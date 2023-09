“¡Tenerte miedo a ti, tenerte miedo, cuando al burlar tu acometida rara mientras te ponen la tercera vara un verso maletilla salta al ruedo!... ¡Rimas al quite! Y clavaré, si puedo, dos banderillas sin volver la cara.” MANUEL BENÍTEZ CARRASCO

“En el recuento de los daños Lo material todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas Todo lo mío te lo dí Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado Que tal vez era mi dignidad Oh no No, no, no No, no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no.” GLORIA TREVI

La campaña contra Sheinbaum desde Palacio Nacional está a todo lo que da. Ayer durante su mañanera, Andrés Manuel criticó duramente a Claudia: “los aspiracionistas dicen ‘cómo si yo lo que quería era estudiar, llegar cuando menos a una licenciatura, a ver cómo le hago para obtener el título y hacer la tesis y qué tal y luego hago maestría, y hago doctorado, y me voy a una universidad en el extranjero’.”

El propósito no era ese, ciertamente. Mas el pueblo asocia inmediatamente la descripción que ha hecho el presidente de la República a la ex jefa de gobierno de la CDMX. Y si bien la destinataria de la crítica era Xóchitl, el resultado es propaganda en favor de la candidatura de esta abanderando al Frente Amplio. No hay día que López Obrador no promocione a Gálvez.

En mi artículo de ayer señalé que la 4t buscará cualquier bulo, media verdad o media mentira para atacar a Xóchitl. Y es que no le tienen miedo, le tienen pavor.

Ya le quisieron tumbar su casa habitación; la han cuestionado por ser una exitosa empresaria (luego de que comenzó su vida laboral muy modestamente); se han burlado de su forma de hablar… Las contestaciones que les propina Xóchitl hacen ver lo burdo de sus ataques.

Las dudas se amontonan, unas cuestionan a la oposición otras se revierten y ponen en entredicho al propio régimen obradorista. Desafortunado en cualquier caso puesto que lo que verdaderamente queremos escuchar son propuestas.

Explicar, exponer, declarar, expresar cada vez que hay un nuevo ataque es tiempo perdido. No cansa ella, aburren los corifeos de la 4t que se regodean en sus trapacerías.

Ahora, utilizan una media verdad para atacarla, sin darse cuenta de que en esta ocasión menos funcionará.

En un informe de titulación, la metodología es distinta a la que se requiere para realizar una tesis. En el primero se prioriza la experiencia y el utilizar información existente para rubricar lo hecho. Una tesis profesional implica una labor de investigación, una propuesta propia y la exposición de los resultados.

Metodologías aparte, llaman la atención aquellos que defendieron a la ministra Yasmín Esquivel y ahora no defienden a Xóchitl con el mismo ahínco. Empezando por López Obrador… Me refiero a los que encontraron todos los pretextos para decir que Esquivel cometió un error de juventud; sugieren quemar en leña verde a la hidalguense mientras continúan defendiendo a una ministra de la SCJN.

La defensa de la Esquivel Mossa muchas veces se convirtió en feroz ataque en contra de quienes señalamos que más del 75% de su tesis de licenciatura es un plagio (los porcentajes por cuanto al plagio en su tesis de doctorado los desconozco).

Por lo pronto, la rectoría de la UNAM instruyó al director de la facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, que turne el asunto al Comité de Ética y al Consejo Universitario. Lo han hecho diligentemente y sin mediar amparos como los interpuestos por Yasmín Esquivel… Mientras la ministra acude a los amparos, niega hechos probados y busca callar a la máxima casa de estudios, Xóchitl —muy a su estilo— acepta: “sí, la pendejie”, aclarando: “si la falta de referencias es suficiente para anular mi título, acataré la decisión”.

O todas coludas o todas rabonas; tanto para defenderlas como para cuestionarlas a ultranza. Sin perder de vista que, ante el cuestionamiento, Yasmín miente, abusa de la ley, maniata a la UNAM y se aferra. Xóchitl explica, acepta y continúa.

Dicho esto, me pregunto: ¿López Obrador no va a defender a Xóchitl como hizo con la ministra plagiaria? Así como el presidente habló del plagio de la señora Yasmín Esquivel para defenderla, seguro ahora defenderá a la senadora Xóchitl Gálvez… ¿No? Seguro la defenderá hoy o mañana. ¿O no ha dicho nada para protegerla, para excusarla?… Es que apenas es nuevo. No tarda. ¿Verdad que no tarda en ampararla? ¿Verdad?