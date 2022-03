Los que quieren ser presidentes: Antonio Pérez y Patricia Armendáriz

En ocasiones creo que muchos políticos viven en mundos paralelos donde la lógica no existe y “todos los deseos se convierten en realidad”. Entiendo que un niño de primaria diga que quiere ser presidente y que sus razones sean validas. Sería un buen ejercicio preguntarle a los que han sido presidentes si de niños querían serlo.

Es valido que los niños quieran ser: futbolistas, astronautas, artistas, bailarines, policías, bomberos, o domadores de circo. Las ilusiones de los niños los forman y los guían a lograr objetivos que no hubieran logrado si no tuvieran la imaginación que tienen.

Una cosa son los niños y su fantasía y otra cosa son los adultos y sus alucines.

El papá de Checo Pérez, el corredor de autos de la F1, es diputado por Morena. El señor Pérez acaba de publicar que quiere ser presidente y que buscará ser candidato para esto en el 2024. “Me quiero volver chango” diría Homero Simpson. ¿En verdad don papá de Checo Pérez cree que tiene el perfil, los contactos y los recursos para poder ser candidato a presidente del país?

La verdad es que fuera de su distrito no saben quién es, y ahora es conocido porque es papá del famoso corredor. No creo que sea considerado, ni levemente, por ningún movimiento o partido. Y si llega a ser candidato, habría que revisar las condiciones de este lanzamiento porque votos no va a tener.

Lo mismo pasa con Patricia Armendáriz. La diputada que dice que los empresarios de la 4T podrían llenar los zapatos de AMLO. A Armendáriz la conozco por dos cosas, cuando dijo que lo del faltante de medicinas era falso y porque salía en el programa de Shark Tank. De la TV sabía que salía, pues no veo y no tengo idea del programa. De lo de las medicinas, ella dijo que iba a hacer algo y las medicinas siguen faltando.

La Doctora en Economía por la Universidad de Columbia dice que tiene aspiraciones presidenciales, pero al parecer tampoco entiende bien el mundo de la política. Si hubiera una lista de candidatos no creo que la diputada estuviera y si está no creo que llegue al TOP 20 de la lista.

¿Por qué Armendáriz y Pérez piensan que es fácil ser presidente? ¿Quién les dio esas ideas? ¿Es en serio?

Tendrían que verse en el espejo del Bronco Rodriguez, que logró ser candidato presidencial y que ahora es perseguido por la ley del estado de Nuevo León. Jaime Rodriguez pensó que podría ser presidente llevado a la campaña por espejitos y no por una realidad. ¿Qué pensaran los diputados Armendáriz y Pérez para decir que buscarán la presidencia en 2024?

Creo que tienen que hacer mucho en sus curules y demostrar por qué están ocupando esos lugares antes de publicar sueños guajiros de candidaturas presidenciales.