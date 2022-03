Aerolíneas del país vecino, ¿al AIFA?

Ante la noticia de que falta poco para que el país recupere la Categoría 1, el Subsecretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, aseveró en entrevista con Joaquín López-Dóriga (Radio Fórmula):

“Va a haber un tipo de vuelos que pueden salir muy bien del AIFA con condiciones económicas interesantes. Mucha gente, de las líneas aéreas de bajo costo norteamericanas ya empezaron a preguntar, ya hay una tendencia”. Rogelio Jiménez Pons.

En la misma entrevista, también habló de fortalecer e impulsar al Aeropuerto Internacional que durante el sexenio de Peña Nieto recibió grandes cantidades de dinero: el de Toluca, y hacer de este una terminal óptima y moderna que forme parte del desahogo de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una realidad es que las aerolíneas que mayor crecimiento han tenido, a pesar de los dos años de pandemia, son las del país vecino del norte, pues “gracias” a la degradación a Categoría 2 de nuestra aviación, impulsaron dentro del territorio nacional sus vuelos, sobre todo las líneas aéreas de bajo costo.

De forma silenciosa, pero a la vista de todos, han comenzado a penetrar el mercado y se van posicionando como una opción “barata” para viajar a destinos de playa, la mayoría de las veces.

Así que no resulta para nada extraño que estas aerolíneas extranjeras que pertenecen al modelo del bajo costo se encuentren explorando la posibilidad de abrir sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Y es que su modelo les permite ocupar espacios que no son viables para las aerolíneas tradicionales, que requieren de un engranaje mucho más complicado. Así pueden operar en otras ciudades que cuentan con más de un aeropuerto.

Por ello a mí no me sorprendería que una vez inaugurado el AIFA, las líneas de bajo costo estén interesadas en ver que rutas y slots pueden explotar. Mientras estemos en Categoría 2 no será posible, pero la limitante se termina con el regreso a la Categoría 1.

Usted estimado lector, se estará preguntando ¿quiénes son esas líneas aéreas de bajo costo? Seguramente habrá escuchado en alguna red social, o alguna sobremesa familiar: “yo no veo volando a IBERIA, Air France, Lufthansa, Emirates, Qatar o American Airlines a ese aeropuertucho de quinta”. Pero la realidad es muy diferente al imaginario popular.

Evidentemente las grandes aerolíneas tradicionales tienen a su vez códigos compartidos con las aerolíneas tradicionales mexicanas, y suelen tener una gran cantidad de vuelos con conexiones; para ello se requiere que los vuelos que van a tomar los usuarios al llegar a la Ciudad de México se encuentren en el mismo aeropuerto, aunque no sea en la misma terminal (1 y 2).

Pero otras líneas como: Southwest, Frontier Airlines, Alaska Airlines, Wingo, Spirit Airlines, Allegiant Air, JetBlue, no dejarán pasar la oportunidad de ampliar sus operaciones en nuestro país, una vez que esto sea posible en el AIFA.

Tan solo veamos el caso de Frontier Airlines, quien anunció la semana pasada la expansión de su empresa con 27 nuevas rutas y dos destinos más, Guadalajara (GDL) y Monterrey (MTY) desde varias bases en la Costa Este como Filadelfia (PHL) y Raleigh – Durham (RDU), de Carolina del Norte.

Spirit Airlines acaba de anunciar que en junio arrancará operaciones en el aeropuerto de Monterrey, con vuelos a destinos como Houston y Austin. El sábado 11 de marzo, la aerolínea Southwest inauguró su vuelo directo a la isla de Cozumel, procedente de la ciudad de Denver, Colorado.

Flair Airlines, aerolínea de bajo costo canadiense, también aprovechó para crecer en México con vuelos a Los Cabos y Cancún, saliendo de Ottawa, Edmonton, Vancouver, Kitchener y Abbotsford.

El Turismo es así, y se volverá inmensamente atractivo en el mercado norteamericano agregar un destino más en formato bajo costo llegando a la Ciudad de México, en un combo que incluya un recorrido por pueblos mágicos cercanos a la ciudad. Recordemos que el aeropuerto Felipe Ángeles contará con terminal de autobuses, tal y como lo tiene en el aeropuerto capitalino, en sus dos terminales.

Por lo tanto, no resulta descabelladas las declaraciones del Subsecretario de la SICT. Yo sé que para muchos suena a “engaño”, sobre todo si solamente pensamos en aerolíneas tradicionales. Pero las aerolíneas lo que buscan es obtener mayor plusvalía, y hoy existe una gran oferta de ellas en “low cost”, dispuestas a hacer negocio en nuestro país. No encuentro falla en su lógica.