El mayor logro de Xóchitl Gálvez en el debate del domingo fue que muchos recuperaron las ganas de seguir luchando, de saber que sí se puede y de que se va a ganar.

Este segundo ejercicio fue mucho mejor, los aspirantes a la presidencia presentaron más propuestas y por momentos hasta las debatieron. A diferencia del primero, en esta ocasión la candidata de la oposición estuvo a la altura de las expectativas, mucho mejor plantada y natural.

A los amantes del futbol, Xóchitl nos hizo recordar la narración de Martinoli cuando Giovani dos Santos anotó aquel soberbio gol contra Holanda en el Mundial de Brasil: ”Tanta veces te pedí una desgraciado, tanta veces, he vomitado bilis por ti, se me ha caído el pelo por ti, tengo nervio por ti, voy al psiquiatra por ti y hoy, hoy por fin apareces, maldita sea, hoy aparece Giovani Dos Santos, este es el Giovani de las masas, hoy Giovani venia mejor. Gracias Giovani.”

Vimos a la candidata de las masas y con su excelente exposición hizo renacer la esperanza.

La candidata de las mentiras

Claudia no cambió su actitud, sin salirse del guion, sin contestar nada y lanzando propuestas que se contradicen. Lo peor y que genera desconfianza en la candidata del continuismo y de las mentiras, es que no ve a la cara a sus oponentes. En los dos debates no ha tenido la valentía de mirar a Xóchitl, ni para atacarla ni para defenderse de las alusiones.

¿Por qué Claudia no puede ver a la cara a Xóchitl? ¿Será porque lo que le dice o de lo que la acusa es verdad? ¿Es tan de bajo perfil que no tiene la capacidad de responder por sí misma y todo se lo preparan desde Palacio Nacional?

En contraparte, Xóchitl se mostró muy segura y echada para adelante, expuso cosas importantes, gestionó bien su tiempo y planteó propuestas políticas, económicas, sociales y medioambientales.

Los puntos claros

En lo que se refiere a las críticas y descalificaciones de Claudia por ser la candidata del PRIAN, Xóchitl ya dejó claro que sí lo es y que no dejará de serlo, pero que en primer lugar es una candidata ciudadana y que el PRIAN que representa es muy distinto al de décadas pasadas.

Y eso es importante, en el PRI, el PAN y hasta en el PRD hoy están quienes verdaderamente impulsaron la democracia y quienes están dando la batalla interna y externa.

El viejo PRIAN es Morena , ellos son quienes forman y dominan a ese partido, empezando por Bartlett, Durazo, Layda Sansores, Marcelo Ebrard, Romel Pacheco, Eruviel Ávila, Ricardo Monreal, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Espino, Javier Corral y todos los gobernadores que terminaron en 2021 y les dieron cargos públicos, embajadas y consulados, y con ellos miles de oportunistas chapulines, en su mayoría con acusaciones de corrupción y otros delitos que en Morena y la 4T encontraron cobijo y garantía de impunidad.

Propuestas

En lo económico, Xóchitl puso las cosas en su lugar. Por ejemplo, en el tema energético, dejó en claro que Pemex recibió 1.73 billones (millones de millones de pesos) de enero de 2019 a la fecha en “apoyos” de todo tipo y en 2024, solo de enero a marzo le dieron 77.2 mil millones de pesos. Dijo que ese dinero se habría usado “en ocho millones de viviendas, dándole 250 mil pesos a cada persona”, reiteró que Pemex es un robadero y para muestra, Rocío Nahle, Octavio Romero, Felipa Obrador y los hijos del presidente.

En sus contradicciones, Claudia asegura que apuesta por energías limpias, pero, por otro lado, insistió en defender el modelo de Pemex de AMLO, con lo que se ganó el mote de “la candidata del combustóleo”, uno de los subproductos del petróleo más contaminantes, caros e ineficientes.

Es tan poco confiable, que salta a la vista inclusive hasta con los mismos gobiernos estatales de la 4T, como el de Campeche y el de Tamaulipas, cuyos encargados de las agencias de energía fueron invitados a la Asamblea General de la ONU en Viena, Suiza donde se promueve e impulsa la generación de energías verdes y mejorar la producción de petróleo y de gas natural, de la mano con la iniciativa privada. Los representantes de ambas entidades apuestan por la participación privada, por reestablecer las subastas eléctricas y las rondas petroleras, algo totalmente contrario a lo que dijo Sheinbaum en el debate, que las subastas y la rondas son cosa del diablo.

Datos no relatos

Sheinbaum mintió o negó hechos; afirmó que con la 4T México creció al 3%, cuando en realidad creció a un promedio de 1% anual, y fuimos el peor país en recuperarse de la pandemia.

Presume que en su administración se incrementó el mantenimiento del Metro, pero la tragedia de la Línea 12 que dejó un saldo de 26 ciudadanos muertos por falta de mantenimiento, y aunque afirme que “ya está aclarado”, la línea apenas empezó a funcionar y no se determinaron responsabilidades.

Intentó acusar a Xóchitl de corrupta por ser una empresaria y tener contratos del gobierno, pero se negó a contestar cuando su esposo Carlos Imaz , siendo exdelegado de Tlalpan y ella secretaria de medio ambiente, fue grabado recibiendo fajos de billetes junto con René Bejarano de manos del contratista estrella del gobierno de AMLO en CDMX, Carlos Ahumada.

Lo importante es que Xóchitl devuelve la esperanza de ganar y de superar al oficialismo en una elección de Estado.

