¿Perdiste tus sentimientos? Contáctam

IRREVERENTE

Les platico, los enumero y si alguno es de ustedes, se los regreso, obvio, previa identificación con comprobante de Código Postal:

1.- Aplicar las vacunas por CP y negárselas a los no requeridos para que en un descuido cambien el suyo donde viven, por el de un hospital, uno celestial u otro infernal.

2.- P3nd3j3ar con un lego para mostrarles a los sampetrinos su “estrategia” como alcalde para regular el crecimiento urbano. Híjole, “buen hombre” Miguel Treviño , hay formas más inteligentes de guardar la cuarentena cuando el bicho nos pica.Por cierto, “lego” significa “no experto en la materia”. Consecuentemente, juego más apropiado no pudo hallar este alcalde para entretenerse en su confinamiento sanitario.

3.- Atreverme a cambiar los focos fundidos de la casa, siendo que como zurdo que soy, siempre que lo hago le pregunto a mi Gaby si se desenroscan girando a la derecha o a la izquierda. No se culpe a nadie si muero electrocutado en el intento.

4.- Jesús Ramírez, vocero de la 4T, repicando con aire triunfalista las campanas del Palacio Nacional, al presumir que las exportaciones mexicanas del 1er semestre 2021 superaron en un 29% a las del mismo período de 2020. No sé si sugerirle que lea “Por quién doblan las campanas”, de Hemingway, pues nuestras ventas al mundo, cuando sean grandes quieren ser como las solidarias remesas que mandaron en ese mismo período nuestros paisanos hacia México.

5.- “Con ‘c’ o con ‘s” ?, me pregunta el encargado de la ventanilla al ir a pagar el predial. Le respondo: “con ‘c’, por favor”. Y entonces el burócrata de SPGG escribe: “Plácido Garsa” . Me desplomo… No sé si darle o no también la opción de la “z”.

6.- Los diputados locales de NL violan un Amparo en favor de la Lic. Eusebia González, que quiere ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. No sé si pedirles a los inútiles legisladores que mejor se dediquen a aprobar desvíos presupuestales del erario, en vez de manosear ese sacrosanto proceso del poder judicial. Harían menos daño.

7.- No sé si reírme o echar a llorar cuando los rojillos comunistoides que contaminan cuanto vecindario virtual con sus columnas donde copian escritos de otros, insisten en culpar junto con el Mesías Republicano, al neoliberalismo y los conservadores del pasado, de todos los males provocados por el mal gobierno de la 4T. Insisto, tengo sentimientos encontrados y reitero: si alguno es de alguien de ustedes, ensarto mi correo para que los reclamen.