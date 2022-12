Pasaron 25 años para que Fundación Teletón volteara a ver el estado de los once ríos. No es reproche. La gente de Sinaloa es noble, y es solidaria. Acá, la gente jala. Cada año la famosa cuenta Banamex 9999 recibe de familias y empresas sinaloenses su granito de arena para apoyar una de las más nobles causas a nivel nacional.

Este próximo 17 de diciembre tendrá su edición número 25. Como cada año si se rebasa la meta se construirá un Centro de Rehabilitación. El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció e invitó a la sociedad en general a participar cada quien con sus donativos. De lograr la meta, el próximo 2023 sería posible la construcción no solo de uno, sino de dos centros que atenderán a niñas y niños con autismo y capacidades diferentes.

En esta ocasión, toca a Sinaloa, en Mazatlán y por partida doble. Producto de la atinada gestión del mandatario más humanista en la historia del estado. En días pasados se reunió con Fernando “Chobi” Landeros, Presidente de Teletón, para platicar a detalle el proyecto de los Centros denominados CRIT. Sabemos que tendrían su base en Mazatlán para que también tengan acceso a los servicios infantes personas de los estados de Nayarit y Jalisco. El ‘Gober’ ya comenzó a pasar entre amigos y conocidos su alcancía Teletón.

AMLO vuelve a Sinaloa antes de finalizar el año

¿A qué viene? Para López Obrador, todo tiene que ver con política. En su semanera, el gobernador Rocha anunció la visita. El motivo de la gira es recorrido exprés por las Presas Santa María y Picachos. Será el próximo domingo 18 de diciembre. El distrito de riego, las termoeléctricas y la gran inversión hidráulica en el sur del estado le interesa al Presidente. La política alimentaria y el desarrollo económico son dos apuestas muy fuertes para la cuarta transformación. El desplazamiento, será muy rápido. Ya conoceremos a detalle la agenda, que seguro incluirá otros estados.

Por otro lado, Sinaloa tiene un gobernador que suele darle soluciones y apoyo al Presidente. ¿Hay temas políticos qué dirimir en Sinaloa? En mi opinión, si los hay. El tema del puente de El Quelite ha sido abordado en La Mañanera . Seguramente AMLO quiere enviar el mensaje de que vino para tener información de primera mano de un tema que está resuelto ya. La construcción del puente avanza correctamente. Hay otro par de asuntos que se me ocurren, pero les iré contando en la semana.

Nunca un Presidente había visitado tanto la entidad… y menos en tan poco tiempo. “Amor con amor se paga”, es el idílico mantra entre AMLO y Sinaloa. El pase de revista presidencial, seguro traerá cosas buenas y mensajes políticos.

El Senador Monreal, no se va, no se va

No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ricardo Monreal no se va de la cuarta transformación. El líder de la cámara alta “no come lumbre”. Todo lo que ha logrado, se lo debe en gran medida al Presidente López Obrador.

El zacatecano ya hizo cuentas. El grupo de senadores le apoyan, lo hacen primero por la cercanía y esperanza de ‘rozar’ algo, en caso de que a Monreal le toque algo bueno. Cuando esa posibilidad se diluya, también las simpatías. El poder amalgama y seduce, es regla. De irse, perdería prácticamente en automático liderazgo en el senado. Y con ello, buena parte de su peso específico actual.

Peor aún, no hay una oferta atractiva en la alianza opositora para él. El PAN y mucho menos este PRI de Alito estarían por las de entregarle la candidatura presidencial, su única aspiración, a Don Ricardo.

Sin embargo, descubriremos algunas cartas. Ricardo Monreal está haciéndole el trabajo sucio a López Obrador de cara a la sucesión presidencial. Y eso tiene un valor, y un premio en consecuencia. La labor de Monreal es desenmascarar veladamente las lealtades endebles. Lo último que debería hacer AMLO el 2024, son cuentas alegres. Por eso es importante el papel del referido senador. ¿Por qué? porque mucho se ha dicho que los afectos del líder tabasqueño están con otros cuadros. En razón de ello, quienes apoyen proyectos diferentes, aunque se digan seguidores de la 4T, no profesan lealtad ciega al Presidente. En sus primeras cuentas, sabe entonces que ese grupo pasa a ocupar un espacio en la lista de las ‘restas’. Si al final se quedan, bienvenidos, pero quedan fuera del presupuesto electoral inicial.

El senador podría acabar yéndose a otro proyecto, pudiera ser a Movimiento Ciudadano , pero de ninguna manera abandonaría la cuarta transformación.

Lo explicaré a detalle en otra entrega. Lo he dicho, Ricardo Monreal es hábil, y definitivamente pienso que no será Presidente. Pero se halla en la antesala de trascender como político de altura.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx