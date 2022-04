Que digan la verdad

EL AJEDREZ HUMANO

Es absurdo, que Javier Hernández no sea considerado para el Mundial con la Selección Mexicana; me sigue pareciendo un error, los goles no llegan en la delantera nacional, nos tronamos los dedos con la pobre actuación de nuestros “referentes” actuales como para dejar fuera al máximo goleador histórico del Tricolor.

Más absurdo resulta no aprender de nuestros propios errores, esos que han quedado como marca de los ciclos mundialistas en turno y que si bien en cierto, quizá no hubieran marcado la gran diferencia en una Copa del Mundo, al menos, la lógica indicaría que pudieron ser agentes de cambio necesarios en un futbol como el nuestro que cada cuatro años tiene que llevar lo mejor que tiene a un Mundial, por más que nos quieran hacer creer que tenemos un equipo competitiva, no tenemos el talento desbordante de una selección española, inglesa o portuguesa; por más que el ranking ridículo de la FIFA puntúe igual ganarle a Honduras que a Italia, México, noveno en está lista, su realidad actual está como mínimo diez lugares más abajo.

Carlos Hermosillo hacía goles por racimo, presumía un tricampeonato de goleo, aún así, Manuel Lapuente lo dejó fuera del Mundial de Francia 1998 llevando en su lugar a su amigo Ricardo Peláez.

Cuauhtemoc Blanco con una sola pierna, era más que muchos jugadores de la época, a pesar de ello, Ricardo Antonio La Volpe no llevó al ídolo americanista a la Copa Mundial de Alemania 2006.

El problema no radica solo en dejar fuera a los obvios, a los que futbolísticamente viven su mejor momento y tendrían que estar en la Selección, a donde vas por cierto, por lo que haces, no por lo que hiciste, el problema es que nunca un directivo o federativo tuvo el valor de salir a da los motivos por los cuales un jugador, importante, no se le convoca y entonces, el chisme, las verdades a medias, son las que salen a relucir, enturbiando aún más el de por sí, empañado entorno de la selección.

Por eso, lo que se le debería exigir al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, es que diga la verdad, que rompa con las viejas prácticas, que demuestre que su gestión es diferente, que termine con los chismes, con los rumores, con el “radio pasillo” que termine con todo de una buena vez, que diga la verdad, ¿Por qué Javier Hernández no es convocado a la Selección Nacional?, ¿por indisciplinas?, ¿por fiestero?, ¿por qué peleó y les ganó un recurso que le otorga primas económicas a los seleccionados? o será por que Chicharito se convirtió en un “divo” y eso molestó a las otras vacas sagradas como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, quienes, como a Cuauhtemoc Blanco en su momento, esas vacas sagradas le pidieron a La Volpe no llevarlo al Mundial de Alemania... ¡pero que lo digan!

Queremos que a la Selección le vaya mejor, pero haciendo lo mismo no va a pasar, por favor, son otros tiempos, son otras voces, pero parece que siguen siendo los de siempre lo que quieren ocultar algo tan obvio, nos puede caer bien o mal “Chicharito”, pero de que le hace falta a la selección, eso es innegable, su presente en el Galaxy lo demanda, su categoría de goleador lo reclama y sino lo quieren llamar, tan solo, que tengan el valor y que digan la verdad.

