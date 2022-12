Lima, Perú.-

Les platico primero lo más importante: como se fregó la Cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba programada para el próximo 14 de este mes aquí en Lima, tendremos que agregarle unos días a nuestra subida a Machu Picchu .

Chin…y yo que me estaba frotando las manos de ver al presidente López Obrador fuera de México en su rol de estadista, pues había confirmado su asistencia.

Coincido totalmente con mi amiga la Embajadora Eminente que lo fuera de México en Estados Unidos:

”Solo a novatos y des conocedores de la realidad del Perú se les ocurrió planearla para esa fecha.”

A ver quién de los cancilleres de los cuatro países base de esta alianza se pone el saco “confeccionado” por Martha Bárcena, esposa de mí también amigo Agustín Gutiérrez Canet , embajador en retiro tras más de 40 años de formar parte del servicio exterior mexicano.

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

La conforman Chile, Colombia, México y Perú.

Aquí los datos duros de la Alianza... que ponen en relieve lo que representan estos países para la economía mundial:

POBLACIÓN:

Chile : 19;212,362.

19;212,362. Colombia : 51;049,000.

51;049,000. México : 130;359,416.

130;359,416. Perú: 33;359,416.

PIB ANUAL:

Chile: 267,649 millones de dólares.

Colombia: 260,000.

México: 1,200;435,000.

Perú: 210,902.

PIB PER CÁPITA:

Chile: 16,900 dólares.

Colombia: 6,400.

México: 10,300.

Perú: 6,500.

DÉFICIT EN % DEL PIB:

Chile: -9.49%

Colombia: -7.90.

México: -4.50.

Perú: -3.40.

DEUDA EN % DEL PIB:

Chile: 40.20%

Colombia: 66.60.

México: 60.56.

Perú: 40.35.

DEUDA TOTAL EN MILLONES DE USD:

Chile: 100,134.

Colombia: 190,615.

México: 701,000 .

. Perú: 70,100.

Si estos cuatro países fueran uno solo serían la 10a economía del mundo.

Ahora, la parte morbosa del asunto:

López Obrador y sus fámulos acólitos dentro y fuera del gobierno sostienen que la 4T paró en seco el endeudamiento de México.

Esto es falso, según datos del FMI, del BID y de la misma Alianza del Pacífico.

Respetuosamente le sugiero al presidente que se eche un clavado a los datos del INEGI .

A través de los contactos de mi BigData dentro del INEGI -organismo que genera y concentra el 95% de la información estadística oficial- hasta el 1 de noviembre de este año, el 61% de los hogares mexicanos reporta deudas con bancos, tarjetas de crédito, establecimientos comerciales e incluso con agiotistas, incluyendo en este último segmento al SAT, al IMSS, al Monte de Piedad y a la UIF. ¡Ándale!

Dicha información forma parte del documento llamado extraoficialmente “cierre de año” que el INEGI circulará en la última semana de diciembre, a los primeros tres niveles de cada entidad del gobierno federal.

Privilegios que tiene uno con el BigData, que -obvio- no están al alcance de los emBOLAdos que por un lado pontifican que no me leen y que por el otro ahí están, jode y jode todos los días criticando mis textos.

El presidente falta a la verdad cuando dice que su gobierno no ha endeudado al país. Ahí están los números.

Nada tendría de malo admitir el tamaño de la deuda externa. Al fin y al cabo, si los organismos internacionales le prestan a México es por el buen historial crediticio de los sexenios a los que AMLO tanto critica.

Pero si esconde esa verdad es porque no quiere quedarle mal al pueblo bueno y sabio -pero ignorante- que lo sentó en la silla presidencial.

AMLO no reconoce al nuevo gobierno de Perú

A pesar de que sus colegas del continente ya reconocieron al gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, Andrés Manuel no lo ha hecho.

Lo mismo sucedió cuando Biden ganó las elecciones en EEUU, no le hizo caso a Martha Bárcena y fue de los últimos en reconocerlo.

A pesar de eso, los medios peruanos destacan que Dina declaró que espera con los brazos abiertos al presidente mexicano.

Esto a pesar de que abiertamente López Obrador ya le ofreció asilo al depuesto presidente Pedro Castillo, quien trató de refugiarse con su familia en la embajada mexicana de Lima pero fue apresado a diez cuadras por la policía de Lima.

AMLO es un mar de contradicciones en estos días posteriores a la caída de Castillo.

Primero dijo “…nos tenemos que apegar a los principios constitucionales de no intervención”, pero al día siguiente ya estaba un avión de la Fuerza Aérea mexicana listo para traer a Castillo desde Lima, por órdenes directas del presidente mexicano.

CAJÓN DE SASTRE

“El caso de Perú es un dislate más a la cuenta de López Obrador. No se cansan de regar el tepache él ni sus ignorantes colaboradores”, remata la irreverente de mi Gaby.