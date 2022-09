Por: Carlos Carral Hernández

Parece de terror, saber que 80% de las acciones que realizan todos los días nuestros gobernantes a nivel municipal, tienen que ver con el derecho, con la aplicación de la ley en diversos temas y que por increíble que parezca y a pesar de que en prácticamente todos los gobiernos municipales, le pagan a alguien por llevar a cabo tareas de asesoría jurídica, nuestros representantes populares no saben o no quieran entender los límites más elementales que les impone la ley en diversos temas.

La noche del grito, la del 15 de septiembre pasado, se convierte en una noche en la que el espíritu patrio se apodera de todos, en especial de quienes nos gobiernan, que por una extraña razón, se sienten los depositarios de la patria, del legado de los héroes que hicieron historia y que construyeron en alguna medida lo que hoy es nuestro país.

Recuerdo desde la primaria, que mi maestro de quinto y sexto año Ned Román (q.e.p.d.), nos enseñó que existía una ley que impedía el uso libre de los símbolos patrios como la Bandera, el Escudo Nacional, la Banda Presidencial y hasta el Himno Nacional, los que están regulados y en un par de casos reservados para su uso, al titular del ejecutivo federal, esto por ser símbolos de la Unión.

En lo que respecta a la Banda Presidencial, su uso está reservado al presidente de la república, no pueden otros gobernantes utilizar bajo ninguna circunstancia este símbolo patrio, ni gobernadores, ni presidentes municipales, diputados, senadores o secretarios de Estado, norma que en caso de no acatarse, puede implicar una sanción sobre el infractor, la que se deberá aplicar a través de la secretaria de gobernación, que es la garante del cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

La ambición, la mentalización para alcanzar sueños o la ignorancia, es tristemente más fuerte que la ley, no importa nivel educativo, no importa que se tenga a la mano la asesoría necesaria, nuestros gobernantes, los más modestos en cuanto a nivel se refiere, los que ejercen un poco de poder en el ámbito municipal, sueñan con las grandes ligar y como dicen “para ser, hay que parecer”, así es que el grito de independencia es un pretexto ideal, hay que sentir lo que experimentan los presidentes de la república cuando los invisten con la Banda Presidencial.

Cuando menos 4 presidentes municipales cayeron en la tentación el pasado 15 de septiembre, usaron la banda presidencial a pesar de que lo tienen prohibido por ley, algo que creo no se puede considerar un error, como ya dijimos en prácticamente todos los ayuntamientos figura en su nómina, una persona, hombre o mujer que cobra por actividades de asesoría y consultoría jurídica, así es que no se puede pensar en una falta menor por desconocimiento, además de que en todos los años no falta un aventado o aventada, que cometa la misma falta y al que se acaben en los medios de comunicación o cuando menos las redes sociales, así es que este es un tema del que todos hemos escuchado alguna vez.

Muchos podrán decir que ningún daño causa que usen la banda presidencial, que preferirían tener buenos gobernantes aunque violen la ley en estos temas, pero lo malo es que ni son buenos gobernantes y aun así violentan la ley en algo tan simple.

La ley no es lo mejor, además de perfectible, encierra siempre intereses ocultos que poco tienen que ver con los de la ciudadanía, pero por algo hay que empezar, necesitamos empezar a respetar estas reglas aunque suenen arcaicas, no podemos pensar en transformar nuestra sociedad, sino cumplimos con las disposiciones que ya tenemos marcadas, así es que no podemos comprender como nuestros gobernantes se empeñan en incumplir con una obligación tan elemental.

Me decía un amigo en torno a este chusco hecho que se repite incansablemente cada año, que algunos de ellos no violaron la ley, pues en la banda presidencial que usaron, no se aprecia el escudo nacional bordado, por lo que no se cumplen los elementos para que se actualice la falta que establece en este tema la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, lo que es cierto, aunque la violación puede ser mayor, pues si no usaron la Banda Presidencial de México, entonces utilizaron la de Italia, una falta que creo es aún de mayor reprochabilidad.

¿Suena ridículo?, por supuesto que sí, pero no es que se le esté dando importancia a un hecho irrelevante, simplemente estamos resaltando el nivel, conocimiento y capacidad de nuestros gobernantes en el ámbito municipal, de esos gobernantes de los que esperamos tomen decisiones fuertes y profundas en temas seguridad, en el tema empleo, obra pública, comercio, etc, decisiones que evidentemente están fuera del alcance de muchos poder tomar.

ADENDA

1. 19 de septiembre, una fecha que nos ha marcado a muchos. Personalmente he vivido los 3 sismos, los 2 anteriores sumamente dolorosos, este último un poco menos. Sería fabuloso poder saber cuál es la lógica de la madre tierra y saber cómo le hace para que sus entrañas tiemblen precisamente en esta fecha, lo que sí bien no ocurre cada año, podemos decir estadísticamente no es tan sencillo que tiemble precisamente en este día, aunque haya algunos años de diferencia entre un sismo y otro. Al parecer alguien o algo no quiere que nos olvidemos de esta fecha.

2. ¿Cómo criticar y cuestionar, sin fomentar el divisionismo?. Parece que este es el gran reto de una sociedad bastante delicada, que quiere cambios, pero con el menor esfuerzo, confrontación y riesgo posible, algo que para mí es prácticamente imposible; los cambios en todos los espacios urgentemente necesarios, pero de que se logren, eso es otra cosa, más en un escenario terso, como muchos queremos.

3. Trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, están denunciando el despido masivo de trabajadores, ante la entrada en operaciones de la tercera y última etapa de la reforma laboral. Definitivamente no me da gusto, al final del día son trabajadores, pero creo que tendrán que vivir la injusticia que ellos mismos practicaron cuando estaban dentro de esta dependencia, para comprender realmente la necesidad del trato digno y el respeto más elemental al derecho al trabajo, demasiado tarde, pasaron de victimarios a víctimas.

