La temporada de Ruta de 2023 está a punto de terminar, pero antes de que los ciclistas se olviden de sus bicicletas y disfruten de unas merecidas vacaciones, todavía tienen un objetivo por el que pelear: las bandas de arcoíris del Campeonato del Mundo. El belga Wout van Aert se alineará como el máximo favorito una vez más, pero ¿podrá repeler contra la inevitable avalancha de ataques que enfrentará del esloveno Tadej Pogačar, el holandés Mathieu van der Poel y posiblemente incluso su propio compañero de equipo, Remco Evenepoel?

El Campeonato del Mundo élite de Wollongong, Australia, tiene un recorrido ondulado de 266.9 kilómetros. Después de un recorrido alrededor de la ciudad, los ciclistas se enfrentarán a 12 vueltas sobre un circuito de 17.1 kilómetros. El circuito cuenta con dos subidas rompepiernas, el Mount Ousley y Mount Pleasant, que marcarán el destino de la carrera.

Los Favoritos

Este recorrido está hecho a la medida de Wout van Aert, el ciclista todoterreno que puede ganar desde cualquier escenario, puede escalar con los mejores, vencer a los velocistas más rápidos del planeta o simplemente lanzar un ataque mortal dejando a todos sus rivales atrás. Pero Bélgica no podrá todos los huevos sobre la canasta de Van Aert, la selección azul celeste también cuenta con el recién coronado campeón de la Vuelta a España Remco Evenepoel.

Entre estos dos titanes Bélgica tiene grandes opciones de conseguir la victoria, sin embargo no lo tendrán nada fácil. Su principal rival será el esloveno Tadej Pogačar, el doble campeón del Tour de Francia es un ciclista muy versátil que ha mostrado ser bastante peligroso en las carreras de un día, venciendo a Van Aert en Canadá hace un par de semanas en un recorrido similar. Pogačar es un ciclista muy completo, astuto y bastante explosivo en un sprint después de un día largo y difícil sobre los pedales.

Otro gran favorito es el neerlandés Mathieu van der Poel que, como Van Aert, cuenta con cualidades excepcionales y podría ganar esta carrera en casi cualquier escenario. Sin embargo, Van der Poel no ha disfrutado de su mejor temporada hasta ahora después de tener que abandonar el Tour de Francia con síntomas de fatiga. Pero ciertamente es un ciclista peligroso que no podemos descartar, sobre todo en un recorrido como este.

El francés Julian Allanphilipe es el campeón defensor y el portador de las bandas de arcoíris durante las últimas dos temporadas. Alaphilippe es especialista en Clásicas y este es su terreno, pero ha experimentado una gran cantidad de caídas este año, perdiéndose de kilómetros valiosos de carreras y no sabemos si ha llegado en su mejor momento para defender su título por tercer año consecutivo.

Así que ¿por quién apostaremos este domingo? Por nada más y nada menos que Remco Evenepoel, el belga deberá estar en su mejor momento después de completar una carrera de tres semanas antes de viajar a Australia y con una autoestima alta después de su título en España. Con un equipo a su disposición y todos los ojos puestos en su compañero, creemos que tendrá libertad para atacar y una vez que consiga una pequeña ventaja… no volverá a ser visto!

Tres días después de fracturarse el codo, Annemiek van Vleuten gana el Mundial de Ruta con la zurda

Annemiek van Vleuten es la nueva campeona mundial femenina. La experimentada ciclista de los Países Bajos se llevó la victoria y las bandas del arcoíris tras una aceleración decisiva en el último kilómetro. “Sabía que esta era mi única opción. ¡Estaba esperando y esperando que me rebasaran, pero no lo hicieron!”, sonreía Van Vleuten con incredulidad.

“¡No puedo creerlo!”, exclamó sorprendida la ganadora de 39 años, quien también se ha convertido en la campeona mundial de mayor edad en la historia. “En realidad estoy esperando que alguien venga a mí y me diga que no es cierto. En la fase final, siempre miraba hacia atrás, buscando a Marianne Vos. Sentí que su grupo no iba a volver. También sabía que no podía esprintar con mi codo roto. Tuve que sorprender con un ataque desde atrás. Esa era la única opción que tenía”.

Van Vleuten sufrió durante la prueba y quedó rezagada en las últimas dos subidas porque no podía pararse sobre los pedales debido a su lesión, las ciclistas del grupo delantero cometieron un error en dejarla volver. “El dolor era un infierno. No podía pararme en pedales en todo el día, por lo que no pude hacer los ataques que habría querido. Mis piernas explotaban en cada subida. Tenía un plan tan diferente para el miércoles que ahora... Ya quería atacar Mount Keira en la primera ronda. Pero mi juego era completamente diferente ahora. Marianne era la única líder del equipo. ¡Era una gregaria con un codo roto esta mañana y ahora soy campeona mundial!”

Se trata del segundo título mundial en ruta para la ciclista de Movistar, que pondrá fin a su exitosa carrera en 2023. Van Vleuten colgará las ruedas a finales del año que viene, cerrando una carrera de casi dos décadas dominando el ciclismo a nivel mundial vistiendo las codiciadas bandas de arcoíris. Van Vleuten completó un logro único con esta victoria. Este año ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Campeonato Mundial, una hazaña jamás antes vista.

Sorprendentemente, este es el tercer Mundial que Van Vleuten termina con un hueso roto. En el Mundial de 2018 en Innsbruck, Van Vleuten se fracturó la rótula en una caída y aún así logró terminar séptima. En 2020 se rompió la muñeca en el período previo al Mundial, pero aún así logró terminar en segundo lugar. Y hoy, Van Vleuten sufrió dolor durante prácticamente toda la carrera, pero aun así logró ganar.