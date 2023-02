No salió como esperaban quienes atacan cada día este gobierno de México , al intentar una y otra vez el abogado Cesar De Castro intimidar al Rey Zambada, decidió contestar de manera tajante el testigo, no lo dije por qué simplemente no es verdad, en ese momento cuando comento que los 7 millones de dólares fueron para otra campaña, podría ser que del ex secretario su intención no es señalar al presidente, puede ser un mensaje a quien verdaderamente le dieron ese dinero, incluso entregarlo a algunos de sus ex socios y amigos, cuando habló el testigo debió haberlo comentado, su silencio quiere decir que lo guardan para otro juicio que puede ser más importante, tal vez ni el abogado se dio cuenta del mensaje que estaba enviando, sabemos que este ex policía de México es muy astuto, está consciente que lo dejaron solo, cuando ninguno de sus amigos quiso viajar a Brooklyn a testificar a su favor.

Entendí o tal vez equivoque, el tiempo lo dirá, pero ¿que trataba de hacer el ex colaborador?

Cuál podría ser la intención de involucrar al mandatario mexicano, si hubiese pasado de esta manera, pensemos, si tiene una demanda por llevarse más de 14 mil millones de los mexicanos y puede ser extraditado a este país, sería mejor llevar la fiesta en paz y colaborar con nuestro gobierno, dudo que tanto dinero se quedará en sus manos, sabemos que otros políticos o expolíticos pueden estar involucrados y eso provocó poner tierra de por medio, como el expresidente Felipe Calderón .

Hasta este momento encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera más de 700 millones de dólares, como experto García Luna y su esposa, al ser trabajadores del Cisen mexicano realizaron todas las triangulaciones, nunca esperaron que las autoridades de este país lograrán seguir cada paso de las salidas del dinero y donde caería, desde 2019 cuando Santiago Nieto ex director de la (UIF) habló de todos los movimientos que realizaron y la forma en que se recibían en las empresas fachadas de allegados y Linda Cristina Pereyra, eran una parte del círculo que movía la economía del ex secretario de seguridad pública Federal y familia, hace unos días Pablo Gómez titular actual de la (UIF) en la mañanera mostro las formas que ocuparon para sacar el dinero, entendimos la magnitud económica y seguramente para personas cercanas a Genaro García les cae un balde de agua fría.

No dudo que de todo el dinero que sacaron tuvieran su tajada otros ex políticos supuestos amigos que al final lo dejaron solo en su juicio, ahora no solo enfrentará la justicia americana, también será en México donde la cárcel no será su mansión que construía con créditos del fovisste, el tiempo nos señalará que todo el dinero que se llevó sirvió para intentar construir un partido político y llevar a tener lujos extremos a diversos personajes cercanos, su grupo familiar y personal.

¿Dónde parece ataque a López Obrador ?, yo lo veo como un mensaje a su círculo de supuestas amistades que incluso su esposa demostró con una expresión molestia hacia el expresidente lo dejaron solo, como dicen “amigos solo el ratón y queso”.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif