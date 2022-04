Jonathan Walker, un adolescente de Florida sorprendió por su gran intelecto, al haber sido aceptado en 27 universidades, y ya le han ofrecido becas por más de 80 millones de pesos. El joven genio goza de un amplio abanico de opciones para elegir donde estudiar.

El genio adolescente busca dedicarse a la ingenería, sin embargo, no descarta verse atraido hacía el mundo empresarial.

¿Quién es el genio Jonathan Walker?

El adolescente Jonathan Walker, de 18 años, está cursando su último año de preparatoria en Panama City. Actualmente 27 universidades le ofrecieron un lugar. Entre las escuelas que destacan de la lista de el genio adolescente están institutos tales como:

Universidad Duke

Harvard

Instituto Tecnológico de Massachusetts

Universidad Stanford

Universidad Yale

“Una y otra vez fue una sorpresa ver que estaban interesados en mi y que querían que entrará a sus instituciones, fue una sorpresa. No es algo a lo que este acostumbrado”, reveló el genio adolescente, Jonathan Walker.

Para el adolescente todavía no hay una decisión de a cual universidad va a entrar, pero reconoce que la felicidad es un factor a tomar en cuenta para cumplir sus sueños.

“Cada escuela de mi lista, ya me puedo ver ahí (...) No aplicaría en cualquier lugar en donde sepa que no soy feliz” dijo el genio adolescente, que fue aceptado en 27 universidades.

Además Jonathan no es solo cerebro, pues también juega Fútbol americano en el equipo de los Rams.

Su pasión por la tecnología comenzó desde la educación de sus padres, quienes le regalaron un juego de química, y años después empezaría su curiosidad en la ciencia y especialmente por la ingeniería.

A Jonathan Walker, le interesa ayudar a las personas y comenzó a interesarse en ayudar a comunidades desfavorecidas y personas con discapacidades

“También sigo explorando la posibilidad de desarrollar mi propia especialización, ya que tengo diversos intereses”, comentó el genio adolescente, Jonathan Walker.

Actualmente el adolescente está trabajando en un dispositivo de una pulsera que permite comunicarse a las personas ciegas con el mundo exterior “No solo comunicarse con interpretes, sino con cualquier personas que camine en la calle”, mencionó Jonathan Walker

Jonathan Walker, el genio adolescente tiene claro algo y es que la carrera a la que quiere entrar es de Ingeniería. Sin embargo aún continua indeciso por elegir a la universidad a la que le gustaría ingresar.