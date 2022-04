Nuevo Orden Monetario, Fin de la Guerra en Ucrania y Entorno Mundial Transformado

Hay signos muy favorables a la conclusión del enfrentamiento militar actual en Ucrania, todo indica que se negocia ya la firma de un acuerdo de “alto definitivo al fuego” y de una serie de entendimientos y arreglos sobre los temas que estaban en la agenda política bilateral entre ambos Estados antes del 28 de febrero de 2022. De ser así, EU, la OTAN, Japón y sus seguidores menores, se quedarán con un escenario de enfrentamientos, tensiones, desajustes económicos mayores, dudas y pocas soluciones en el escenario regional-global.

Despuntan tres tendencias centrales en este convulsionado entorno mundial:

a) Rusia y China, India, Irán y otros países potencias regionales, han abierto el camino de la transición definitiva (no irreversible) hacia un nuevo Orden Internacional, exhibiendo un poder político, económico, cultural y militar que se acerca cada vez más al acumulado por la alianza atlántica en el último siglo.

b) Este nuevo escenario de las relaciones entre Estados y sociedades nacionales bajo un orden normativo y reglamentado, institucional que Occidente no acepta, se ha colado ya como parte de la historia reciente y se proyecta hacia el futuro, eclosionará desde el debilitamiento sin precedentes del USD, símbolo de ese poder de la alianza atlántica y de su líder, hacia la diversificación del poder monetario que se va correspondiendo y articulando con otros procesos de erosión del poder indisputado de hace tres décadas de esa alianza atlántica

c) EU y sus aliados quisieran resolver la disputa de poder mundial abierta como se produjo en la 1ª y 2ª GM: con el poder bélico que destruyó al imperio austro-húngaro, al decadente imperio ruso, al ejército prusiano representante de una Alemania en ascenso.

O bien, como se liquidó a tres poderosos Estados con economías de guerra y con varios millones de soldados sobre las armas, como el alemán con su proyectado Tercer Reich, al Estado totalitario fascista italiano y al Estado militarizado japonés de reforzadas ambiciones imperiales. Derrotados por la alianza occidental y la URSS, a quien le tocó vencer al nazismo alemán, que había lanzado tres millones de solados y toda su maquinaria de guerra contra el Estado y la sociedad de los soviets y de la ideología comunista. Hoy no pueden, el poderío nuclear ruso y chino, más las armas supersónicas y la aviación de combate ultramoderna, principalmente, se los impide.

Putin está ganando en tres frentes con la habilidad estratégica que le caracteriza: i) está a punto de conseguir lo que necesitaba: frustrar los planes de la alianza atlántica de llevar hasta la frontera Rusia-Ucrania la estructura militar de la OTAN y apretar el cerco bélico sobre dicha república, teniendo una Ucrania neutral en su frontera del mar negro; ii) debilitar al USD y al Euro, que son la base del poder industrial y financiero occidental, des-dolarizando su sistema internacional de pagos, fortaleciendo al rubro garantizando su valor con oro, y creando sistemas de pagos internacionales paralelos con China, India y atacando al euro mediante su fortaleza energética, presente en dicha región. ¿Su costo? Alto sin duda: las pérdidas de guerra (humanas y materiales) y los fuertes daños económicos. India y China tendrán que reconocerle en algún momento su aporte a la transición hacia un Orden Multipolar regionalizado y con mayores simetrías de carácter estratégico; y iii) logró fortalecer su alianza con China, India e Irán, y en su zona natural de influencia: con Bielorusia, las repúblicas de Asia Central, e incorporando a Osetia del Sur a la Federación de Rusia, manteniendo su influencia en la región del Donbás y el estatus de Crimea, a cambio de toda clase de seguridades y cooperación económica con Ucrania. Como decían los clásicos: jugada maestra de tres bandas. Convirtió en ventaja la adversidad. Esa es la mente de un estratega talentoso, lo malo fueron los medios que tuvieron que usarse. Pero en la lucha política no se escogen los escenarios, se actúa al interior de ellos.

Las últimas noticias indican varias cosas muy importantes sobre tres temáticas: las iniciativas que está desarrollando el liderazgo de la Federación de Rusia para sortear y revertir toda la agresión económica de la alianza atlántica y revertirla; la división que se trasluce al seno de la alianza atlántica respecto a reacción frente a las iniciativas rusas, y la perspectiva del conflicto. Vamos en ese orden:

a) La exigencia del pago en rublos en la compra europea del gas ruso, que ya revaluó dicha moneda incluso frente al USD, fue rechazada por Europa, pero en los últimos días se ha informado que Alemania ya aceptó pagar en rublos, abrir una cuenta con Gazprom y efectuar las liquidaciones correspondientes. Vendrán más, ello debilitara al USD y al Euro, porque deben vender estas dos divisas suyas en el mercado ruso para comprar rublos, lo cual generará un flujo de ingresos en divisa extranjera para Rusia, no del comercio, sino del mercado monetario. No olvidar que una de las medidas más agresivas de Occidente a Rusia fue congelar (casi confiscar) las cuentas de divisas extranjeras que tiene el banco central de Rusia en los bancos centrales europeos, usual en las relaciones interbancarias. El ministro de energía de Qatar hizo un análisis e informa que Europa tardaría de 5 a 7 años en generar las condiciones necesarias para sustituir la provisión actual de gas desde Rusia. EU-UE hicieron un plan conjunto para suministrar 15,000 millones de m3 adicionales de Gas L.P. en el curso de 2022. Para ello, el proveedor también debe aumentar su producción rápidamente. Todo esto, elevará el precio del gas en Europa. que en su caso, tendrán que obtener este año, fortaleciendo como nunca al rublo y al sistema monetario ruso, lo cual evitara que Rusia gaste sus reservas actuales en divisas extranjeras. Esta forma de pago puede extenderse a la venta de alimentos por Rusia. Ha hecho la oferta de comprar oro de los bancos privados a un precio de $5,000 rublos el gramo de oro, hasta el 30 de junio. Esto es una equivalencia de valor: se fija el valor del oro en rublos y los rublos tienen una equivalencia de valor en oro. Hoy el rublo quedará respaldado por las reservas de oro de Rusia, el oro que pueda comprar, pero también por el precio del gas ruso pagado en rublos, materia energética de la que Rusia es el principal productor mundial. Ello establece también una equivalencia de valor de 80 rublos/1 USD (tomando en cuenta el precio del oro en USD). Tremendísimo misil ruso. El rublo se apreció en 76 rublos/1USD. Ante la caída del USD el propio peso mexicano se ha apreciado. Repetimos, el boomerang funciona, o el karma, como quieran.

Con ello, Rusia transita ya aceleradamente hacia un nuevo Orden Monetario. Se acerca así al Patrón Oro. Si esto evoluciona en tal sentido, los demás signos monetarios son papel moneda, el rublo en cambio estará respaldado por el oro y el precio del gas ruso. Como hoy que el USD (la inmensa demanda de esa moneda y su atesoramiento como reserva de valor) está respaldado en el precio del petróleo que se cotiza en USD, pero no en oro. El respaldo monetario es entonces más débil. El paso más complejo sería llegar a la convertibilidad del rublo respaldado por oro, en cuyo caso, habríamos regresado al patrón monetario oro. Esto es un ataque monetario duro y directo al USD y al Euro mucho mayor de lo que puede parecer. Tendrían entonces que apostar por los equilibrios: fiscal-monetario y comercial. Allí la competitividad manda o cierto tipo de proteccionismo, y también, cerrando la economía y fijando un tipo de cambio fijo o con variaciones controladas. Además, tipos de interés competitivos. Son los dilemas hoy, difíciles de transitar. Pero creo, no hay retorno.

Por otro lado, Rusia acordó con India un sistema de pagos internacionales para su comercio bilateral en rublo y rupias, desechando el sistema occidental de la plataforma SWIFT, sistema alternativo que se instalará en los bancos centrales de ambos países, garantizando así el intercambio fluido de documentos y pagos para importación y exportación para las operaciones con rublos y rupias, mediante cuentas abiertas en los bancos centrales. La India exportó a Rusia en 2021 bienes por el valor de $3,300 millones de dólares, principalmente, productos farmacéuticos, té y café. En cuanto a las importaciones, la India compró productos rusos por el valor de $6, 900 millones de dólares, incluidas armas, recursos minerales, petróleo, fertilizantes, metales, diamantes y otras piedras preciosas. Este comercio aumentará aceleradamente dadas las circunstancias. De igual manera, Rusia cumplió con su pago de deuda por $450 millones USD como pago del cupón de un bono correspondiente a intereses. Además, busca mercados sustitutos para el gas y petróleo, en China (ya firmó con Rusia compra de gas y petróleo por 30 años), India, Paquistán y otros. Rusia se defiende y se defiende bien. Y China no ha pasado a la acción directa.

b) En la reunión de Joe Biden con los líderes europeos la semana anterior hubo reticencia para aceptar nuevas sanciones para Rusia porque se argumenta que afectan también a los países europeos (“afectan gravemente a la UE”). El plan de Alemania para debilitar su dependencia de Rusia (le compra el 63% de su consumo total) no cuadra con el plan de ahogar la economía rusa casi en lo inmediato (Plan formulado en Bruselas). No es posible. La estimación alemana era liberar la dependencia hacia finales de 2024. Hoy la inflación crece en Europa y suben los tipos de interés, así que la recesión se ve a lo lejos ya. Pero además Rusia ha dicho que a los países amigos les dará la oportunidad de pagar la energía con Bitcoin (sic) lo que puede mandar a las nubes el mercado y la unidad monetaria del Bitcoin y de otras criptomendas. El ataque al orden monetario internacional actual que se ha resquebrajado es severo y directo. Esto invita a todo tipo de inversionistas a rechazar las monedas de curso legal en los ámbitos nacional y regional, y a cotizar la energía proveniente de Rusia en unidades Bitcoin. Inimaginable apenas hace unos meses. Y de verdad, es lo peor que le pueden hacer a las economías desarrolladas del USD y el Euro: atacar de frente sus monedas.

c) La perspectiva hoy del conflicto se va consolidando como la germinación de las bases de un nuevo Orden Internacional, perspectiva que Rusia y China están previendo, y ello pasa por un nuevo ordenamiento monetario y la estrategia es clara: debilitar o quebrar al USD y luego al Euro, más activa en ello Rusia porque está en una doble guerra, militar en Ucrania y económica en todo el espacio de la alianza atlántica. Pero no olvidar que una de las causas del ataque a Libia –más allá del discurso ideológico del “dictador Gadafi”-, fue apropiarse del mayor yacimiento de agua dulce de África, pero también, por la iniciativa que dio a conocer el Coronel Muamar el Gadafi de crear una moneda africana respaldad por oro, el Dinar-Oro libio como moneda de intercambio mundial y vender su petróleo mediante una cotización en Dinares libios. El gran temor era que desestabilizara las cotizaciones del USD y el Euro en los mercados de divisas europeos. Pero la Federación de Rusia de hoy no es Libia.

El tránsito hacia el nuevo Orden Global va.