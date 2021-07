Para una ciudad dura, un alcalde más duro aún

IRREVERENTE

NYC.- Les platico: aunque entramos por una puerta diferente por la cual trató de escapar, presenciamos toda la escena.

Traía una gorra de los Boston Rex Sox , lo cual en la Gran Manzana es una afrenta terrible porque son los rivales a muerte de los Yankees del equipo de casa de las Ligas Mayores de beisbol.

Corría dentro de la tienda como desaforado y alcancé a ver cómo tiraba al piso una bolsa pequeña que seguramente traía dentro algún artículo valioso.

Dos guardias estaban a punto de atraparlo, pero el tipo de la gorra logró traspasar la primera puerta y cuando intentó con la segunda que daba a la calle, esta se cerró y quedó atrapado entre las dos.

Ahí le pescaron, ante el azoro de quienes éramos testigos de un hecho que luego supimos se vuelve más usual de lo que podría esperarse en NYC.

“At least 7 years in prison, unless a good lawyer he found who manages to confuse the judge and jury with the fact that it was an incidental act and as long as the subject has no criminal record”, me dijo el que parecía ser uno de los jefes de seguridad de la tienda más grande y cara en su propiedad, de los Estados Unidos: Macy´s , valuada en $2.1 billones de dólares ( con B, de “buen hombre” ) aquí en la urbe -y ubre también- neoyorquina.

Perdón, va la traducción: “por lo menos 7 años en la cárcel, a menos de que se consiga un buen abogado que logre confundir al juez y al jurado con que fue un acto incidental y siempre y cuando el sujeto no tenga antecedentes penales”.

“Welcome to NYC, honey”, tal como le dijo la mujer del barrio del Harlem a la irreverente de mi Gaby, cuando en plena banqueta de la calle Madison nos salió un bonche de ratas que cruzaban corriendo muy quitadas de la pena, la acera de lado a lado.

El video de este incidente de las ratas -las de 4 patas- pueden verlo como parte del siguiente artículo. Sean pacientes y lo encontrarán, es el 2o. En DETONA.

Les sigo platicando: NYC es gobernada por Bill de Blasio , un demócrata que quiso ser candidato a la presidencia en las elecciones pasadas.

Pero las malas lenguas dicen por aquí que quien realmente manda en la ciudad es su esposa Chirlane McCray, que para empezar no antepuso el apellido de su marido al suyo.

Es una activista de los derechos LGBT y en general de las minorías, de dos de las cuales ella forma parte.

Por un intento de robo en el Metro, el sospechoso puede ser llevado a la cárcel mínimo durante 7 años.

Un delito similar en una tienda tiene la misma pena, aunque pueden darse casos de penalidades más severas, dependiendo de lo aguerrido que resulte el fiscal y de lo blandito que salga el abogado defensor.

El asunto es que una ciudad de 8.5 millones de habitantes como ésta, considerada de las más inseguras del mundo, ocupa una mano dura para enfrentar al crimen.

Y Bill di Blasio la tiene por partida doble: la suya y la de su esposa.

¿LECCIONES PARA MÉXICO?

Claro. Nada de “abrazos no balazos” con los malosos.

Duro contra ellos y nada de qué la Comisión de Derechos Humanos para tratarlos como humanos que son los delincuentes.

A encierro, pa ´ que entiendan el valor de la libertad.

Bill y Chirlane han logrado reducir en un 30% los delitos agravados, como les llaman aquí, durante los últimos 12 meses.

Sigue habiendo altos índices de inseguridad, pero van a la baja.

Entonces, de los buenos ejemplos, aprender, y con los malos, retroceder

NYC Police Department. (Plácido Garza)

En el Metro, el que la hace la paga... con 7 años de prisión, cuando menos.