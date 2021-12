Política rancia: ¿Será que de plano están chocheando o su absolutismo les nubla “la chaveta”?

Aceptar las limitaciones, tomar distancia del ego y guardar la necesidad de demostrar que desde su marcada disonancia cognitiva, son mejores que todos… ¡Ups!

Alguien explíquenme con manzanitas porque de verdad no entiendo las últimas excentricidades de ciertos “adultos mayores” que rayan en la necedad, fanatismo, necesidad de atención y resistencia a dejar ir los privilegios que consideran meritorios… Sólo por haberse agarrado como garrapatas a la ubre del erario… ¡Hágame usted el re… favor!

Según PRIistas de vieja cepa hubo acarreo masivo al Zócalo el pasado primero de diciembre, sólo que las cuentas no salen… y viendo autoritarismos donde no los hay, y pregonando junto al PAN que AMLO está nervioso porque su recolección de firmas no ha logrado lo esperado… Según ellos y su mitomanía, al grado de inventar que el “mitin” del Zócalo del pasado primero de diciembre, fue para obligar a firmar… “Los morenistas recurren a tácticas engañosas”, ja.

Los perderistas, PRD (por aquello que perdieron su última gubernatura), que más bien era panista en Michoacán, Silvano, y al estilo de estos dejó vacías arcas y acrecentó la deuda… Esos, los Chuchos, antes guerrilleros urbanos, luchadores en la izquierda convertidos en rémoras; siempre buscando pacto y alianza electorera con la derecha rancia y pútrida, como se dice en México, volteando chaqueta en cada esquina, algunos incluso tratando de colarse a las huestes morenas.

Ni que decir de un ex perredista añejo Porfirio Muñoz Ledo. Sí, uno de los fundadores del “partido del sol naciente”: PRD. Después chaqueteando también, diputado del PT, en apariencia y por conveniencia defensor acérrimo de Andrés Manuel López Obrador (sic). Ahora lo vemos del guante y muy amiguis del que apostó por llenar de casinos a México: Chago Creel Miranda, y para que la puerca tuerza más el rabo también le coquetea al senil de Chente Fox, ¡carajo! ¿Es en serio?

¿Cuántos más amigos como los anteriores tendrán que cruzar los círculos de seguridad de la casa de Porfi para poder desayunar o compartir tertulia? -siempre me pregunté porque tanta seguridad en casa de los políticos, tantos guaruras y camionetas blindadas; parecen togados de la Suprema o titulares del INE-.

Ya que hablamos de entes del olimpo político, casi imposibles de entrevistar y que de vez en cuando nos hacen el favor de bajar al infierno mediático, hablemos del hijo que jamás pudo llenar los zapatos del “Tata Lázaro”: Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora reducido a simple y mortal analista político, que al parecer la única finalidad que lo lleva a descender al polvoriento suelo que usted y yo pisamos es la necesidad de golpetear al Peje, desde su obnubilada mente comparte prospectivas inútiles, que dicho sea de paso nunca postuló durante su tiempo en cámaras y menos sentado en la silla del poder del entonces DF, —recordemos que se lo heredó a Chayito Robles, que a su vez nos heredó la ciudad con tremenda “Ahumadera”—; ¿Cuál es sino la intención de darle urticaria al gobierno con aseveraciones malintencionadas?

Hablando de maledicencias en contra del Poder Ejecutivo —Léase, Andrés Manuel López Obrador—, la Feria Internacional del Libro, FIL, versión Guadalajara, no resultó otra cosa más que reuniones de comadres lanzando estiércol al que gobierna México. Bastante ardor les causó ver el Zócalo capitalino lleno y sin romper un solo vidrio, como las marchas que ellos patrocinan… Aunque lastimosamente vimos en la tertulia “ultraderechosa” al buen Santiago Nieto Castillo dando promoción a su libro, pero de algo tiene que vivir el hombre, sobretodo ahora que ciertos misiles enfocan sus caminos hacia su figura, aunque hay algunos —me cuento entre ellos— que desean verlo nuevamente en las filas de la 4T, pero a decir verdad el lastre a cuestas pesa mucho.

Ya que hablamos de la FIL y Jalisco, recordemos que en meses pasado estuvo por esos lares el “lloroncito de Cochabamba”, Mario Vargas Llosa, otrora “socialdemócrata”, ¡ja!, y rancio absolutista intelectual, que goza defender al mejor pagador —no crean que hablo de las “pesetas” oh, perdón, euros que cierto rey le abona cada tanto por hablar bien de él—. De nuevo acusa diarrea intelectualoide, atribuida al virus “verboreicus socialitus latinoaméricus”, ¡y zas! Enfoca los misiles contra el sureño país, Chile, como siempre buscando la promoción y posicionar a sus amigos de las castas ultraderechas. ¡Vaya que no aprenden! En México decimos: ¡No me ayudes compadre!

¿Hay una urgente necesidad de llamar la atención, se están quedando las arcas vacías de tanto pagar tantos lujos, la senilidad está alcanzando puntos alarmantes, o es tanto el cinismo y la desmemoria que se creen dioses de la política mexicana y sólo su intervención salva países?

¡Hablando de meter la cuchara!

En redes sociales y grupos privados de WhatsApp dio vueltas la información del espaldarazo económico que Carlos Salinas de Gortari, el famoso “Chupa…”, ahora se ha convertido en recaudador de dádivas en las altas esferas buscando patrocinar al hijo del “mártir de la democracia”, sí, al mismísimo hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta: Colosio Jr., ¿No les digo? ¡Con estas ayudas…! Es Vox Populi, —no, no hablo de los conservas españoles—, desde siempre se sospechó como fue orquestado desde la cúpula del poder el asesinato de su padre. ¿Entonces? ¿Síndrome de Estocolmo? ¡Vaya usted a saber, Querido lector, qué pasa por la cabeza de quienes ansían llegar al poder a costa de lo que sea… DE LO QUE SEA!

¿Habrá acaso algún opositor al gobierno que muestre coherencia y se atreva a aceptar al menos una cosa que el gobierno actual esté haciendo bien?

Muchos pueden no coincidir con algunas cosas y formas de hacer de este gobierno, y sería lo más lógico. Puede incluso haber muchas críticas y desde su vasta experiencia, buscando con ello alentar buenos debates al interior de la sociedad, hablar con fundamentos y buenos argumentos sobre lo que se hace y lo que no se hace, y eso sería lo deseable; eso sí abonaría a la democracia, y crecimiento del pueblo en todas las vertientes, pero soltar idioteces nauseabundas, defender a personajes innombrables, mostrar el cobre y sufrir por privilegios perdidos… ¡Bah!

Alguien informe a los lacayos pagados del régimen corrupto, que sus argucias de sobra conocidas, no darán frutos dulces, que sus torpezas políticas están desfasadas de la realidad que México vive, que sus esbirros han perdido poder, que los tiempos en el país, en América y el mundo están en proceso de cambio y como el juego de la silla, si no te pones abusado, te quedas mirando.