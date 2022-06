En el emocionante mundo de la aviación vemos cómo nacen y mueren aerolíneas. Como ya lo he dicho en varias ocasiones, nuestro país es pionero en materia aeronáutica, y no nos deben pasar de noche el nacimiento o muerte de una empresa aérea.

A diferencia de otro tipo de empresas, las de aviación, tanto en México como en el mundo entero, requieren de la aprobación de sus gobiernos. Esto es, aunque tengas mucho dinero para empezar con una compañía aérea, y ya cuentes con los aviones necesarios, la tripulación, el personal de tráfico, de rampa y el administrativo, requieres que el gobierno te otorgue los permisos necesarios, es decir la concesión para poder volar, en la que queda establecido con toda claridad qué tipo de servicio se va a prestar: privado, comercial, chartera, taxi aéreo, de carga, correo, mixto, y cuales rutas tiene pensado cubrir. Además de otorgarles dentro de la concesión los slots que usarán.

¿Qué pasa con Interjet?

Como muchos usuarios y lectores sabrán, Interjet dejó de operar en diciembre del 2020, y es que a pesar de la constante narrativa por parte del vocero de la aerolínea, Carlos Del Valle, de que los aviones de dicha aerolínea están a punto de tomar pista, todo es una mentira... o muchas.

Un breve recorrido, para saber dónde está parada esta empresa. El dueño Alejandro Del Valle -padre de Carlos-, se encuentra actualmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ya que un Juez de control le dictó prisión preventiva por los delitos de violencia familiar y abuso sexual, tal y como lo informó en su momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A eso hay que sumarle varios adeudos empresariales: la primera con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, quien buscó cobrarle 549.2 millones de pesos por IVA acumulado entre 2013 y 2017; otra deuda es con los trabajadores, de cerca de 2 mil millones de pesos. Aun dejando de lado a otros acreedores (proveedores), vemos más que complicado el retorno a los cielos de Interjet, a pesar de las declaraciones triunfalistas que dio Carlos Del Valle en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), asegurando que en tres meses estaría operando de nuevo Interjet, y que iba a demandar a los ex directivos de la aerolínea.

Y ya que estamos hablando de los exdirectivos de Interjet, José Luis Garza Álvarez, exdirector general de Interjet, constituyó la empresa Aerala, y solicitó el registro de su marca; cuenta con una página web en construcción y ha estado contratando personal. Esta compañía, a pesar de tener ya el nombre y que en palabras del propio Director General del AIFA, el General Brigadier en retiro Isidro Pastor Román tiene “un pie puesto en dicha terminal aérea”, comenzaría tentativamente operaciones a partir del segundo semestre de este año. Pero de manera oficial no puede operar si no tiene una concesión otorgada por parte del gobierno, a través de la Secretaría del Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Y mientras una línea lleva sin operar dos años, y la segunda todavía no nace, surge Aerus, que tendrá su base de operaciones en la ciudad de Monterrey, a partir del próximo 2023.

¿A quién pertenece esta nueva línea aérea? Los dueños de la misma son Grupo Herrera, cuya base de operaciones se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. Javier Herrera aclara que desde el año de 1990 ya contaba con el permiso de taxi aéreo.

Pero que ahora obtuvo un título de concesión Aerotransportes Rafilher (Aerus) por 10 años para poder operar rutas aéreas tanto de pasajeros como de carga. La idea que tiene este empresario es la de contar con una aerolínea regional, con base en la sultana del norte, a partir del primer trimestre del siguiente año.

Su objetivo es ser una línea aérea regional a donde ninguna otra aerolínea llegue, haciendo vuelos regionales y de corto alcance. No hace falta que lo mencione, pero es obvio que empieza a haber movimientos ante la muerte lenta de Transportes Aeromar, la cual poco a poco se está quedando sin personal (en menos de 24 horas ha recibido la empresa más de 15 renuncias) y sin equipos (dos equipos se quedaron en Guatemala).

La inversión en Aerus

Por tal motivo Javier Herrera ha invertido 98 millones de dólares. La aerolínea contará con 14 aeronaves tipo aviones Cessna SkyCourier, con capacidad de 19 pasajeros. Comenzará a principios de año con tres equipos y los destinos serán a Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Texas. Pero también tiene previsto llegar a destinos como Baja California, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo (Cancún y Chetumal), California, Arizona, Nevada y Centroamérica.

Además, señaló que por el momento no está interesado en operar dentro del AIFA, a diferencia de Aerala, que tiene previsto operar desde dicho aeropuerto, pero no podrá hacerlo hasta que no tenga una concesión, como Aerus.

Para ello, el gobierno debe otorgar la autorización correspondiente si considera que los solicitantes cumplen con todos los requisitos para volar. Así como se entregan concesiones, deberían de retirarse las que no cumplen con el contrato firmado. Sí, te estoy hablando a ti, Interjet. Pero no lo hacen por el tema de los slots, que no se pueden perder; por eso mantienen “vivas” aerolíneas que no vuelan. Sabemos que eso pasó con Mexicana de Aviación, y años atrás con Aerocalifornia, quien vendió sus slots a Interjet.

Y ya que en el mundo de la aviación nos están dando sorpresas, espero que pronto escuchemos algo sobre la Cooperativa de los trabajadores de Mexicana, donde se han infiltrado los sindicatos y gente ajena a la empresa. Quien quedó de como Presidente de la Cooperativa, Patricia Arreola, fue muy clara al decir que “en cuanto la llamaran para regresar a ser sobrecargo en Aeroméxico les dejaba tirada la chamba”, ya comienza a escasear el personal aeronáutico, ¿será que siempre sí puedan levantar el vuelo, o será un fracaso?

Mientras, lo único cierto es que nace una nueva aerolínea regional en toda regla, ya con equipos y rutas trazadas, así como un plan de negocios bastante interesante, sobre todo porque sale desde Monterrey, donde VivaAerobús es dueño y señor de los cielos. Pronto veremos Aerus surcar los cielos.