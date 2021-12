AMLO pide al INE que la revocación de mandato sea el 10 de abril, antes de las elecciones 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril.

En conferencia mañanera del 20 de diciembre, AMLO expresó su deseo de que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo antes de las elecciones de 2022.

“Ojalá esto se resuelva. No se le hace que lleve tiempo. Podrían los del TEPJF resolver pronto. A mí sí me gustaría que no cambiaran la fecha… es el 10 de abril, hay tiempo. Que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año”

AMLO