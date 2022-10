IRREVERENTE

Bueno, el alcalde a quien me refiero también anhela ser gobernador y encima, quiere imponer a su propia “delfina” para sucederle en la presidencia del municipio que antes era modelo de calidad de vida en todo México y que hoy tiene convertido en un vulgar coto de poder.

Con sus acciones, Miguel Treviño de Hoyos se parece cada día más al personaje que dentro de sus círculos más cercanos -incluso los familiares- dice que detesta con toda el alma.

Les platico, siguiendo el método de “Vámonos por partes” del cirujano Jack El Destripador durante sus gustadas clases en la Escuela de Medicina de la Universidad de Dublín. ¡Arre!

1.- Predial:

Durante los 4 años que lleva como alcalde de San Pedro Garza García -se reeligió en el 2021- Miguel ha aumentado el predial en un 38%, que al inicio de este 2021 ya había sido incrementado por él en un 25%

Con ello, dicho impuesto registra un alza del 118% en los últimos 12 años.

Digo, está bien que en SPGG vive gente de la más pudiente de México pero también es el municipio con el costo de servicios más alto del País, solo igualado por el de Zapopan, Jalisco, en su proporción por número de habitantes.

A pesar del rechazo generalizado de la comunidad sampetrina, Miguel consiguió que el “coro” de focas aplaudidoras en que tiene convertido al Cabildo, aprobara su propuesta de aumentar el predial en un 13%, en la sesión del pasado 18 de este octubre:

Once regidores y “cínicos independientes” votaron a favor y cinco en contra, los panistas Brenda Tafich Lankenau, María de Rosario Galván García, Beatriz Adriana Marino Martínez y el priyista José Antonio Rodarte.

Brenda calificó de atroz, imprudente, inconsciente y descabellado este aumento y destacó que hay predios donde este impuesto registrará un alza de hasta el 51%, dentro de las 46 categorías en que están integrados los 68,000 expedientes del padrón catastral.

2.- La “Delfina”

· Miguel tiene a su propia “delfina”. Se llama Valeria Guerra Siller, quien fue hasta el pasado 27 de septiembre titular de la secretaría de servicios públicos y medio ambiente.

· Ese día fue “propuesta” por Miguel para ocupar la secretaría del ayuntamiento y obvio, fue autorizada por la aplanadora de regidores y síndicos de su cabildo.

· En los enroques para dar lugar a su pre pre pre candidata a la alcaldía de SPGG, Miguel sacó de su cabildo al 8º regidor, Rodolfo Mendoza Hinojosa para llevarlo al puesto que antes tenía Valeria.

· Y como nuevo regidor nombró a Andrés Romo. Ambos son incondicionales del alcalde.

· El encumbramiento de Valeria es el plan de Miguel para seguir mangoneando al municipio, lo cual lo equipara con la maniobra de López Obrador para que a su retiro en el 2024, su sucesor (a) le permita gobernar a México al menos por otros seis años más.

3.- Primero los amigos, y la ciudadanía, que se joda

Casco

· Por sus pistolas, Miguel le dio en la madre a cientos de años de abolengo histórico, al arrasar con maquinaria pesada el casco viejo de San Pedro Garza García.

· Su plan es crear una zona comercial que los mismos comerciantes y habitantes de esa zona no quieren. Se lo han dicho en todos los modos y tonos pero está emperrado en seguir arrasando con calles, casas e incluso monumentos centenarios.

Favoritismo

· Por asignación directa y concursos amañados, está favoreciendo a constructores que le apoyaron con más de $20 millones para financiar su segunda campaña, la de la reelección: Chema Garza Ponce, Marco Garza Mercado y el recolector de fondos, Pepe Lobatón, entre otros.

· Los mecenas que tuvo para su primera -Fernando Canales Clariond, Fernando Elizondo y “El Diablo” Fernández- lo mandaron por un tubo, por verse traicionados al darse cuenta de lo que Miguel hizo apenas llegó al poder.

Ciclovía

· Construyó la ciclovía de la avenida Alfonso Reyes para inexistentes ciclistas que cuando se animan a “rodar” por esa arteria, provocan accidentes al por mayor.

· Además, con esta “obra”, Miguel olvida que uno de los factores para el desarrollo y avance de cualquier municipio, es la movilidad y la ciclovía la reduce, en vez de incrementarla.

Movilidad

· Según información obtenida por mi BigData de fuentes especializadas en ingeniería de tránsito, desde que Miguel llegó al poder, la movilidad ha aumentado en tiempos de traslado en más de 30%, debido a semáforos NO sincronizados, reducción de espacios para la circulación de vehículos, mala estrategia para vueltas y retornos, construcción de camellones donde ni vienen al caso, autorización de edificios de oficinas, comercios y familiares en zonas con servicios públicos colapsados, entre otras desgracias.

Planta tratadora de aguas negras

· Construyó una planta tratadora de aguas negras a cielo abierto en la Colonia Fuentes del Valle, incumpliendo su promesa a los vecinos de que sería “encapsulada”.

· Debido a ello, el hedor que emana la mentada planta está contribuyendo a la depreciación de las propiedades en esa zona, que por cierto, es controlada por la presidenta de dicha colonia, una más del coro de focas aplaudidoras del alcalde.

Centrito

· Otra zona comercial en el famoso Centrito de la Del Valle es construido a troche moche por los constructores favoritos de Miguel.

· Su plan es reducir los espacios de estacionamiento para poner negocios al aire libre, reduciendo los espacios de circulación. Olvida el alcalde el viejo adagio de que los tres factores clave para que los comercios florezcan son: estacionamiento, estacionamiento y estacionamiento.

Expropiaciones

· Miguel ordenó la expropiación de propiedades al poniente de la avenida Vasconcelos para dar lugar a espacios comerciales que están siendo usufructuados por comerciantes que le metieron lana a su 2ª campaña.

· Dejó en la calle a más de una decena de familias que todavía andan batallando para costear los honorarios de abogados que les están ayudando a defenderse de tan inhumana injusticia.

· Uno de los pocos abogados que trabaja en favor de ellos sin cobrarles un centavo -Arnulfo Solís- logró fama por haber sido quien logró la liberación de sus años de cárcel a Joaquín Hernández Galicia “La Quina” QEPD y él solito le está dando una santa revolcada a Benito Juárez Calvillo -director jurídico del municipio- que ya no quiere más queso, sino salir de la ratonera.

Clausura de viviendas

Obedeciendo a vecinos influyentes y emparentados con apellidos ilustres como el de los Elosúa, Miguel ha ordenado colocar sellos de clausura en viviendas familiares que sus alucinados abogados afirman estar arriba de la cota 800.

Otras propiedades cercanas al Centrito que son ocupadas por familias, han sido clausuradas por operar -según los abogados de Benito- con usos comerciales.

Esto ha puesto en la calle a personas que tenían viviendo en departamentos de esa zona desde hace más de 25 años y en otros casos, los sellos de clausura han dividido recámaras, cocinas, salas y otras áreas de casas 100% familiares.

Lema de MT/Plácido Garza

Considerando lo anterior...

No me explico cómo Miguel Treviño de Hoyos alienta su alucinada intención de ser acogido en su naranja seno por Samuel García, con miras a ser senador y luego gobernador de Nuevo León, por las filas del MC, toda vez que la opción “independiente” la quemó su ex jefe el Bronco Jaime Rodríguez y luego él mismo, al ser considerado por miles de sampetrinos como la peor desgracia que le ha ocurrido a este municipio en su historia moderna, no en la antigua, porque en ese tiempo le ganaron los comanches que poblaban estas bárbaras tierras del norte.