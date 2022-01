Muchas columnas, la misma lista contra AMLO

Leí el artículo “Rehenes” de Federico Reyes Heroles en Excélsior. Este hombre ha perdido capacidad de análisis, qué pena. Lo único que hizo en su escrito fue una lista de diferentes temas o materias que se relacionan con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que le parecen cuestionables al colaborador del diario dirigido por Pascal Beltrán del Río.

Es decir, Reyes Heroles hizo exactamente lo mismo que hacen numerosos comentócratas cuando no logran articular argumentos más o menos lógicos contra la 4T y les urge enviar sus textos a las redacciones que los publican: enumerar tales o cuales temas, los que primero se les vienen a la cabeza, calificarlos de negativos, y ya está, obligación cumplida, honorarios en la buchaca.

Me parece lamentable que la comentocracia, por falta de habilidad —o, de plano, por flojera—, no pocas veces solo haga listas de asuntos pasados y presentes del gobierno de AMLO, repitiendo los mismos juicios de tantos articulistas, invariablemente para concluir que todo está mal y así poder exhibirse ante los amigos, en el café, como periodista independiente.

Enseguida presento 18 de tales asuntos que invariablemente aparecen en las críticas a Andrés Manuel. Los y las columnistas los ven totalmente negativos; yo no, así que en pocas palabras sintetizo los cuestionamientos al presidente de México y después doy mi propia opinión.

1.- Aeropuerto de Texcoco : “Su cancelación ahuyentó inversionistas”, dicen los críticos. Es falso, desde luego, pero eso se lee en prácticamente todos los análisis que se hacen del gobierno del presidente López Obrador. Hubo, sin duda, parálisis económica, pero se debió a la pandemia, como en todo el mundo. ¿Tiene sentido afirmar otra cosa? No lo creo. Ya estamos saliendo del problema, desgraciadamente no tan rápido como sería deseable porque las potencias insisten en generar conflictos que todo lo complican. Hasta una guerra en Europa andan inventando, como si no hubiéramos tenido bastante con el coronavirus.

2.- Refinería de Dos Bocas : “No va a servir de nada porque ya no habrá coches de gasolina, pues muy pronto todos serán eléctricos”. No bromeo: ese es el argumento favorito para cuestionar la refinería en construcción. Lo cierto es que pasarán bastantes años, tal vez décadas, antes de decir adiós en definitiva a la gasolina y al diésel. Uno de mis vecinos recientemente compró un bonito automóvil BMW de gasolina: para que sea una buena inversión espera que le dure 10 años, por lo menos.

3.- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Santa Lucía : “Es una Central Avionera por feo, mal hecho e impráctico”, lo repite con gran frecuencia la comentocracia, sobre todo la que no conoce el proyecto. En un par de meses estará en operación el AIFA y será posible comprobar lo que yo comprobé en una visita del año pasado: que se trata de una obra de primer nivel, tanto por su funcionalidad como por su sencilla belleza arquitectónica, lograda sin oropeles propios de los arquitectos especializados en apantallar a los nuevos ricos o a los funcionarios acomplejados que ordenaron la compra de un lujosísimo avión presidencial que tanto insultó a los mexicanos y contribuyó bastante a la derrota del PRI y el PAN en 2018. Por cierto, es una obra que ha cumplido estrictamente con el presupuesto, lo que es demostrable.

4.- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México : “Inaceptable que el gobierno haya dejado sin mantenimiento al actual AICM”. No es culpa de la 4T que sea un desastre el aeropuerto capitalino, que desde hace demasiados años no cumple con los requisitos mínimos de una terminal aérea internacional que atiende a muchos millones de viajeros al año. Por cierto, hace pocas semanas viajé a Estados Unidos y el avión de Aeroméxico lo abordamos en salas nuevas, modernas y cómodas de la T2 que yo no conocía. Evidentemente se construyeron en el actual sexenio.

5.- Rifa del avión : “Una burla organizar un sorteo de la Lotería Nacional para rifar —sin rifarlo— el avión presidencial que no tenía ni Obama”. Ante la imposibilidad de venderlo —nadie lo quiere porque se equipó solo para satisfacer el ego gigantesco de quien lo adquirió—, fue una buena idea rifarlo, lo que sirvió para que más gente recordara los criminales derroches de los gobiernos priistas y panistas.

6.- Tren Maya : “Atenta contra el medio ambiente y no habrá turistas interesados en utilizarlo”. Después de haber visto el aeropuerto de Santa Lucía —antes pensaba que se trataba de una obra mediocre: me equivoque por falta de información—, prefiero esperar a que esté terminado para poder juzgar el Tren Maya, que no tengo duda se terminará a tiempo ya que pronto entrará el ejército a operar su construcción. Si el ejército mexicano hubiera construido la Línea 12 del metro capitalino, no se habría caído ni habría presentado muchos otros problemas que la han mantenido sin operar durante largos meses.

7.- La causa de las mujeres: “AMLO no entiende el feminismo”. Esta es una crítica absolutamente injusta y perversa. En ningún gabinete presidencial había habido tantas mujeres. El Banco de México lo encabeza por primera vez una mujer. Hay ahora cuatro mujeres ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que una de ellas presida muy pronto el poder judicial. Nunca había habido tantas gobernadoras en México, casi todas del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, Morena. Y es la primera vez en la historia que una mujer lidera las encuestas de preferencias electorales presidenciales —por cierto, no es una mujer de la clase política tradicional, sino una profesional de la ciencia que participa en actividades políticas y de gobierno no como proyecto de vida, sino solo por identificación ideológica con el movimiento de AMLO.

8.- El CIDE : “Ahí viene otra matanza de Tlatelolco”, escriben casi a diario. De plano, la comentocracia no se mide. Nadie ha reprimido estudiantes y nadie los reprimirá.

9.- Ley eléctrica : “Si se aprueba en el poder legislativo huirán los capitales”. Hay debate y negociación. Lo más probable es que el contenido de la reforma deje satisfechas a todas las partes interesadas, es decir, a la CFE, al Consejo Coordinador Empresarial, a la presidencia de México y a las inversiones extranjeras en el sector, pero solo a las no abusivas.

10.- Pemex : “Una empresa quebrada que no tiene futuro”. Tiene presente, sin duda, y si se concluye satisfactoriamente el proceso de sanearla, será fundamental para el desarrollo del país en el mediano y aun en el largo plazo. Con la adquisición de la refinería Deer Park, puede considerarse cumplido el compromiso de garantizar la soberanía en lo relacionado con los combustibles.

11.- Relaciones con el mundo : “México está ausente de las grandes discusiones globales dada la negativa de AMLO a viajar”. El presidente mexicano ha realizado dos visitas a donde realmente importa —la Casa Blanca, en Washington— para dos reuniones con dos presidentes de Estados Unidos y una con el primer ministro de Canadá. Cuando resulte fundamental para nuestro país visitar Europa o Asia, Andrés Manuel lo hará, por cierto pagando el costo —físico y personal— de volar más de 10 horas en la clase turista de los aviones comerciales.

12.- Quirino : “España no da el plácet o el beneplácito como embajador al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, porque AMLO exigió al rey Felipe VI que se disculpara por la invasión a México de 1521″. Probablemente hay molestia en la corona española por tal exigencia del presidente López Obrador, pero debe ser bastante menor a la molestia a la generada por las críticas de Andrés Manuel a empresas de aquel país, como Iberdrola. A pesar de ello, sería una locura del gobierno del presidente Pedro Sánchez llevar las cosas excesivamente lejos rechazando a Quirino. No vale tanto una empresa como Iberdrola que en más de un sentido logró beneficios gracias a sus complicidades con funcionarios del PRI y del PAN. El señor Sánchez no debe olvidar que hay otras compañías españolas en México, muy respetables y que operan con buenas ganancias lícitas, como los bancos BBVA y Santander. ¿El gobierno de España apoyaría o perjudicaría a estas empresas financieras —y a otras de distintos sectores— si llevara al terreno del pleito las diferencias que tiene con la 4T?

13.- Panamá : “Está cabrón nombrar embajador a Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual en el ITAM”. El presidente López Obrador ha pedido que se acuse formalmente a Salmerón —con evidencia sólida, desde luego— antes de decidir si realmente merece, o no, un castigo ejemplar. No se ha hecho, ojalá el caso se lleve a las fiscalías.

14.- Trump : “Qué mal que AMLO haya tenido buena relación con el presidente de Estados Unidos Donald Trump”. ¿En serio querían que el presidente López Obrador se peleara con ese peligroso tipejo?

15.- Biden : “Qué mal que AMLO tenga buena relación con el presidente de Estados Unidos Joe Biden”. ¿En serio quieren que Andrés Manuel eche mano a sus fierros para darse de trancazos con el gobernante de la mayor potencia del mundo, que es por cierto nuestro principal socio comercial?

16.- Abrazos no balazos : “No ha funcionado la nueva estrategia contra las mafias del narco”. Al menos hay una nueva estrategia, a la que debemos darle tiempo, ya que la anterior provocó la violencia terrible que vivimos desde hace tantos años; era necesario abandonar la política absurdamente bélica de Felipe Calderón y su comandante en jefe Genaro García Luna (empleado del Chapo Guzmán).

17.- Fuerzas Armadas : “AMLO ha dado demasiado poder al ejército, que hace de todo, desde construir aeropuertos hasta distribuir vacunas”. Pocas cosas funcionaban correctamente en el gobierno que le dejaron a Andrés Manuel, entre ellas las fuerzas armadas. Entonces, si el ejército y la marina armada saben hacer su trabajo con honestidad y eficiencia, lo inteligente es apoyarse en tales instituciones para resolver problemas o superar cuellos de botella, que abundan en nuestro país. En todo el mundo —en la pandemia lo vimos no pocas veces— los y las militares se activan cuando se trata de torear crisis severas, como en el reciente desabasto de combustibles en el Reino Unido, y ahora en Estados Unidos donde el ejército está desarrollando una vacuna contra todas las variantes de covid.