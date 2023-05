EL AJEDREZ HUMANO

No puedo creer la cantidad de chismes que se desatan todos los días. El último, confieso, fue de risa: que Sergio Pérez firmará con la escudería Mercedes a mitad de temporada. ¡Ja!, es ridículo, sobre todo porque no hay sustento alguno para apoyarse en tal argumento.

Entiendo que muchos quieran subirse al tren de un deporte que con la presencia protagonista de Checo genere alta expectativa. No juzgo a quienes ni por accidente veían una carrera allá por 2011 ni mucho menos cuando el mexicano corría para Force India y su lugar en parrilla era más la zona media. El incremento de atención, el tráfico de noticias en redes sociales ha sido de tal manera que la información tiende a distorsionarse y hasta inventarse con tal de ganar un “like”. Si es así, lo recomendable es acudir a las fuentes confiables, lo más verídicas posibles para caer en tales infamias que nada abonan.

El GP de Mónaco está ubicado en una parte del calendario donde generalmente empiezan a correrse rumores en el paddock. La mitad de temporada, que da origen al parón de verano y a la llamada “silly season” despierta muchas suspicacias porque es cierto, hay cosas que se están fraguando desde ya en los equipos, que es tan fácil caer en provocaciones que desencadenan una cascada de comentarios que rayan en la rumorología.

De Pérez les puedo decir que hasta hoy no se mueve de Red Bull, es más, los posibles cambios que se manejan por el fin de los contratos de algunos pilotos le podrían beneficiar al tapatío, por ejemplo, Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo vive quizá su momento más incierto de su exitosa carrera. Su contrato está por expirar y no es ningún secreto que no se siente nada cómodo dentro de Mercedes, sus constantes roces con sus ingenieros y con el propio Toto Wolf. Ser superado en varias ocasiones por su co equipero lo han llenado de tales dudas que es inminente visualizar su futuro fuera de la marca Alemana, en el día de medios, el Team Principal de Ferrari Frédéric Vasseur desmintió que lo busquen, sin embargo, no lo descarten, sobre todo porque Alpine, ha coqueteado con Carlos Sainz en numerosas ocasiones, señalando que no les es del todo indiferente, esto, a raíz de las pobres actuaciones que ha venido teniendo Esteban Ocon, de quien se dice su trato con su gente tampoco abona a su permanencia en el equipo Francés.

Otro punto, la reciente noticia de que Honda va a motorizar a Aston Martin en 2026 trae cola. No es secreto que la propia marca japonesa le pidió a Red Bull que incluyera en su equipo hermano Alpha Tauri a un piloto nipón, ahí es cuando llegó Yuki Tsunoda, esto como parte del convenio, ahora que se terminará esta relación con los austriacos, la salida de Tsunoda para integrar la fila de los británicos no es descabellado, aunque el rendimiento de Fernando Alonso, quien lo está haciendo de maravilla será factor.

Todo esto, insisto, le beneficia a Sergio. Primero porque no hay al momento un suplente natural que amenace su posición en Red Bull. Nick Devries, de quien se decía era candidato, está sufriendo para mantenerse. El susodicho Tsunoda ha mejorado pero no para suplirlo y sin Honda no tendría el respaldo, Ricciardo está lejos de competir debido a su falta de competencia en pista. No descartemos algún otro piloto de la parrilla actual, pero para ello tendrían que darse muchos factores y mientras Checo siga rindiendo como lo está haciendo hasta ahora, yo vería más factible una extensión de su contrato para 2025 y entonces sí, quizá después emigrar dependiendo sus logros a otro equipo o si él lo decide, el retiro.

Por lo pronto atentos a este fin de semana a Ferrari y Aston Martin. Los italianos compiten en calificación y en el principado es clave para ganar la carrera. Fernando Alonso ya dijo que si existe un GP donde puede ganar es este y más con este monoplaza que va bien en circuitos con alta carga aerodinámica.

Ojito a lo dicho por la FIA en Bakú. Cualquier despiste, bandera roja o situación que altere la parrilla del domingo en la Qualy tendrá una revisión especial, por aquello de que algún piloto se accidente de manera intencional para quedar mejor ubicado. El año pasado, con el percance de Checo que mandó a Max por detrás de él desató la ira del neerlandés afirmando que lo hizo a propósito fue la gota que derramó el vaso para que los comisarios se fijen más este año en estos percances, al tiempo.