Cuando Phil Knight quiso venderle por lo menos un par de sus tenis Nike a cada uno de los mil millones de habitantes de China en 1980, pronto descubrió que para hacer negocio en el país más poblado de la Tierra tenía que conseguirse un intérprete experto en la filosofía de Confusio.

Gran parte de los negocios en ese país se basan en la doctrina de este filósofo chino que nació el año 551 A.C y murió en el 479.

Aún hoy en día, de nada le sirve a una empresa presumir sus mejores prácticas mundiales, si no cuenta con un “intérprete” que le introduzca en el ámbito de los negocios del gigante chino, vía la filosofía confucionista.

Todos quieren hacer negocio con China, cuya población es -a mayo del 2024- de 1,469 millones de habitantes.

Pero los grandes descalabros -incluyendo los recientes de Nike, que ha perdido este año 18,700 millones de dólares- se deben a que no toman en cuenta el precepto anterior: para hacer negocio en China se necesita de un intérprete que se hable de tú con Confucio.

Knight lo encontró en la persona de David Chang, nacido en Shangai y avecindado en Estados Unidos.

En la página 396 del libro de Nike -por Strasser & Becklund (Editorial Norma 1992)- aparece la anécdota de cuando Chang se presenta en Pekín por su nombre ante un gurú que le dedicó toda su vida al estudio de Confusio.

Este le respondió: “Yo soy el juicio final. A tus órdenes”.

O sea, aún un experto en Confusio necesitó de otro de mayor rango para aterrizar a Nike a China. El resto es historia conocida.

Libro de Nike en manos de Plácido Garza (Plácido Garza)

Xepelin aterriza en Monterrey:

Algo parecido creo que les va a suceder a los jóvenes que comandan a esta fintech, que se presentó en un hotel de polendas de San Pedro Garza García, ante posibles brokers y periodistas especializados.

Vinieron Sebastián Kreis, chileno y cofundador de esta firma; Daniela Vega, data product de Xepelin en México; Alejandro Toiber, country manager en México y como conferencista invitada, Muna Buchain Abulhson, auditora forense y experta en anticorrupción.

A la hora de las preguntas y respuestas me dieron la palabra y a lo mejor ya se andaban arrepintiendo.

Pregunté a Daniela por el monto de las pérdidas de la I.P. por fraudes internos y me respondió que el año pasado fueron de $5,000 millones de dólares en todo México.

Amigablemente le comenté que el BigData de Detona -primero de América Latina y segundo de todo el continente- registró del 6 de enero de 2023 al 31 de mayo de 2024, poco más de $35,000 millones de dólares de pérdidas por fraudes internos en empresas privadas que operan en todo el país.

Tenemos el dato específico de pérdidas para cada una de las 32 entidades federativas, incluyendo a la CDMX, y les adelanté que Nuevo León es segundo lugar en fraudes internos a empresas, después de la capital.

Alejandro Toiber mencionó que el mercado de Xepelin se centra en pequeñas y medianas empresas, pero han encontrado que se arrugan cuando saben el costo de las plataformas y sistemas que venden para evitar fraudes.

No lo dijeron pero si buscan a las pymes a lo mejor se debe a que les ha faltado galleta para llegar a las grandes corporaciones.

De hecho en el desayuno conferencia que ofrecieron no vi a ninguno de esos tiburones.

Pedí la palabra y les comenté a nuestros anfitriones, que quizá las grandes corporaciones no se fijan en Xepelin, no por el costo, sino porque sencillamente no le entienden a lo que hacen.

Y puse como ejemplo la argumentación que Alejandro hizo sobre mi pregunta comentario.

Después de pedirles permiso para hablar en el francés norteño que caracteriza a estas bárbaras comarcas del norte, les dije que más que buscar brokers que promuevan aquí a Xepelin, necesitan a un intérprete que sepa cómo hablarles y hacer negocio con los empresarios regios, que no son precisamente una perita en dulce.

También les dije que pierden el tiempo si basan en las entrevistas de reclutamiento y selección, su estrategia para detectar al sinvergüenza que se va a joder a sus patrones.

Como dijo la doctora Muna, esos cabrones tienen la particularidad de caer muy bien y ser simpáticos diamadre y por eso engañan a los de RH, se portan muy bien un año y al siguiente defraudan de mil maneras a la empresa.

Es infantil dejar en manos de alguien que gana muy apenas $20,000 mensuales como jefe de reclutamiento y selección de personal, el delicado tema de detectar al potencial defraudador que puede dejar en calzones a la empresa.

Algoritmos alfa numéricos para evitar deslealtades:

Pro bono -esto es, sin cobrarles un centavo- les comenté que en mis negocios tengo a operadores que trabajan en “blind mood”, en “modo ciego”.

O sea, ejecutan su chamba mediante algoritmos alfa numéricos diseñados por mi empresa y de esa manera, nunca saben que “PS3A78WX” significa -por ejemplo -”Samuel García”- y que “24YMAZC23″ equivale a la palabra “facturero”.

Así, evito la deslealtad interna en mis contratos de negocio y a una sola persona del cliente le entrego la clave respectiva para descifrar los códigos alfa numéricos con las soluciones que arrojan mis reportes.

Celebro el emprendimiento de estos chavos y les animo a tomar en cuenta estas respetuosas recomendaciones que buscan ayudarles a comprar una escalera al cielo, como dice la icónica pieza de rock del legendario grupo inglés, Led Zeppelin .

