.

Tampoco se puede obviar que un miembro distinguido del equipo propagandístico de AMLO y cabildero de Morena y de AMLO en el exterior, es John Akerman, quien pidió apoyo a la televisora rusa para Morena: “Si recibiéramos el apoyo por parte de los medios internacionales, como ustedes, Morena triunfaría”, expuso Ackerman al conductor Max Keyser el 22 de noviembre de 2014. En respuesta la televisora “Rusia Today” le dio un espacio que llamaron “La Batalla por México”.

Posteriormente Max Keizer el polémico conductor de la televisión rusa, que labora en la estatal Sputnik y en Rusia Today calificó la guerra, justo como ahora lo hace AMLO, como un engaño, habría considerado a Akerman como ”nuestro hombre en México”.

AMLO “el pacificador”

Al final, nuevamente podemos ver la doble jugada de AMLO, de una parte, pretende erguirse como un “pacificador” para que luego sus publicistas lo promuevan como candidato al premio Nobel de la Paz, de ese tamaño es su megalomanía, su narcisismo y su desesperación por ocultar su fracaso en México.

Otro factor, y más grave, son los compromisos que a espaldas del pueblo de México pudo haber adquirido con Rusia para conseguir el apoyo de Putin y sus expertos ”hakers” y mapaches cibernéticos para las elecciones, solo así se entiende el posicionamiento que mantiene frente a Rusia y China y sus constantes descalificaciones frente a Estados Unidos y Canadá, los aliados y socios del país.

La realidad es, AMLO no trascenderá como pacifista y menos con la forma en que alienta la polarización en su propio país. Tampoco pasará como un estadista, basta ver su fracaso, mentira y resultado como presidente para saber que está condenado a lo peor de la historia moderna.