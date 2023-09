De Omar García Harfuch se han hablado más cosas buenas que malas. O al menos se tiene impresión de ello. Pero hay gente que no le tiene confianza y ahí será el punto medular que debe trabajar Omar: Ganarse la confianza de los que desconfían de él.

Se dice que siendo coordinador de la policíafederal en Guerrero sucedieron los hechos del Caso Ayotzinapa en el 2014. nNo obstante, hasta el momento no se la ha imputado ni se le ha acusado de nada.

En el año 2019, la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, le dio el cargo de responsable de la policía de investigación (PDI) de la procuraduría capitalina, así como coordinador de inteligencia de su gabinete y el 4 de octubre del mismo año, lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante la renuncia de Jesús Orta Jiménez.

¿Es un hombre preparado para ser jefe gobierno que, como ya sabemos, es su deseo? Sí. Lo es. Estudió derecho en la Universidad Intercontinental y es licenciado en seguridad pública. Tiene estudios en la Universidad de Harvard, en el FBI y en la DEA.

En el 2008 estuvo en la policía federal preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ascendiendo a director de área, coordinador en el estado del Guerrero y jefe de investigación.

Omar Harfuch, además de tener experiencia en él área de seguridad, ha vivido inmerso en el mundo de la política toda su vida pues su padre, Javier García Paniagua, fue un hombre con mucha trayectoria en instituciones de seguridad en los años setentas y ochentas. De ahí su pasión por todo lo que tiene que ver con temas de seguridad. También es nieto de Marcelino García Barragán, gobernador de Jalisco por el PRI y secretario de Defensa de 1964 a 1970. Omar Harfuch sabe, pues, de lo que trata la política y de lo que trata el tema de la seguridad pública.

¿Porqué Omar Harfuch sería el indicado para ser jefe de gobierno? Porque está preparado para serlo. En temas de seguridad tiene experiencia y uno de los mayores problemas de la capital de país tiene que ver justamente con la inseguridad.

También creo que Omar Harfuch es el indicado porque alguna vez comenté en mi cuenta de “X” (twitter) algo con el tema relacionado al asesinato de una mujer cometido por Jesús Hernandez Alcocer en un prestigiado restaurante japonés en la CDMX en el 2022. Cuestioné si era posible, ya que el asesino había sido atrapado, si eran ciertos los rumores en torno a que no se había asegurado el arma con el que este señor le había privado de la vida a una joven mujer, y para mi sorpresa, Omar García Harfuch respondió a mi tuit de una manera muy educada, como todo un caballero diciéndome que, efectivamente, el arma estaba asegurada.

Después me envió un mensaje privado haciéndome saber esto y me dijo que siempre daría la cara ante cuestionamientos así. Me dijo: “Me pongo a tus órdenes, saludos Claudia”, ante lo cual me dejó una excelente impresión en torno a su persona y como funcionario público .

Me parece que además de tener la experiencia, tiene la actitud de servicio a la ciudadanía y además, presencia. Es decir, no se me mal entienda… Me refiero a que, por ejemplo, cuando hubo otro incidente en el metro de la CDMX y Claudia Sheinbaum se encontraba fuera de la ciudad, los que salieron inmediatamente a dar la cara fueron Martí Batres y él.

Recuerdo haber estado viendo las noticias en ese momento y toda la prensa al verlos llegar se dirigió automáticamente a Harfuch, dejando atrás a un tímido y desdibujado Martí. Omar era el líder y tenia ese peso y esa imagen. Por eso es que la prensa ahí presente se sintió inmediatamente atraída por la personalidad de Omar García para hacerle cuestionamientos, pues aquello era un caos y además no se encontraba la jefa de gobierno en la ciudad , así que creo que dio certeza y certidumbre a la ciudadanía de que las cosas estaban bajo control.

Ayer supe que renunció a su cargo para ir por la jefatura de gobierno. Me parece que empezó por hacer bien las cosas al ofrecer su renuncia y no cometer los errores de otros, empezar a andar haciendo campaña sin dejar sus puestos. El resto de los que quieran contender por la jefatura de gobierno de la ciudad tendrían que hacer exactamente lo mismo para generar confianza en la ciudadanía .

Se dice que Claudia Sheinbaum lo quiso poner ahí, y me parece que fue una buena decisión por parte de ella, pero además porque le tiene confianza y lo quiere tener cerca, porque de ganar Omar García Harfuch como jefe de la CDMX y Claudia siendo presidenta, la comunicación entre ellos será directa y cordial. Es algo en lo que, ya he escrito aquí varias veces, Claudia Sheinbaum tiene que mejorar, poder abrirse con todos viniendo de los partidos que vengan o de las corrientes políticas que sean.

Creo que, independientemente de que Claudia Sheinbaum esté armando su probable gabinete y haya elegido a Harfuch, me parece que él sueña con un puesto así y se lo tendría buen ganado.

Y no hay que olvidar el atentado que Omar sufrió en la CDMX el 26 de junio de 2020, donde casi pierde la vida, lamentablemente en donde sí la perdieron sus 2 escoltas y una mujer que transitaba por la calle, que en paz descansen.

De los autores de aquel atentado corrieron varias versiones: Que iban contra él los del Cártel Jalisco Nueva Generación, que el atentado iba dirigido al entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y su familia, porque la residencia del embajador se encontraba muy cerca del lugar del deceso y se cree que él tenía conocimiento de dónde y quiénes movían al cartel de drogas de la CDMX.

Sin duda, de ese atentado salió con vida milagrosamente Omar García Garfuch pues de no haberse encontrado su camioneta blindada le hubieran matado ya que los delincuentes traían armas de altísimo poder e iban dispuestos a todo. Omar García salió lesionado con tres disparos pero nada que pusiera en riesgo su vida. Recuerdo que en las noticias circuló la nfoto en donde Claudia Sheinbaum lo fue a visitar al hospital.

Ahora que Omar García Harfuch tiene una nueva oportunidad en la vida, apuesto a que querrá dar lo mejor de sí mismo y hacer un gran papel como jefe de gobierno de la capital del país. Ojalá los capitalinos sepan elegir porque la Ciudad de México merece tener al mejor y al más preparado, no al que le juega a ser policía o al que por berrinche se le apetece ese hueso mayor.

La CDMX es una grandísima responsabilidad. Y de no ganar Claudia Sheinbaum pero sí Omar García Harfuch, pienso que también tendría una buena comunicación con Xóchitl Gálvez, la otra opción que tenemos los mexicanos para elegir como presidenta.

Vayan pues mis mejores deseos para Omar García Harfuch. Pablo Vázquez Camacho es el que queda en lugar de Omar García Harfuch. Un hombre que también tiene las tablas en cuanto a temas de seguridad. Ahora veremos si Harfuch realmente no tiene rival alguno: Sandra Cuevas, Clara Brugada y Ricardo Monreal son los nombres más sonados para ser sus contrincantes.

Todos ellos de Morena, menos Sandra Cuevas. Será un duelo interesante pues ya sabemos que la Ciudad de México está totalmente dividida en dos: Unos a favor de Morena, otras en contra de Morena. Se tiene que replantear quién es la persona más apta para dirigir la CDMX , no dejarse llevar por el fanatismo o hartazgo que se le tenga a algún partido político.

Pienso que “hay tiro” entre Sandra Cuevas y Omar García Harfuch. No veo a los otros competitivos. Ambos son buenos servidores públicos y buenos seres humanos, que tendrán que hacer una gran labor de convencimiento pues también cuentan con un nutrido grupo de personas que no están a favor de ellos.

Estaremos expectantes ante el desarrollo de las que, como bien dijo Claudia Sheinbaum ya son campañas y tiempos electorales. Y a pesar de que no vivo en mi ciudad de origen, a la CDMX la quiero y anhelo lo mejor para ella. Como creo que todos los que nacimos ahí lo deseamos.

México merece mejores gobiernos, con mejores servidores públicos. De esos que no se les vea el hambre de poder por el poder mismo. La ciudadanía está despierta.

Es cuánto.