La prisa de los diputados de Morena y sus partidos aliados por concederle al ex presidente Andrés Manuel López Obrador el gusto, el halago perfecto a su ego, de otorgarle aprobada la reforma al poder judicial antes de entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo , provocó errores que una vez detectados por la oposición, habrán de ser corregidos. La vergüenza por las pifias sería mayúscula para cualquier grupo parlamentario o cualquiera de sus integrantes -si la tuviesen-, pero la instrucción desde hacía mucho tiempo había sido girada y acatada por los legisladores al servicio del ejecutivo; “no mover ni una coma” a las iniciativas del presidente, y en su obediencia ciega, no vieron los errores de la reforma.

Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que a la reforma judicial se le deberán realizar cambios, toda vez que tiene errores en su contenido.

“La reforma, pase lo que pase de lo que se decida, tiene que ser reformada. El artículo 94 vigente, establece que el presidente de la Corte lo será por 2 años y será presidente quien haya obtenido el mayor número de votos en el proceso electoral y que después de dos años lo sustituirá quien haya obtenido la segunda votación y así sucesivamente”, sostuvo.

“Nada más que el artículo 97 de la misma reforma, publicada en el mismo diario oficial el día 15 de septiembre, dice que el periodo del presidente de la Corte no será de dos años, sino de cuatro (…) y además dice que será elegido por los demás integrantes de la Corte, no por quien haya obtenido el mayor número de votos”, agregó.

En tanto, Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, explicó que esto se debe precisamente a la mala técnica con la que se legisló la reforma, pues no tuvieron la inteligencia y calma de revisar esos aspectos.

“Esto deriva precisamente de la mala técnica con la que se legisló la reforma, porque no tuvieron el tino, la inteligencia, la calma, la sensatez de revisar todo esto a detalle y ver cómo se iba a dar el mecanismo de renovación y de sustitución y en particular en el caso del ministro Aguilar que fue nombrado para un periodo que ya está a punto de terminar”, aseveró.

Agregó que el ministro fue nombrado para un periodo de 15 años conforme a las reglas que en su momento estaban vigentes, por lo que tendría que dejar su cargo en noviembre, sin embargo, ahora esas reglas por mandato constitucional fueron renovadas.

“Lo que dice Diego Valadés es muy cierto, lo cierto es que el transitorio menciona el tema de la posibilidad de presentar la renuncia hasta agosto, entonces, tenemos digamos, dos fuentes de información constitucional, una fuente del año 2009 cuando el ministro Aguilar es nombrado y otra del 15 de septiembre del 2024 con esta pésima técnica legislativa”.

Valadés explicó otro error de técnica que tiene la reforma, pues establece que las decisiones en cuanto a la invalidación de una ley, por ejemplo, se puede dar por 6 votos, cuando en la anterior era de 8 porque eran 11 ministros.

“Ahora siguen siendo 11 ministros, pero se bajó el requerimiento a 6 votos (…) también tendrían que hacer una aclaración en un transitorio diciendo que en tanto la Corte siga integrada por 11 ministros de aquí a agosto el mínimo para la declaración inconstitucional de una ley sigue siendo de 8 y no de 6″, añadió.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que hay contradicciones en la Constitución derivado a la entrada en vigor de la reforma al poder judicial promulgada el 15 de septiembre, lo cual no fue previsto durante el estudio de la reforma en las sesiones del Congreso de la Unión ni en la mayoría de los congresos locales que también la aprobaron.

El diputado Monreal Ávila aseguró que actualmente un grupo de trabajo se encarga de realizar las correcciones correspondientes y que posteriormente se enviará una iniciativa de reforma para ajustar estas incongruencias que surgieron con la aprobación de la reforma promovida por el exmandatario López Obrador.

“Esas aparentes contradicciones se van a resolver. Obviamente existe, pero la forma de elección ahora con la ley secundaria tiene un procedimiento muy amplio para determinar todo un proceso (...). Eso lo vamos a resolver pronto, con una reforma a la constitucional aclarando eso, se va a hacer, se está en estudio ahora, estamos viéndolo en un grupo de trabajo, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se está resolviendo”, dijo a los medios de comunicación .

Dice Monreal un tanto a manera de justificante que los errores no fueron detectados “ni en las sesiones del Congreso de la Unión ni en la mayoría de los Congresos locales que también la aprobaron”. Pero evidentemente hay una razón para ello, quién iba a ser el valiente diputado del régimen que se atrevería a observar un error a AMLO en su iniciativa, y aún más, quién le iba a dedicar el tiempo de leerla a sabiendas de que no debía ni había posibilidad de moverle “una sola coma”.

