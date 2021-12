Que la consulta la haga el pueblo: El presidente ha llegado al extremo

Inaudito. Simplemente inaudito lo dicho hoy por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: Que si el INE no “quiere” hacer la consulta, entonces mejor que la hagan los ciudadanos.

Francamente, creo que el presidente está sintiendo una especie de fragilidad en su aceptación, que necesita del aplauso y el amor que solo la consulta le podría dar. He llegado a pensar que ahora, más que nada, necesita de esta consulta más para llenar su ego desinflado quizá por su ambición de perpetuarse en el poder. El presidente vive de los reflectores y del aplauso, pero éstos han empezado a entrar en una crisis de austeridad, necesita entonces, urgentemente algo que lo levante .

Ahora sabe o empieza a entender que el INE, ese instituto que tanto odia, no está en sus manos ni bajo su control. Ahora sabe que el INE es de los mexicanos y que no puede hacer nada para apropiárselo. Creo es lo único que como mexicanos podemos defender.

Por otro lado, hoy desde su púlpito, es decir desde la mañanera, sugiere que “aunque no quiera el INE hacer la consulta”… A ver, vámonos por partes.

No es que el INE no quiera hacer la consulta: Es que los recursos que se gastarían en ella son extremos y además y dicho por Ciro Murayama: No están para cumplirle caprichos a nadie !Es clarísimo!

Luego, dice que “si no quiere el INE, pues ¡que lo haga el pueblo!” A ver, señor presidente, el pueblo tiene que trabajar, buscar su subsistencia. El señor presidente sabe que puede llenar zócalos, entonces sabe que cuenta con la lealtad ciega de miles para cumplir su capricho, pero esa gente a la que quiere usar es gente que tiene que ausentarse de sus trabajos para estar en las casillas. Aunque no culpo al presidente si al final cuenta con esa gente para cumplirle su berrinche. De gratis no irán y a cambio de alguna de las amadas dádivas del presidente lo podrán hacer, pero es una consulta que además no saldría gratis, todo lo que conlleva, hasta el uso de papelería, crayones, logística, todo eso cuesta, no en balde el INE calculó los gastos.

Entonces, ¿de dónde sacaría dinero el presidente para que la ciudadanía la haga? O ¿piensa que los ciudadanos sacarán su mesa y sus hojas en sus portones para que la gente vote como en Kermesse?

Es inaudito, simplemente es inaudito. Pero lo más inaudito de todo es que millones de mexicanos quieran o no puedan ver la manera en la que este señor presidente pretende usarlos únicamente para sus fines, para sentirse querido y amado de nuevo, y/o para sentir que tiene el control de todo en sus manos.

Al tiempo.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo