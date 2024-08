Sonora Power

Nada más terminó la justa olímpica de Paris 2024 y esa es la duda que me quedó plantada en el pensamiento.

México es un país enorme, con casi 130 millones de habitantes, una gigantesca reserva de jóvenes y mucho talento, que sin embargo rankea como un país de tercera en lo que a rendimiento y resultados deportivos corresponde.

Quedamos como lugar 65 de la justa olímpica, con apenas 5 medallas, 3 platas y 2 bronces, y otros países de América como Estados Unidos (el campeón de esta olimpiada), Canadá, Brasil, Cuba, Jamaica, Ecuador, Argentina, Chile, la isla de Santa Lucía, República Dominicana, Guatemala y Dominica nos vencieron en la cita veraniega.

Nuestro país acudió a la olimpiada con 109 atletas, que debieron dar las marcas para competir entre lo mejor del mundo y entramos en disciplinas que no son fáciles, como el atletismo, carreras de 400, 200, 800 metros, la esgrima, hipismo, gimnasia, natación, clavados, tiro con arco, boxeo, judo, tae kwon do y claro está la prueba reina del maratón.

Marco Verde, Prisca Awiti Alcaraz, Alejandra Valencia, Osmar Olvera, Ana Paula Vázquez, Angela Ruiz, Juan Celaya, cada cual en su categoría son excelentes muchachos, deportistas de excelencia y es curioso que sean de Sonora, Sinaloa, Coahuila y la Ciudad de México.

Muchos otros se quedaron en la orilla, cuartos, quintos, sextos lugares, todos reflejo de un enorme esfuerzo individual, de sus familias y fruto de una política pública que hasta hoy sigue mostrando su ineficacia.

No tengo nada contra Ana Gabriela Guevara, por el contrario estoy orgulloso de ella como atleta sonorense y medallista olímpica, solamente que creo que como administradora pública de alto nivel simplemente no comprende su papel, no da el ancho y no tiene capacidad de tomar acuerdos con las federaciones deportivas.

Y eso me lleva al diseño del deporte en México, que al estar en control de intereses particulares, privatizado, no da de sí.

En pocas palabras urge cambiar el modelo y si realmente queremos grandes resultados como nación en lo deportivo, debemos apostar al desarrollo humano, en todos los tópicos, arte, cultura, ciencia, tecnología y claro está deporte.

México escaló en el 2023 a la posición número 12 entre las mayores economías del mundo, rebasamos a España, Corea del Sur y Australia, sin embargo esos países nos llevan un lago trecho en esa materia, Australia escaló al lugar 4 entre las medallas olímpicas, Corea al 8, España es el 15.

Los países con los que pretendemos competir económicamente nos llevan una larga distancia, China es el número 2 del mundo, nuestro socio comercial Estados Unidos es el 1. Canadá nuestro otro socio en el T-MEC es el 12 y los países que tenemos enfrente como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, Japón, Suecia y Noriega, están el el top 20, que por cierto cierra Brasil, el otro gigante económico de América Latina .

En pocas palabras, no es que falte talento en México, la cuestión es que las cosas se ha hecho mal y eso tiene que cambiar.

Sobre el tema en especial, pude dialogar con nuestra próxima presidenta de la república, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, exponiendo estos y otros argumentos, como lo es el hecho de que la Comisión Nacional del Deporte dispone de 2 mil 200 millones de pesos al año y que el debate sigue siendo que no hay apoyos, o que estos no llegan a los atletas.

La presidenta electa me respondió puntualmente:

“Tienes razón Demian en el sentido de fortalecer el deporte y en general la educación física, yo lo veo en 3 ámbitos en especial la salud, pues todos los mexicanos debemos tener una vida más saludable, hacer siempre algún deporte, mejorar nuestra alimentación, que nos permita estar en condiciones saludables, dejar el sedentarismo, eso tiene que ver con lo que llamo deporte comunitario”. “Es decir dar condiciones a todos los mexicanos, sin importar la edad, para que puedan ejercitarse, eso lo vamos a promover y será una política que llevaremos como deporte comunitario”. “Lo segundo tiene que ver con semilleros y el deporte olímpico es cada vez más competitivo, si ves lo que ocurría hace 12 años, entendemos que hay mucha ciencia incorporada y mucha disciplina personal desde muy pequeños y eso implica una decisión familiar e involucrar a un hijo o hija en un deporte olímpico, y para eso necesitamos esos semilleros para identificar esos talentos y que sigan esos pequeños creciendo”. “Hay ejemplos como el de los clavadistas, en atletismo lo hicimos en el pasado, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó las 4 escuelas de beisbol y la de boxeo en preparatoria”. “Así está ya por una parte lo del deporte comunitario y los semilleros, pero también vamos con el impulso a los deportistas de alto rendimiento, para hacer que puedan llegar a sus competencias en las mejores condiciones”, respondió. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México

Al final Claudia Sheinbaum dijo: “Hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, independientemente de que sean 5 medallas, pero el orgullo está por encima de todo y debemos seguir trabajando en las áreas donde nos falte trabajo, coordinación y honestidad, para que siempre los mejores lleguen a estos niveles”.

La reflexión es pertinente, no para hacer una grilla, sino para determinar qué se hace bien y qué se hace mal, el deporte es fundamental para un país en crecimiento como México

Es necesario cambiar de enfoque, dirigir la detección de talento deportivo, encausarlo a través del sistema educativo .

Promover el deporte popular, que la clase de educación física deje de ser el recreo.

Necesitamos importar modelos probados de éxito, como el deporte universitario en Estados Unidos, o de China, o el de Australia, o diseñar nuestro propio modelo, sin embargo este asunto debe ser prioridad de una administración que se propone construir el segundo piso de una transformación que debe tocar cada aspecto de nuestras vidas.

El deporte es uno que pueda cambiarle el rostro a México.

