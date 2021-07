En EEUU también hay decadencia

IRREVERENTE

NYC.- Les platico: se nos van los ojos con el crecimiento que la administración de “Amtrack” Joe Biden está DETONANDO en Estados Unidos.

Alucinada e ilusamente, los de la 4T que juegan a gobernar a México, se frotan las manos creyendo que tal desarrollo va a caerle a México gracias a amuletos, sortilegios, sahumerios, escapularios e hiperlactadas como esas, nomás por chulos ellos.

Sin moverle -porque no saben- a la cosa económica, los del Palacio Nacional y sus sucursales, están esperanzados de que el 1% de crecimiento real de la economía norteamericana que registra el incipiente mandato de Biden, va a salpicar a México nomás porque somos sus vecinos, bien incómodos, por cierto.

La primera noticia que les tengo -recolectada en mis correrías por los pasillos y los edificios donde los banqueros gringos hacen su nido -y también sus fortunas- es que el desarrollo de EU en plena pandemia viene con un enfoque inédito hacia la regionalización y no a nivel nacional como fue el estilo de Trump y de Obama.

Esto es: en la reunión a la que asistí en Charlotte, Carolina Del Norte, a la que asistieron representantes de tres de los bancos más poderosos de EU y por ende, del mundo, se acordó apoyar a la administración Biden con créditos facilitos, pero no soltando la lana a nivel nacional.

Lo van a hacer en forma regionalizada, impulsando créditos a tasa cero -si, leyeron bien- a los comerciantes de la zona fronteriza con México, porque ese es el giro preponderante de esa zona.

Financiamientos a la industria del acero -Pennsylvania, Illinois, Michigan- porque ahí predominan las empresas duras, las del fierro y automotriz.

Préstamos a prestadores de servicios turísticos en las zonas de Florida y California, porque ahí están muy bien asentados esos giros.

Iguales, a tasa cero, a las llamadas firmas de la tecnología de última generación de Silicon Valley. O sea, los bancos no van a soltar el dinero en forma masiva, sino regionalizada.

Y la mala noticia es que en los planes del sector financiero de NYC -el de Wall Street - van a revisar primero con lupa los cumplimientos del gobierno y las empresas mexicanas en materia laboral y sindical y hasta que los sabuesos gringos se hayan ido de México tras su anunciada visita de septiembre, se sabrá si van a apoyar a las industrias de EU que operan en coordinación con la maquila de la frontera.

¡Sopas y bolas, don Cuco!

Bueno, los detalles de este madrazo a los “planes” de la 4T para lograr la zombie y anestesiada meta de que México esté creciendo al 6% en el 2024, se los iré platicando más adelante.

ESTO PROVOCA EL USO DE LA MARIGUANA

Hoy quiero referirme a que aquí en la Gran Manzana se están enfrentando a un problema mayúsculo derivado de la legislación aprobada por la Asamblea del Estado el pasado 31 de marzo, sobre la legalización del uso recreativo de la mariguana.

Por 100 votos contra 49, los legisladores locales dieron su visto bueno a la iniciativa del gobernador Andrew Cuomo, bajo el argumento de que NY tiene una larga tradición de ser la capital progresista de EU.

Según me dijo uno de los asesores de la Asamblea del Estado de NY, se trata de una legislación histórica que le hace justicia a comunidades amplia y largamente marginadas y el comercio de la mota fomentará una nueva industria que hará crecer la economía y que da garantías a la gente.

El cálculo es que esta medida le dará al gobierno de NY más de 350 millones de dólares en impuestos cada año y creará miles de nuevos empleos.

Por su parte Joe Biden ha prometido cambiar el enfoque tradicional de EU de “guerra contra las drogas” y está impulsando una transformación del sistema penal que va a repercutir en México.

Platiqué con mi fuente en el área de Salud del gobierno norteamericano y me dijo que la nueva ley para legalizar el consumo de la mariguana puede provocar nuevos problemas de ilegalidad y corrupción en México, y me aseguró que no disminuirá la violencia sanguinaria de las bandas del narcotráfico.

Esta es un nueva señal de lo que les escribí al principio: en estos momentos la prioridad del gobierno de EU está en los EU y si eso friega a su vecino del norte, pues lo van a sentir mucho.

Así que, los “buenos hombres” que defienden con babosadas, p3nd3jadas y ocurrencias al gobierno de la 4T, ya podrán comerse un nuevo plato de tubérculo, porque los gringos piensan en ellos, nomás en ellos.

LA BRONCA

Y mientras NY se suma a otros 14 estados -más el Distrito de Columbia- que ya permiten el uso lúdico de la mariguana, varias universidades públicas y privadas han lanzado aquí un programa emergente y urgente para dar asistencia gratuita a la gente que tiene problemas con el consumo de esta droga.

Mi BigData -que me acompaña a todos lados- se enteró de que desde marzo pasado se han multiplicado los casos “fisiológicos” de trastornos derivados del consumo desaforado de esta droga.

En el Harlem, en el Bronx, en Greenwich Village y otras zonas de NY, se han tenido que destacamentar brigadas más copiosas de policías para resguardar las calles cercanas a las escuelas.

En el transporte público no se permite fumar mariguana, pero vi con estos ojos que serán cremados un día, a muchísimas personas liando sus churros a los ojos de adultos, niños, hombres, mujeres y demás.

Las dos preocupaciones de las autoridades de NYC son: proteger a los más indefensos y dar asistencia médica y psicológica a los adictos que se la están bañando en este sentido.

Le paso el costo este tema a los que mandan en la 4T y que mantienen alucinados a sus seguidores: legalizar la mariguana para fines lúdicos...

1.- No va a acabar con la violencia e inseguridad que provocan los cárteles de la droga.

2.- Antes de legalizar su uso recreativo se debe trabajar duro en la educación y asistencia de los grupos vulnerables.

3.- La protección que las autoridades deben proveer en la calle se multiplica, por lo que con tanta gente entrándole a sus churros se multiplica el riesgo y se incrementan los índices delictivos asociados con su consumo.

En Central Park, en Time Square, en la Pequeña Italia y otros barrios de NY, son comunes los camiones que venden un montón de productos que contienen cannabis.

Entonces, a todos los “buenos hombres” dentro y fuera de la 4T, les pido: abran bien los ojos y pónganse aguzados, porque si ven las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar.