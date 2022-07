Estira y Afloja

Otro ridículo para las Chivas en este arranque del Apertura 2022. Otro ridículo en la cancha al perder contra el Atlético San Luis y otro ridículo con la contratación de Santiago Ormeño como el elemento con el que buscan reforzar su zona del ataque.

Chivas: la culpa no es de Santiago Ormeño

Y no tiene nada que ver con el propio Ormeño, pero… ¿en verdad un hombre que solamente marcó un gol en toda la temporada pasada con el León, es la respuesta a sus problemas?

Luego, el tema de los estatutos del Guadalajara y una polémica sin razón debido a que el muchacho es mexicano, ya que nació en la Ciudad de México, sin importar que juegue por la Selección de Perú, algo que si bien Jorge Vergara (q.e.p.d.) había impuesto en 2012, quedó en el pasado justo en febrero de este año.

En fin, pareciera que en lugar de ver por el bien del equipo, simple y sencillamente se esfuerzan para que siga siendo una de las decepciones de la Liga MX. Porque más allá de la semifinal a la que llegaron en 2020 ante el León, luego de tres años sin Liguilla, han vuelto a tener tropiézanos increíbles, quedándose en al repechaje o haciendo el ridículo como el torneo anterior ante el Atlas.

Los encargados de hacer de este equipo uno que “pelee por títulos y no descensos” solamente han gastado y gastado sin que realmente esa inversión se refleje sobre la cancha, con un equipo sólido y que se imponga como espera su afición. Contrario a eso, han hecho de este Guadalajara un equipo de destellos, que puede tener un buen cierre de torneo como el anterior, pero con otro pésimo arranque, como el que estamos viendo ahora.Y no solamente en la contratación de refuerzos, también de entrenadores. Es como si no tuvieran ni maldita idea de hacia dónde quieren llevar a este equipo. Pero eso sí, para quedar bien como promotores y amigos, para eso están buenos, mientras al equipo y a su afición le venden cosas como el reforzarse con Ormeño. Insisto, el muchacho no tiene la culpa y puede jugar en Guadalajara, pero no es lo que esperaba su gente tras la lesión de Macías.

Las Chivas de Guadalajara no son un equipo de “medio pelo”

Urge que alguien rescate a Chivas, que si Amaury Vergara no quiere darse cuenta de que la gente debajo de él no le está ayudando, alguien muy cercano, que le hable con la verdad, le diga que sus directivos no le están trabajando como deberían y que se están llevando al precipicio a un club que no puede vivir del “ya se recuperarán” o de que “clasifican 12″. Son las Chivas, es el Guadalajara, no es un equipo de medio pelo, por más que estos personajes lo manejen de esa forma.