Movimiento Ciudadano doblado y en política no hay coincidencias

“Esa mujer Que tiene el corazón de papel No puede ser Que tenga libertad para brindar Tienen que hacer Con esas una ley especial Y condenar Aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón”. Diego Verdaguer

“Miren, si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren, si se pudiera Parar el tiempo y volverlo atrás Miren, si se pudiera Con la experiencia recomenzar Miren, si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría?” Diego Verdaguer

“Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura”. Génesis 25:27-34

Esaú cambió su reino por un plato de lentejas. Sabía que si no comía, moriría e igual lo perdería; estando vivo al menos tendría la ocasión de recuperarlo. ¿Qué pasó con MC que cambió su discurso de partido independiente, de tercera vía electoral, por tener representación en la comisión permanente del Congreso de la Unión?, ¿eso que describo? ¿Tan poco le valía ser oposición?

Desde antes de las elecciones del 2021 lo comenté en este espacio: Movimiento Ciudadano en ocasiones no actúa como oposición; ajusta sus velas a los vaivenes de los vientos políticos, y cuando le conviene no ir en la coalición de la menguada oposición se debe a qué “solo” quiere ser partido satélite de Morena o, bien, cimentar fuerzas para una mejor negociación con este último partido político.

¿Cambió Dante Delgado su discurso esta pasada semana, la posición que venía sosteniendo, con el fin de lograr que Movimiento Ciudadano tuviera representación en la Comisión Permanente del Congreso? ¿O es que, ante las pifias de Samuel García en Nuevo León (desde el huérfano con discapacidad instagramado, sus empresas creadas, su pobre desempeño como ejecutivo local, etc.) o los narco-comentarios de su candidato Roberto Palazuelos para Quintana Roo, prefirió trastocar su presidencia de la comisión sobre el asunto Veracruz en el Senado —que observaba la conducta de Cuitláhuac García— para acallar todo lo que está sucediendo en su anaranjado partido? (Dicho sea de paso, muchas cosas que le observan al morenista gobernador García es el encarcelamiento ilegal del secretario técnico del Senado, el Lic. Del Río Virgen, amigo de Ricardo Monreal e integrante de Movimiento Ciudadano). Desaparecer la mencionada comisión es dejar a un correligionario emecista en la indefensión. Pero no es lo único. Dicha comisión podía haber nacido por defender a Del Río, pero lo cierto es que van registrados más de 83 casos de personas que señalan abusos del gobernador Cuitláhuac.

Ante la decisión de Palacio Nacional de defender al indefendible sujeto (trastocando el “no estás sola Rosario” por “confío en ti Cuitláhuac”), las violaciones a los derechos humanos cometidas por el morenista gobernador pasan al olvido de quienes debieran velar por el bienestar de la ciudadanía de Veracruz en el Senado…

¡Y todo lo anterior con el objeto de minar las aspiraciones de Monreal para encabezar la candidatura de Morena para la presidencia en el 2024! Tremendo.

Sabemos que el presidente López Obrador no quiere que sea este último el abanderado presidencial de Regeneración Nacional pero, en el camino de sus instrucciones para erosionar al zacatecano, él y los 30 “duros” de Morena en el Senado pisotean los ya de por sí vulnerados derechos de los veracruzanos que señalan a Cuitláhuac como un Javi Duarte versión ajustada. Esto es, un gobernante que claramente no le interesan sus gobernantes.

Y en este juego electoral, los veracruzanos además de ser abandonados y traicionados por los senadores morenistas, también lo son por su paisano Dante Delgado, quien tiene sus raíces y se nutre de la fuerza de Veracruz.

En ese quid quo quo, algunos señalan que el líder de Morena en el Senado no apoyó que MC estuviera en la permanente, porque hacerlo era tener que dar el mismo beneplácito al Grupo Plural de senadores; detalle que Dante no vio o no quiso entender y en “pago” abandonó la presidencia de la comisión hoy desaparecida… ¿Será?

Todas son hipótesis, al fin y al cabo, mas todas ellas apuntan a algo: la venganza y las vísceras juegan un papel fundamental en ambos legisladores (y en demasiados políticos) en lugar de velar por el Estado de Derecho y las personas que tenían puesta una esperanza en ellos. Ojalá los veracruzanos tomen nota.

La decisión de Dante, de plantearle cara a Morena, duró menos que lo que Javier Lozano como vocero de la Coparmex. Es lamentable que Morena haya doblado a Dante Delgado, si bien la intención fuera doblegar a Monreal y evitar este legislador se saliera del redil lopezobradorista….

¿Qué han hecho los veracruzanos para merecer tanto sufrimiento? Desde Fidel Herrera, pasando por el deleznable Javier Duarte y, cuando solo se requería un poquito de sensibilidad política para pasar casi casi como un salvador, les cayó Cuitláhuac, quien prefirió seguir la línea del autoritarismo caciquil de Veracruz.

Como sea, el trueque de abandonar la comisión especial para investigar lo que sucede en Veracruz por pertenecer a la permanente del Congreso debiera tener un alto costo para Dante y para Movimiento Ciudadano.

Y esto no es una señal de quiebre entre el partido satélite y Morena, nada de eso. Es una demostración de que Morena está optando por el ala más radical, lo cual como cualquier extremismo es malo para el instituto político y para entablar el diálogo nacional. No sorprende, entonces, que haya algunos senadores morenistas que señalen a Dante Delgado por haber sido presidente de una comisión ilegal, con intereses mezquinos, cuando se trataba simplemente de la creación de una comisión especial.

La decisión de Dante Delgado y la clausura de la comisión especial, lastima en primer término a los veracruzanos, pero también simboliza un triunfo del ala dura de los morenistas que buscan debilitar a Monreal quitándole el liderazgo en su bancada. No creo que lo logren, pero ciertamente ya mostraron que el zacatecano está limitado.

La decisión de Dante Delgado con lo que ocurre al interior de Morena no es coincidencia, muestra desafortunadamente que Movimiento Ciudadano es un partido satélite, quien busca el mejor postor. Y así, aunque se presente con el payaso Brozo, en LatinUs o diga que puede ganar en el 24, lo observado en el Senado, muestra el verdadero tamaño de MC: un partido que no podrá desplazar de quien tanto depende.

Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero